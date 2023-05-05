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Спорт5 мая 2023 14:15

«Удобненькая команда»: губернатор Дмитрий Азаров предложил запереть «Крылья Советов» на тренировочной базе

Губернатор Самарской области предложил запереть «Крылья Советов» на тренировочной базе
Евгений ЕГОРОВ
Дмитрий Азаров считает, что Игорь Осинькин сможет внести коррективы и исправить ситуацию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Дмитрий Азаров считает, что Игорь Осинькин сможет внести коррективы и исправить ситуацию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Как плюшевые игрушки»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг резкой критике команду «Крылья Советов» после вылета из Кубка России и поражений от «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Зенита» (1:5).

- В игре с «Зенитом» у «Крыльев» не было ни очков, ни характера. Во втором тайме команда просто выглядела как плюшевые игрушки. Недопустимо так играть на родном стадионе при такой поддержке своих болельщиков, - цитирует Дмитрия Азарова Metaratings.ru.

Положительные отзывы тренеров команд-соперниц, по мнению губернатора, не должны вводить никого в заблуждение.

- Когда я занимался спортом, меня мои тренеры учили: если соперник, который тебя обыграл, хвалит за красивую игру, значит, ты точно не сражался, недоработал, у тебя не было полной самоотдачи. «Крылья» красиво играют, другим играть дают, очки не отбирают. Такая удобненькая для всех команда. Всем нравится. Кроме наших болельщиков, которые ждут очков, - жестко охарактеризовал игру самарской команды Дмитрий Азаров.

«Ни черная кошка, ни барсик»

Глава самарского региона считает, что даже факт безобразного судейства матча в Нижнем Новгороде не снимает ответственности с команды.

- «Крылья» переиграли «Нижний Новгород» по всем статьям, на голову были выше соперника. Но победу упустили, очки не добыли. И так не в первый раз. Когда ты на голову выше соперника, если даже ты считаешь, что все судьи против тебя, ты обязан выигрывать, - заявил Азаров.

В связи с матчем в Нижнем Новгороде самарский губернатор коснулся темы взаимоотношений со своим коллегой и другом Глебом Никитиным, возглавляющим нижегородский регион.

- Между нами никогда не пробежит ни черная кошка, ни барсик, - «добавил остроты» в интервью Дмитрий Азаров.

Дело в том, что «барсиком» во времена игровой карьеры называли нынешнего главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. И именно Юран тренировал год назад подмосковные «Химки», также обыгравшие «Крылья» в результате серьезных судейских ошибок.

«Закрыл бы команду на базе»

На взгляд Дмитрия Азарова, снижение результатов «Крыльев Советов» связано с тем, что игре команды не хватает вариативности, что соперники изучили эту игру и к ней приспособились. Кроме того, по мнению губернатора, игроки много энергии тратят на споры с арбитрами и общение со СМИ и блогерами, вместо того чтобы сконцентрироваться на игре и результате.

- Я бы сейчас до конца сезона закрыл всю команду на тренировочной базе, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к решающим матчам чемпионата, - заявил Дмитрий Азаров.

Об отставках Осинькина и Андреева

При этом глава региона подчеркнул, что речи об отставке Игоря Осинькина и его тренерского штаба не идет.

- У команды есть все шансы, чтобы все исправить. Очень надеюсь, что тренерский штаб сделает правильные выводы, внесет необходимые коррективы. Сейчас «Крылья» обязаны выгрызать очки в каждом матче, в каждой игре у команды должен быть характер. Рассчитываю, что дальше будет именно так, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Что же касается заявления об отставке генерального директора клуба Вадима Андреева, сделанного в знак протеста против судейства в Нижнем Новгороде, то оно, по словам губернатора, будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета директоров ПФК «Крылья Советов».

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