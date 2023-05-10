«Прятала в тайник компоненты зажигательной смеси»: ФСБ задержала украинку за подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

Женщина оказалась сторонницей украинских вооруженных формирований Фото: УФСБ по Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали украинку, которая готовила теракт на фестивале антифашистской песни «Гитары в строю» в Самаре. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Хотели устроить поджог на главной площади

Силовики задержали уроженку Украины в апреле 2023 года после того, как она спрятала в тайнике пакет с химическими компонентами для приготовления зажигательной смеси. В автомобиле женщины нашли средства мобильной связи, с помощью которых она вела переписку с неизвестным. Он представлялся сотрудником одной из военных организаций Украины.

– Задержанная – сторонница украинских вооруженных формирований. Она приобрела химические компоненты, чтобы передать неустановленному лицу. Тот должен был совершить поджог на территории площади имени В.В. Куйбышева в период проведения международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая 2023 года, – сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, целью этой акции было воздействие на органы власти РФ и их склонение к отказу от проведения СВО.

Отправили под стражу

В отношении женщины следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Суд уже избрал ей меру пресечения – на время следствия она будет находиться под стражей.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Также они устанавливают сообщников задержанной.

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