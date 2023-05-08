Летчики и танкисты: 10 героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Самары

В Самаре есть десятки улиц, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Фото: государственный архив.

В Самаре есть десятки улиц, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. В преддверии 78-ой годовщины Победы расскажем о 10-ти отважных бойцах, чьи имена сегодня носят самарские улицы.

Михаил Агибалов

Капитан армии Михаил Павлович Агибалов командовал танковым батальоном на Калининском фронте. Погиб смертью храбрых в бою в октябре 1941 года, в ходе рейда 21-танковой бригады на Калинин в деревне Напрудное. Мужчина прикрыл отход своего экипажа к лесу, приказав своим ребятам уходить, а сам лег за пулемет.

Дмитрий Карбышев

Дмитрий Карбышев возглавил строительство Самарского и Симбирского укрепрайонов по разработанной им схеме обороны. Война застала его в Гродно. 8 августа 1941 года при форсировании Днепра севернее Могилева, будучи контуженным, он попал в плен. В концлагере «Шталаг-324» Карбышева хотели склонить на службу рейху. За три с половиной года он прошел через 13 лагерей смерти. В феврале 1945 года пленника вывели раздетым на площадь Маутхаузена и обливали холодной водой до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую. За исключительную стойкость и мужество Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Булкин

Иван Булкин в сентябре 1942 года в районе Моздока с группой бойцов преградил путь 30 фашистским танкам. За проявленные находчивость и отвагу он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 19 января 1943 года 347-я дивизия подошла к Ставрополю. Не желая потерять город, фашисты решили его уничтожить. Старший лейтенант Булкин возглавлял штурмовую группу из 25 бойцов. Ночью они пробрались в город, разгорелся бой. Советские бойцы были в полквартале от центра города, когда Булкина убили.

Александр Матросов

Александр Матросов работал в Куйбышеве. Когда началась война, его зачислили в роту автоматчиков. В феврале 1943 года 2-й стрелковый батальон, где служил Александр, получил задание овладеть опорным пунктом в деревне Чернушки. Огонь из замаскированного вражеского дзота, прикрывавшего подступы к деревне, не давал возможности выполнить боевую задачу. Понимая, что дорога каждая секунда, рядовой Матросов бросился к дзоту и закрыл своим телом амбразуру. Так он спас бригаду и обеспечил выполнение боевой задачи. Ему было всего 19 лет.

Николай Гастелло

Николай Гастелло был командиром эскадрильи. Накануне войны бомбардировочный полк, где он служил, находился в Белоруссии. В первый же день он отправился в бой. Первым в своей авиадивизии Николай Гастелло сбил вражеский самолет.

26 июня 1941 года группа советских бомбардировщиков под командованием Гастелло начала атаку на колонну немецких танков. Снаряд фашистской зенитки попал в его бомбардировщик. Пламя сбить не удалось, и экипаж пошел на таран. Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ольга Санфирова

Ольга Санфирова родилась в Самаре. 9 классов окончила в Московской области, а жила и работала в Ташкенте. Авиацией «заболела» еще в юности. В первых месяцах войны окончила Батайскую военную авиашколу. В 1942 году стала командиром эскадрильи знаменитого 46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, летчиц которого фашисты окрестили «ночными ведьмами». Санфирова совершила 630 боевых вылетов на уничтожение живой силы и укреплений противника. 13 декабря 1944 года при возвращении с боевого задания девушка подорвалась на мине. Похоронена в братской могиле в белорусском Гродно.

Михаил Сорокин

Михаил Сорокин в 1942 году ушел на фронт. За доблесть и мужество в боях на Курской дуге, он был награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Александра Невского. В Белоруссии противотанковому артиллерийскому дивизиону майора Сорокина предстояло форсировать Днепр, превращенный немцами в неприступную преграду. На правом берегу реки, в окопе под вражеским огнем Сорокин с разведчиками Максимовым и Пайкиным установил стереотрубу, засек 14 вражеских станковых и ручных пулеметов, 4 блиндажа, минометную батарею и 6 противотанковых пушек. Все это было уничтожено орудиями Сорокина. Он погиб в декабре 1943 года в бою среди белорусского Полесья.

Петр Потапов

Летчик Петр Потапов в мае 1942 года был направлен в запасной авиаполк. В том же году прибыл на Калининский фронт. Потапов выполнил 92 боевых вылета. Во время боев в восточной части Будапешта ему было поручено ввести в бой группу молодых летчиков. В нем Потапов, находясь за штурвалом самолета, получил смертельное ранение и протаранил расположение зенитной батареи противника на берегу Дуная, похоронив под обломками десятки фашистских солдат.

Вадим Фадеев

Вадим Иванович Фадеев в июне 1941 года попросился на фронт. Первым его боевым заданием было охранять от гитлеровцев шахты в Донбассе. А последний бой Фадеев провел 5 мая 1943 года. В небе над станицей Крымской на Кубани он вступил в неравное сражение с фашистскими самолетами, сбил два экипажа противника, но и сам был сбит. 24 мая 1943 года гвардии капитану Фадееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Георгий Губанов

Георгий Губанов - наш земляк, родился в Самаре в 1908 году. Служил на флоте, а потом поступил в Военно-теоретическую школу ВВС в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны он был в должности командира 72-го авиаполка Северного флота. На шестой день войны его истребитель сбил в групповом бою вражеский самолет. Осенью 1941 года самарца наградили орденом Красного Знамени. С 1954 года Губанов служил начальником военной кафедры Куйбышевского авиационного института.