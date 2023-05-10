«Мохнатые ангелы», четыре вагона кошек и верблюды под Рейхстагом: как животные приближали День Победы

Учуяв взрывчатку, собаки садились у опасного места. Фото: РИА Новости

Против фашистов воевали не только люди. Известна легенда про пса Джульбарса: якобы сам Сталин дал свою шинель, чтобы пронести раненую собаку по Красной площади во время Парада Победы в 1945 году. Правда, историки при упоминании этого случая досадливо морщатся: мол, сказки! Вместе с заведующим науч-но-методическим отделом Музея Победы Андреем Горбуновым «КП» выяснила, чем реально помогали животные советским воинам.

Без наград

Чаще всего собаки служили саперами, связистами, истребителями танков или санитарами, вывозя с поля боя раненых, охраняли позиции, ходили с бойцами в разведку и искали диверсантов. В общей сложности, по информации Музея Победы, в Великой Отечественной участвовало около 68 тысяч собак (см. «Только цифры»). - Легенда про Джульбарса и шинель Сталина - просто красивая сказка, которая появилась в 90-х годах ХХ века, - развенчивает миф Андрей Горбунов. - Да, пес такой, видимо, существовал, но в параде на Красной площади точно не участвовал. Да и вообще все рассказы о том, что собак награждали орденами и медалями, - вымысел. В «Статуте об орденах и медалях» (документ, регламентирующий награждение) ни одно животное не упоминается.

Разминировали Сталинград

Саперы (минно-разыскные псы) - одна из самых главных собачьих профессий в Великую Отечественную. Собака должна была обнаружить мину по запаху и не трогать ее. Во время учебы этого добивались с помощью торчащих из мин проводков. Они били током и приучали животное к тому, что это опасно. Когда пес молча садился, сапер понимал, где находится мина, и мог ее обезвредить. Известна история про колли по кличке Дик: пес сумел буквально за час до взрыва найти 2,5-тонный фугас с часовым механизмом в фундаменте Павловского дворца в Ленинграде. Еще одна знаменитая собака - овчарка Дина. Дину готовила к работе инструктор Центральной школы военного собаководства Дина Волкац. Вначале овчарку готовили истреблять танки, потом обучили искать мины и совершать диверсии. Считается, что за войну Дина сумела найти около 12 тысяч мин. В конце войны Дина отличилась в Полоцке - обнаружила в кроватном матрасе в немецком госпитале мину-сюрприз. Рассказывают и такую историю: якобы 19 августа 1943 года на перегоне Полоцк - Дрисса в Белоруссии Дина выскочила на рельсы, сбросила вьюк с зарядом перед приближающимся немецким эшелоном, зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя и умчалась в лес. Собака уцелела, а вот 10 цистерн с горючим взорвались и повредили железнодорожное полотно. - В чеку, выдернутую зубами, верится с трудом, - признается Андрей Горбунов. - Скорее всего, Дина помогала разминировать железнодорожные насыпи. Здесь собаки были незаменимы. И цифра в 12 тысяч мин хотя и очень большая, но не фантастичная, учитывая, как плотно минировали некоторые участки. Особенно много собаки сделали для разминирования Сталинграда. После Сталинградской битвы здесь было полно мин и неразорвавшихся снарядов, и кинологи получили задачу подготовить большое число собак, которые потом помогали разминировать город. А еще запряженные в тележки или сани собаки помогали подвозить боеприпасы на позиции: в условиях нехватки техники и бездорожья псы оставались надежным транспортным средством.

