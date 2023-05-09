Шел к любимой в 40-градусный мороз, отстреливаясь от волков: военный летчик Борис Падалко поехал за самолетами, а нашел жену

Борис Падалко получил звание Героя Советского Союза в 25 лет. Фото: семейный архив

Борис Михайлович Падалко – Герой Советского Союза, легендарный военный летчик, который прошел всю Великую Отечественную войну, неоднократно бывал ранен, но неизменно возвращался в строй. Обладатель многих наград, главной из них он всегда считал свою любимую жену Нину, которую по воле судьбы встретил в суровые военные годы в «запасной столице» - Куйбышеве.

«Летел в горящем самолете, тянул до аэродрома»

Летать Борис Падалко начал еще до войны. С детства мечтал о небе и о полетах, и не мыслил иной судьбы. А когда пришли лихие военные годы, без колебаний встал на защиту своей страны. Боевые вылеты начались буквально с первых дней Великой Отечественной. Конечно, не обошлось без травм. За годы войны героический летчик получил семь боевых ранений и перенес операцию по пересадке кожи. Настоящий героизм Борис Падалко проявил 16 августа 1943 года. Его самолет был подбит зенитной артиллерией, а сам летчик – серьезно ранен. Но садиться на территории, занятой врагом, было верной гибелью – и для самого Бориса Михайловича, и для всего экипажа. Поэтому несмотря на жгучую боль раненый летчик тянул пылающий самолет до своего аэродрома.

- Он горел. Он летел в горящем самолете и нужно было обязательно дотянуть, перелететь через линию фронта, - вспоминала внучка героя Диана Куля. - Рассказывал, что чуть не потерял сознание, но долетел до своего аэродрома. И лишь посадив самолет - отключился, и его без сознания доставали из кабины горящей машины.

Летчик сумел довести горящий самолет до аэродрома, спасти боевую машину и жизни товарищей. За этот подвиг лейтенант Борис Падалко был удостоен своего первого из четырех орденов Красного Знамени.

Кружил над дорогой, пока у немцев не сдали нервы

Еще одна потрясающая история военного подвига Бориса Падалко связана с неуловимым немецким бронепоездом. Состав доставлял Красной Армии немало хлопот, однако обнаружить бронепоезд никак не удавалось. Лишь потом выяснилось, что виной всему – серьезная маскировка.

- Дедушка рассказывал, что у этого поезда на крыше были шпалы и рельсы, чтобы с воздуха было сложно разглядеть и обнаружить, - рассказывала Диана Куля. - Как только немцы чуяли опасность, орудия убирались, все тушилось, ни малейшего дымка. Но дедушка был мастером летать на бреющем полете. Заметив легкий дымок, он начал кружить и кружить над дорогой. В итоге нервы у немцев не выдержали, и они дали очередь по самолету.

Рассекретив противника, Борис Падалко педантично, строго по военной инструкции разбомбил рельсы - сначала с одной стороны, потом с другой. А потом в несколько заходов уничтожил и сам немецкий бронепоезд.

Отправился на попутках в село к любимой

С женой Ниной Борис Михайлович познакомился во время командировки в «запасную столицу» - Куйбышев – за самолетами. Летчик прилетел получать новую партию боевых машин, изготовленных на куйбышевском заводе. Военных поселили в селе Красный Яр недалеко от города. Именно там Борис Михайлович впервые увидел свою суженную. Очаровательная девушка сразу покорила его сердце. Когда летчик получил самолеты, влюбленным пришлось расстаться. Однако при первой же возможности Борис Падалко вернулся – снова за самолетами.

- В этот раз их поселили в другом месте, на окраине города. Была зима, 40-градусный мороз. Но дедушку это не остановило. Он знал, где живет бабушка, и отправился к ней на попутках, на перекладных, пешком. Ему даже пришлось отстреливаться от волков. Но они с бабушкой все же встретились снова – и остались вместе на всю жизнь. Потом они поженились прямо там, в Красном Яру, а история их знакомства стала семейной легендой, - рассказывает внучка героя.

В 25 лет капитан Борис Падалко был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Но больше всего молодой летчик гордился тем, что во время вылетов под его началом никто из его звена не погиб. Возвращались на подбитых машинах, возвращались с серьезными ранениями (например, у Бориса Михайловича после ранения и операции одна нога была короче другой, а из-за осколочного ранения в глаз ухудшилось зрение), но – живыми. После войны Борис Падалко уже не летал - сказались ранения. Но небо навсегда осталось в его сердце.