Как будут ходить автобусы и трамваи 9 мая 2023 в Самаре после салюта

9 мая продлят работу общественного транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы в Самаре продлят работу общественного транспорта. Это позволит горожанам спокойно посмотреть фейерверк и уехать домой без приключений. Рассказываем, будут ходить автобусы и трамваи 9 мая 2023 в Самаре после салюта

Как будут ездить автобусы в Самаре 9 мая 2023 года

Специально для желающих посмотреть салют на пл. Куйбышева перевозчик «СамараАвтоГаз» предоставит 10 дополнительных автобусов. С 22:00 9 мая они будут ожидать пассажиров на улице Самарской – на участке в границах улиц Красноармейской и Л. Толстого. Отсюда автобусы со всеми остановками проследуют по маршрутам №№ 1,2, 24, 34, 37, 41, 47, 50.

Как будут ездить трамваи в Самаре 9 мая 2023 года

На трамвайных маршрутах №№ 1, 3, 5, 20, 22 как минимум до 23:30 9 мая 2023 года будет работать весь подвижной состав, который задействуется ТТУ для перевозок по данным маршрутам.

Работа троллейбусного маршрута № 6 продлена до 23:30.

Как будет работать метро в Самаре 9 мая 2023 года

9 мая 2023 года самарский метрополитен будет работать в обычном порядке, по режиму выходного дня. Однако с 20:30 до 24:00 интервал движения поездов подземки составит 10 минут вместо 12,5 минут.

Напомним, что в День Победы и накануне будет ограничено движение по нескольким улицам в центре города.