Обратили танки в бегство

Печальной и героической была участь собак - истреби-телей танков. Сюда набирали дворняг, которым требовалось выполнить всего одно задание - подлезть под движущуюся технику и подорваться вместе с ней. На спину животного крепили вьюк с двумя карманами: в них были 4 - 6 кг тротила и чувствительный взрыватель. Зимой на четвероногих надевали белые маскировочные попоны. Обученный пес по команде атаковал танк. > Горюнов: Использовать собак для подрыва бронетехники предложили еще в 1930 году, а с 1935 года собаки - истребители танков были официально приняты на службу. Впервые таких псов бросили под танки в сражениях под Москвой в 1941 году. Опыт оказался успешен: атака немцев сорвалась. И потом немецкие командиры не раз отдавали танковым подразделениям приказ отступить, если замечали на поле боя четвероногих подрывников. А солдатам вермахта было приказано уничтожать в прифронтовой полосе всех собак без разбора. Широко применяли «противотанковых» собак в Сталинградской битве: по некоторым данным, четвероногие уничтожили там 63 бронемашины. Сражались псы и на Курской дуге. Задачей четвероногих было взрывать танки, которые сумели пройти через первую линию обороны. - Один такой случай произошел около села Черкасское в первый день Курской битвы. Тогда несколько немецких танков прорвались через противотанковый ров, их встретили собаки-истребители, и все машины были уничтожены, - рассказывает Андрей Горбунов. После Курской битвы было принято решение переобучить большинство собак - истребителей танков в собак-миноискателей.

Солдаты спорили, у кого будет жить кошка. Фото: Яков РЮМКИН/Wikimedia Commons

Выносили раненых

Особенной любовью бойцов пользовались санитарно-ездовые собаки, их прозвали «мохнатыми ангелами». Упряжки из 4 - 6 животных запрягали в небольшие тележки, сани или волокуши. Такие упряжки были менее заметны, чем лошадиные, и могли скрытно передвигаться по полю боя. Рядом полз санинструктор, он оказывал первую помощь и эвакуировал раненых. Иногда четвероногие санитары действовали поодиночке. Участник Великой Отечественной Сергей Соловьев вспоминал: «Из-за плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжелораненым. На помощь приходили собаки. Они по-пластунски подползали к раненому и подставляли бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого человека от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу пес лизал лицо до тех пор, пока боец не придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, и не раз от лютых морозов раненых спасали собаки: они грели их своим дыханием. Вы мне можете не верить, но собаки плакали над умершими». Известность получил пес Мухтар, который вытащил из-под огня четыре сотни раненых, в том числе и своего проводника - ефрейтора Зорина, контуженного взрывом снаряда. Серьезные задачи выполняли собаки-связисты. На спину животным крепили вьюк с непромокаемым пакетом, куда клали донесения, и отправляли в путь. Так, беспородная собака Норка за 1942 - 1943 годы доставила несколько сотен боевых донесений. А эрдельтерьер Джек спас от верной гибели целый батальон. Со сломанной челюстью и перебитой лапой под огнем он три с половиной километра нес важные документы о дислокации врага и успел вовремя. А еще собаки-связисты носили на спине телефонный аппарат и разматывали кабель.

Послания крепили к лапкам голубей. Фото: Леонид ВЕЛИКЖАНИН/ТАСС

Спасли Ленинград от крыс

Кошки тоже вносили свой вклад в Победу. Блокадный Ленинград заполонили крысы. Серые зверьки опустошали зернохранилища и продуктовые склады. Есть легенда: после снятия оцепления в город привезли аж четыре вагона кошек, которые помогли людям справиться с грызунами. В знак благодарности муркам и барсикам в городе даже установили памятник. - Документального подтверждения истории про четыре вагона нет, но она похожа на правду в той части, где говорится про засилье крыс, - говорит Андрей Горбунов. - И кошек, скорее всего, действительно завезли. А во время Сталинградской битвы кошек использовали... для доставки донесений. - Есть как минимум два фото из Сталинграда с котами и рассказы участников битвы, - говорит Андрей Горбунов. - Котикам вешали на шею небольшую капсулу с донесением, и они пробирались через руины. Фронт подолгу стоял на месте, и животные запоминали, где их кормят. А одного кота даже натренировали, чтобы он шел по широким трубам отопления.

