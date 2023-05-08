«Находчивость, храбрость, презрение к смерти» Истории разведчика Ивана Плотникова

"Зверь" Иван Плотников - второй слева

Самарец Владимир Плотников рассказал истории, которые ему незадолго до смерти поведал отец Иван Павлович, служивший в разведке в Великую Отечественную.

Иван Павлович Плотников родился в 1924 году в Оренбургской области. Попав на фронт, служил старшим вычислителем — помкомвзвода топоразведки. Участвовал в прорыве Наревского плацдарма, взятии Пултуска, Эльбинга, Кенигсберга, Штеттина, Берлина, Нойбранденбурга, Нойштерлица.

О буднях разведки он и рассказывал своему сыну.

«Теодолит на землю, а сам на него сверху»

Во время одной из операций в Восточной Пруссии Ивану Плотникову и его боевым друзьям нужно было провести топоразведку местности. С собой они взяли теодолит. Когда разведгруппа попала под минометный огонь, и снаряды стали рваться совсем близко, Плотников первым делом позаботился о сохранности теодолита — он положил прибор на землю, а сам лег сверху, накрыв его своим телом.

«Своим личным примером товарищ Плотников воспитывает у подчиненных находчивость, храбрость, презрение к смерти», - говорилось в приказе о награждении бойца орденом Красной Звезды.

«Тикайте швыдче!»

В окрестностях прусского поселения Баумгарт советские разведчики наткнулись на пост неприятеля. Сумели обезоружить трех неприятелей и повели их с собой.

Когда уводили, из сарая, где, как стало понятно, жили угнанные на чужбину земляки, послышался женский голос: «Хлопчики, тикайте швыдче. Тут кругом фрицы!»

Но пленные, ожидая погони, стали сбавлять ход, а затем сели и не трогались с места. Один из советских бойцов, латыш Витя Дельдинас рявкнул что-то на немецком, и враги, косясь на Плотникова, вскочили и побежали. Как потом выяснилось, Витя им сказал: «Наш командир — зверь, сейчас всех тра-та-та!» Это при том, что в своей команде Плотников обладал, пожалуй, наименее внушительными физическими данными, ниже того же Дельдинаса почти на четверть метра. Так наутро Иван и уходил на следующее задание под смех однополчан: «Зверь идет!»

«Мы же русские!»

В похожей истории троим разведчикам под командованием «зверя» Плотникова удалось привести в советскую ставку сразу восьмерых «языков» да плюс раненого генерала. Риск был невероятен, потому что пока на первом этаже строения наши обезоруживали и захватывали пленников, как оказалось, на втором спал целый вражеский взвод.

При этом никто не обязывал разведчиков брать с собой «языков», их спокойно можно было, как говорили, «пустить в расход» и убегать налегке, выполнив свое основное задание.

- Но мы же русские. А безоружных пленных русские не убивают! Я горжусь своими ребятами. Долг мы выполнили в лучших традициях нашей армии, - вспоминал потом Иван Плотников.

Кто же были эти русские? Знакомьтесь.

- Старший вычислитель Витя Дельдинас, таежный следопыт, сибирский латыш — рос под Томском, рост 192 см. Старший вычислитель Вася Шиповский, украинец из Сталинграда, рост 195 см. Вадик Златковский, из Полтавы, себя величал «русским евреем», рост 197 см. Ворошиловский стрелок Аман Нургалиев, казах из Кокчетава, рост 164 см, прозвище «Карапуз», с Дельдинасом - друзья «не разлей вода», - вспоминал свою разведгруппу, помкомвзвода Иван Плотников из Оренбуржья, «зверь» ростом 169 см.

Всем было по 20 лет, все — комсомольцы-добровольцы.