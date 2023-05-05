«Удобненькая команда»: губернатор Дмитрий Азаров предложил запереть «Крылья Советов» на тренировочной базе

Дмитрий Азаров считает, что Игорь Осинькин сможет внести коррективы и исправить ситуацию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Как плюшевые игрушки»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг резкой критике команду «Крылья Советов» после вылета из Кубка России и поражений от «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Зенита» (1:5).

- В игре с «Зенитом» у «Крыльев» не было ни очков, ни характера. Во втором тайме команда просто выглядела как плюшевые игрушки. Недопустимо так играть на родном стадионе при такой поддержке своих болельщиков, - цитирует Дмитрия Азарова Metaratings.ru.

Положительные отзывы тренеров команд-соперниц, по мнению губернатора, не должны вводить никого в заблуждение.

- Когда я занимался спортом, меня мои тренеры учили: если соперник, который тебя обыграл, хвалит за красивую игру, значит, ты точно не сражался, недоработал, у тебя не было полной самоотдачи. «Крылья» красиво играют, другим играть дают, очки не отбирают. Такая удобненькая для всех команда. Всем нравится. Кроме наших болельщиков, которые ждут очков, - жестко охарактеризовал игру самарской команды Дмитрий Азаров.

«Ни черная кошка, ни барсик»

Глава самарского региона считает, что даже факт безобразного судейства матча в Нижнем Новгороде не снимает ответственности с команды.

- «Крылья» переиграли «Нижний Новгород» по всем статьям, на голову были выше соперника. Но победу упустили, очки не добыли. И так не в первый раз. Когда ты на голову выше соперника, если даже ты считаешь, что все судьи против тебя, ты обязан выигрывать, - заявил Азаров.

В связи с матчем в Нижнем Новгороде самарский губернатор коснулся темы взаимоотношений со своим коллегой и другом Глебом Никитиным, возглавляющим нижегородский регион.

- Между нами никогда не пробежит ни черная кошка, ни барсик, - «добавил остроты» в интервью Дмитрий Азаров.

Дело в том, что «барсиком» во времена игровой карьеры называли нынешнего главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. И именно Юран тренировал год назад подмосковные «Химки», также обыгравшие «Крылья» в результате серьезных судейских ошибок.

«Закрыл бы команду на базе»

На взгляд Дмитрия Азарова, снижение результатов «Крыльев Советов» связано с тем, что игре команды не хватает вариативности, что соперники изучили эту игру и к ней приспособились. Кроме того, по мнению губернатора, игроки много энергии тратят на споры с арбитрами и общение со СМИ и блогерами, вместо того чтобы сконцентрироваться на игре и результате.

- Я бы сейчас до конца сезона закрыл всю команду на тренировочной базе, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к решающим матчам чемпионата, - заявил Дмитрий Азаров.

Об отставках Осинькина и Андреева

При этом глава региона подчеркнул, что речи об отставке Игоря Осинькина и его тренерского штаба не идет.

- У команды есть все шансы, чтобы все исправить. Очень надеюсь, что тренерский штаб сделает правильные выводы, внесет необходимые коррективы. Сейчас «Крылья» обязаны выгрызать очки в каждом матче, в каждой игре у команды должен быть характер. Рассчитываю, что дальше будет именно так, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Что же касается заявления об отставке генерального директора клуба Вадима Андреева, сделанного в знак протеста против судейства в Нижнем Новгороде, то оно, по словам губернатора, будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета директоров ПФК «Крылья Советов».