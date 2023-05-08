«Подставил команду»: у главного тренера «Крыльев» есть вопросы к форварду Писарскому

У Игоря Осинькина есть вопросы к поведению Писарского в матче с "Краснодаром". Фото: ПФК "Крылья Советов"

7 мая 2023 года самарские «Крылья Советов» проводили гостевой матч чемпионата России по футболу с ФК «Краснодар» и уступили со счетом 1:2. Удаление в этом матче заработал форвард Владимир Писарский, после чего хозяева сравняли счет, а в концовке забили победный мяч. Рассказываем, что было после матча в Краснодаре.

«Удаление спутало все наши планы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что удаление Писарского на 31-й минуте сломало все планы команды на игру.

- Удаление спутало наши карты, все пошло не по нашему сценарию. Мы просто терпели, возможностей для атаки было немного. Соперник создавал момент за моментом. У нас тоже во втором тайме был один момент. Но он был хороший. Этот мяч мог залететь, но Цыпченко попал в штангу. Мы могли сохранить ничейный счет, но не хватило сил и концентрации, так как соперник перемещался очень быстро, и мы не смогли выдержать в меньшинстве около 70 минут в таком темпе, - заявил Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

«К Писарскому есть вопросы»

Наставник самарской команды считает, что самоотдача игроков в этом матче была запредельной, и он может только поблагодарить их. Вопросы, однако, есть к удалению Писарского — не к судье, а к самому футболисту.

- Я не смотрел еще момент с первой желтой карточкой. Но получать так вторую карточку – это, конечно, неправильно. В ситуации, когда у тебя есть уже желтая, так играть не надо. Конечно, Писарский подвел команду, и в его отношении будут приняты какие-то меры, - рассказал Осинькин журналистам.

При этом тот факт, что вторую желтую карточку форвард Писарский получил, почему-то оказавшись на левом краю обороны, по мнению главного тренера, не следовал из тактического плана на игру.

- Да, у нас все игроки должны помогать команде обороняться. Но то, что он там оказался в этот момент, это единичный случай, не системный, - пояснил Осинькин.

Следующие два матча «Крылья Советов» проведут в Самаре — 14 мая против «Локомотива» и 21 мая против «Урала». Затем самарцев ждет выезд в Воронеж, а завершат чемпионат «Крылья» домашним матчем со «Спартаком».