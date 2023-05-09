«Ему страшно и холодно»: в Самарской области ищут молодого инвалида, который бесследно пропал в лесу

Поиск продолжался всю прошлую ночь, однако найти парня пока не удается. Фото: https://vk.com/la_samara

В Шигонском районе, неподалеку от Сызрани, ищут молодого парня с инвалидностью, который бесследно пропал в лесу. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит о помощи неравнодушных земляков.

Известно, что 34-летний Дмитрий – инвалид с ментальными нарушениями – ушел из дома в лес 7 мая 2023 и пропал.

- Звонок на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступил в 6 утра 8 мая, - сообщают в отряде. – Сообщалось о пропаже двух человек около деревни Малячкино. Один из пропавших имеет серьезные проблемы со здоровьем. Это парень Дима. Телефона при пропавших нет.

Дима не сможет сам найти дорогу домой. Фото: https://vk.com/la_samara

Уже через полтора часа пришли первые трагичные новости - один из пропавших найден погибшим. Около 30 добровольцев и 20 сотрудников полиции, лесники и егеря всю ночь и до 5 утра выполнили 14 непростых задач, прошли пешими и на авто 140 км. Искали без остановок, успевая лишь немного согреться в штабе поиска. Однако Диму по-прежнему обнаружить не удается.

В поисковом отряде очень ждут неравнодушных добровольцев. Фото: https://vk.com/la_samara

- Страшно представить тот шок, что испытал ночью парень. Но мы хотим верить в то, что Дима еще борется за жизнь. Лес в районе поиска сложный, пропавший парень не имеет при себе лекарств, а, может, уже и сил позвать на помощь. Реальный шанс у нас с вами еще есть, но людей не хватает, - говорит региональный представитель «ЛизаАлерт» Самарской области Юлия Рябова. - Совсем недавно мы искали маленького мальчика в Б.Каменке, было много людей, и малыщша удалось найти живым. Сегодня мы ищем молодого мужчину с ментальными нарушениями – по сути того же ребенка. Ему очень страшно, очень холодно. Сам он не выйдет из коварной природной ловушки и погибнет в лесу.

Отряду «ЛизаАлерт» нужны неравнодушные добровольцы для участия в поисках. Инфорг поиска: Дарья т. +7-937-073-45-10 Старший на месте поиска: Михаил +7-927-722-95-06 Штаб работает 09.05.2023 с 18:00 по адресу: с. Малячкино, Шигонский район, ул. Советская 45 Координаты штаба: 53.390410, 48.591507 Форма одежды: ЛЕС по погоде.