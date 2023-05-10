Шпиц Дантес поссорился с котом и попал в семью к Пушкину

Пушкин и Дантес подружились. Фото: личный архив героев публикации

Чудесная история произошла в Самаре. Здесь воссоединились и примирились Дантес и Пушкин – белоснежный шпиц и угольно-черный дворняжка. Маленький песик проиграл в схватке с домашним котом и был вынужден отправиться искать новых хозяев. Его судьба висела на волоске, но, к счастью, на его пути оказались неравнодушные самарцы. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Милый бандит

Судьба была не слишком милосердна к маленькому белоснежному шпицу. Щенком он попал в самарскую семью. Новому питомцу – тогда его звали Финик - были рады все – кроме главного «старожила» дома, кота. Очень скоро стало понятно, что ужиться вместе двое животных не могут. Померанский шпиц - очень активное животное, которое совсем не переносит одиночества и ищет компании других обитателей дома.

Малыш шпиц не смог ужиться с котом. Фото: личный архив героев публикации

- Очень скоро выяснилось, что компания неугомонного шпица плохо влияет на кота. Кот испытывал постоянный стресс, у него ухудшилось самочувствие. Он не подпускал к себе белоснежного щенка, шипел на него, бросался в бой. Квартира превратилась в поле битвы. И хозяева приняли решение избавиться от малыша, - рассказывает журналисту «КП-Самара» новая хозяйка песика Ольга Зубова.

Максим и Ольга не смогли пройти мимо беды маленького песика и взяли его в свою семь. Фото: личный архив героев публикации

К счастью, новая семья для шпица нашлась довольно быстро.

- О Дантесе мы узнали совершенно случайно – я листала ленту и увидела пост. Помню, еще удивилась, что такую собаку хотят отдать. Связалась с хозяйкой, озвучила свое желание его забрать. Рассказала о нас, о том, что мы уже «родители» одного четвероногого бандита и имеем опыт. Также поинтересовалась, в чем именно проблема, - вспоминает Ольга Зубова. – И договорились, что забираем шпица.

Дантес и Пушкин

Полтора года назад Ольга вместе со своим супругом Максимом уже приютили другого щенка, которому дали необычное имя - Пушкин.

- Во время разговора с хозяйкой мы договорились о встрече и знакомстве наших собак. Мы были уверенны на 99.9%, что все пройдет гладко и собаки друг другу понравятся. Так оно и произошло. Не прошло и пяти минут после встречи, а они уже вовсю резвились на газоне, - смеется Ольга.

Песики быстро подружились. Фото: личный архив героев публикации

У будущих «родителей» шпица были некоторые сомнения и страхи – уживутся ли вместе два пса. Но оказалось, что те поладили с самого начала.

- Мы дали шпицу новое имя – Дантес. Посчитали это забавным: Пушкин и Дантес, черный и белый, инь и янь. Правда, дома зовем их Пушка и Данти. Конечно, я немного переживала, что Пушкин будет ревновать. Он и ревнует, но ведет себя воспитанно и никаким образом не проявляет агрессию. «Бои» у них идут только за одну мягкую игрушку. Это игрушка Дантеса, но Пушкин очень хочет ее себе – видимо, так он показывает, кто хозяин в доме.

Малыши воруют друг у друга еду из мисок, ведь, чужое всегда вкуснее. По словам новых хозяев, псы резвятся, но все игры проходят без агрессии.

- Пока, мы остановимся на двух собаках, - смеется Ольга. – Но нельзя исключать, что в будущем число наших питомцев еще вырастет.