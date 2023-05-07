Холодный май – это норма: синоптики рассказали про сезон дождей и резкое похолодание на майских праздниках

В ближайшую неделю температура воздуха не превысит отметку в 15 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге снег, в Новосибирске ждут аномальную жару, а что в Самарской области? Еще недавно столбик термометра подпирали 30-градусную отметку, а потом небо заволокли тучи, пошли дожди, похолодало. Чего ждать волжанам от погоды теперь? Синоптики рассказали про сезон дождей и резкое похолодание на майских праздниках 2023 в Самаре

Погодная аномалия

Смена времен из года в год удивляет самарцев то снегом в мае, то большим плюсом в марте. Перестройка атмосферных процессов во всех регионах странны происходит по-разному.

- Сама перестройка связана с активностью циклонов и преобладанием меридиональных процессов. Сейчас происходит вынос тепла на юг Урала, в Сибирь, а западнее и восточнее отмечается холодная погода с температурами ниже нормы, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Апрель у нас был теплым месяцем. Апрельская норма - +6,9, а в Самарской области в этом году среднее значение - +9,6. Значительная разница. А что с маем?

Угрозы здоровью

В ближайшую неделю температура не поднимется выше 15 градусов.

- Сейчас идет сезон простудных заболеваний: люди раздеваются, сидят под кондиционерами, переохлаждаются и начинают сопливить. Резкое похолодание страшно только в том случае, когда человек по привычке выйдет из дома в легкой одежде и по пути переохладится. Самое главное - необходимо держать ноги и голову в тепле и не забывать про многослойность. Подождите еще месяц, тогда и раздевайтесь, - советует самарский врач-терапевт Анастасия Михайлова.

Как быть дачникам

А как быть дачникам, которые уже заставили все подоконники новой рассадой?

- Дачникам не стоит торопиться высаживать на майские праздники какие-то теплолюбивые растения. Если помните, мы в последние годы даже снег в мае наблюдали, по-моему, в 14 году была репетиция парада под мокрым снегом, а в 17 году был такой достаточно продолжительный период с апреля по июль. В прошлом году у нас был очень холодный май, его температура была существенно ниже нормы (13,6 - норма, а было 10,7 - прим, автора), - прокомментировала Марина Макарова.

Действительно, если сравнивать погоды предыдущих годов, то все не так драматично, как пишут самарцы в социальных сетях.

- Самое главное в погоде умеренных широт - ее изменчивость, - отмечает синоптик. - Нужно ловить моменты и следить за прогнозом. В мае у нас быстро увеличивается высота солнца - оно становится более активным, а это возможность получить ожоги. Озона после весны еще мало, а солнце поднимается быстро и индекс ультрафиолетового излучения быстро нарастает, это как раз до дня солнцестояния будет продолжаться, после чего пойдет на спад.

НА ЗАМЕТКУ

Как не заболеть при резкой смене погоды:

- Пользоваться SPF+50 кремом, чтобы избежать ожогов

- Не торопиться устраивать дачный сезон

- Одеваться многослойно

- Держать ноги и голову в тепле

- Всегда перед выходом смотреть, сколько градусов на улице