Впрочем, бойцы привечали котиков не ради пользы - людям хотелось тепла и домашнего уюта. Фотограф Яков Рюмкин, сделавший один из знаменитых снимков солдат с котиком, вспоминал: «В те дни Сталинград стал мертвым городом - даже птицы не летали, и вдруг - кошка! Живая, бог знает как уцелевшая. Среди руин и печных труб она казалась чудом. Солдатские руки, много месяцев не выпускавшие винтовку, бережно потянулись к ней, к этому символу жизни. Такой далекой и почти забытой. Чуть ли не до драки спорили - у кого будет жить кошка!»

Советские верблюды на улицах Берлина. Фото: Борис БОРОВСКИХ/РИА Новости

Ванька и Манька дошли до Берлина

Участием лошадей в войне никого не удивишь. На них ездили кавалеристы, их запрягали в подводы для перевозки тяжестей. Но в армии служили не только лошади, но и верблюды с оленями. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых и больных, перевезли 17 тыс. тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета. А осенью 1942 года в войсках появились верблюды - в составе 248-й дивизии на основе Астраханского военного училища. По легенде, войска с верблюдами были в Берлине 30 апреля 1945 года, и именно этот расчет одним из первых открыл огонь по зданию Рейхстага. - Так ли это, документально не подтверждено, - рассказывает эксперт. - Однако два верблюда, Ванька и Манька, действительно дошли до германской столицы, сохранилось даже фото советской повозки, запряженной верблюдами, на берлинских улицах.

Голубиная рота

Легенда гласит: во время войны советские войска использовали для связи донесения, которые передавали голуби. Их значение было столь велико, что для борьбы с голубями немцы специально тренировали ястребов. А за участие в обороне Москвы три десятка советских солдат-голубеводов были награждены орденами и медалями. Но эксперты подвергают эту информацию сомнению.

- Голуби использовались для связи, но лишь в отдельных эпизодах, которые не играли существенной роли, - говорит Андрей Горбунов. - Голубиная почта показала свою низкую эффективность еще во время Первой мировой. Во Вторую мировую в Красной армии голубей в основном применяли разведчики и партизаны. Тем не менее про почтовых птиц военные не забывали. Немцы при занятии Киева приказали населению сдать всех голубей и даже расстреляли нескольких неподчинившихся голубеводов. А во время обороны Москвы сдать птиц на Петровку, 38, приказало уже советское командование. В 1942 году на Калининском фронте установили голубиную станцию. Она обеспечивала связью разведгруппы. За пять месяцев 60% голубей выбыло из строя, и станцию расформировали. А в 1944 году голубиную роту связи создали в 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Подразделение состояло из четырех голубиных станций, 80 солдат и 90 легких переносных голубятен (корзин). В каждой помещалось по шесть птиц. Всего в роте насчитывалось 500 голубей, которые работали в радиусе 10 - 15 км, обеспечивая связь между штабом корпуса и штабами дивизий. В среднем за день доставлялось 50 - 55 «голубеграмм». Документально подтвержден героизм отдельных крылатых связистов. Так, во время доставки боевого донесения голубь № 48 был ранен ястребом, но все-таки смог доставить послание. В архивах сохранилась запись: «Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал 48-й. Одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а грудь в запекшейся крови. Голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В сражениях Великой Отечественной войны принимали участие около 68 тысяч собак, 42 тысячи из них - метисы и беспородные. Из общего числа собак, подготовленных для фронта, ездовые собаки составляли 43,3%, минно-разыскные - 28,9%, противотанковые - 14,1%, все остальные службы - 13,3%.

Ими было обнаружено более 4 млн мин, разминировано 303 города, вывезены с поля боя 680 тысяч раненых с их личным оружием, доставлено на линию фронта 3862 тонны боеприпасов и грузов, более 400 тысяч донесений и служебных пакетов, размотано более 8 тысяч км кабелей связи.