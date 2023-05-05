Офелия, Аделия и Валера: в двух самарских семьях родились тройняшки с разницей в один день

Сразу в двух самарских семьях родилось тройное счастье Фото: Наталья АРТЯКОВА

Дети – это счастье! А стать родителями тройняшек – это сразу тройное счастье. В Самарском областном перинатальном центре больницы Середавина 5 мая 2023 года состоялась двойная выписка тройняшек. Первые в 2023 году тройни родились у семьи Обмоиных и семьи Софроновых - малыши появились на свет с разницей в один день. Журналист «КП-Самара» побывала на торжественной выписке малышей из роддома.

Молодых мамочек встречали цветами и воздушными шариками Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Боролись за жизнь мамы и деток всей командой»

Мужчина с большим букетом белых роз стоит перед дверью, за которой в кульки заворачивают его детей. Глава семьи Софроновых долго ждал появления на свет дочек и сыночка, а после еще три месяца его супруга находилась с малышами в больнице. Новоиспеченный отец очень волнуется, его подбадривают родственники, которые пришли на торжественную выписку. Трясутся колени, в глазах застыла паника вперемешку с радостью – сразу три ребенка! Невероятно!

Вот молодая мама выходит к любимому супругу. Долгие объятия, поцелуи, вручение букета. Отец впервые увидел своих малышей, он не может сдержать слез. От счастья глаза наполняются слезами у всех присутствующих в комнате.

В семье Софроновых родились Офелия, Аделия и Валера Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Мои дорогие! Спасибо любимая за дочек и сына! Спасибо врачам, которые помогли нашим малышам появиться на свет, - говорит отец, но не может оторвать влюбленный взгляд от маленьких розово-голубых кульков.

В семье Софроновых появились Офелия, Аделия и Валерий. Эти имена родители придумали сразу, как только узнали о беременности. Инициатором таких необычных имен стал отец.

- Мне очень понравился один фильм, где главную героиню звали Офелия. Аделия – имя созвучное, а Валерой мы решили назвать сына в честь его дедушки, - говорит счастливый отец.

Врачи три месяца наблюдали за состоянием малышей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова рассказала, как прошли роды у Ларисы Софроновой. Мама с малышами провела в стенах роддома три месяца, а сами роды были непростыми.

- Это была борьба за жизнь всей нашей команды: и акушеров, и гинекологов, реаниматологов, и неонатологов. Вместе мы выхаживали беременность, пытались ее пролонгировать. Из-за состояния одного из деток мы вынуждены были пойти на родоразрешение раньше срока, в 32 недели. Когда малыши родились, то Офелия (вес при рождении 880 граммов) провела в реанимации 18 дней. В другой семье малыши родились также с небольшим весом, но также быстро подросли. Теперь мы отдаем детей в руки родителей с ответственностью и не боимся за их жизнь, - говорит Татьяна Тезикова.

Выписка проходила в торжественной обстановке Фото: Наталья АРТЯКОВА

Имена детям придумали еще 10 лет назад

В семье Обмоиных это тоже первые и долгожданные малыши. Супруга подарила мужу двух сыновей и доченьку. Обмоины вместе еще с университета и уже десять лет назад придумали имена своим будущим детям.

- Мы назвали деток Роман, Данил и Анечка. Когда нам на первом же УЗИ сказали, что будет тройня – мы с мужем были в шоке. А вот наши родители, наоборот, обрадовались этому тройному счастью. У нас большая семья, много друзей и все готовы прийти к нам на помощь и днем, и ночью, - говорит молодая многодетная мама.

Молодой отец был счастлив видеть своих детей Фото: Наталья АРТЯКОВА

В перинатальном центре это первые тройняшки в 2023 году. За 4 месяца текущего года в центре приняли уже 1663 родов, из них — 46 двоен и две тройни.

- Мы очень рады такой интенсивности в нашей деятельности. Для нас самое главное, чтоб будущие мамы, поступая к нам, в Перинатальный центр, получали всю необходимую медицинскую помощь для рождения крепких детей, чтоб при выписке и мама и малыш были здоровыми и счастливыми, — подчеркнул главный врач областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Сергей Пушкин.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова врачи подарили новоиспеченным родителям полезные подарки. Наборы пригодятся молодым мамочкам и папам в первые месяцы жизни ребятишек – там и гигиенические принадлежности, и пеленки, и подгузники и многое другое. Обмоины и Софроновы были счастливы получить такие подарки в день выписки, причем семьи получили сразу по три заветные коробочки – на каждого ребенка из тройни.