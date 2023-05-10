Трое на том свете, трое в больнице: под Самарой пьяная езда после гулянки закончилась трагедией

Только за три первых майских дня в Самарской области выявлено 100 пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГИБДД Самарской области назвали плановые цифры смертности на дорогах и рассказали об опасности, которую пьяные водители несут себе и окружающим. Данные озвучил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов на брифинге «Трезвый водитель: безопасность на дорогах Самарской области» в мае 2023 года.

Уложиться в план

В России уже пятый год реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Одна из его целей — снижение смертности на дорогах. Исходя из этой цели ставятся планы на год. На 2023 год для Самарской области поставлена задача, чтобы количество погибших не превысило 259 человек.

За первые 4 месяца 2023 года в 650 ДТП с пострадавшими погибло уже 86 человек, 2125 получили ранения. С точки зрения плана получается, что все «по графику» - нетрудно подсчитать, что с такой динамикой числа погибших в ДТП за 12 месяцев получится цифра 258, что укладывается в плановые показатели.

Но, конечно же, задача не выполнить план, а все же снизить смертность на дорогах. Тем более что по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел рост во всех трех показателях: количество ДТП с пострадавшими, число пострадавших, число погибших.

«Пьяная» статистика

Одним из серьезных факторов, провоцирующих гибель людей на дорогах, является управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

С начала 2023 года в регионе зарегистрировано 39 ДТП по вине пьяных водителей. В этих ДТП 10 человек погибло и 59 получили ранения. «Лидируют» здесь Самара и Тольятти, где произошло по 7 таких ДТП.

А ДТП, где не пострадало здоровье людей, но нанесен материальный ущерб, с участием пьяных водителей уже набралось 177, из них в Самаре — 68, в Тольятти — 29.

Не останавливает даже уголовная ответственность

2199 водителей в состоянии опьянения (либо отказавшихся от медосвидетельствования) выявлено сотрудниками ГИБДД с начала 2023 года, что наверняка позволило предотвратить еще массу происшествий. Задержанные лишены прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и получили штрафы до 30 тысяч рублей.

К сожалению, есть те, кого не останавливает даже уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За 4 месяца 2023 года 293 водителя задержаны за рецидив езды в пьяном состоянии. Санкции за эти преступления достаточно серьезные — штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, вплоть до 2 лет лишения свободы.

Гулянка с тремя жертвами

К чему может привести езда в состоянии опьянении, ярко иллюстрирует случай, произошедший в начале мая в Безенчукском районе.

Там гуляла компания, потом они решили отвезти одного из участников гулянки домой. За руль села выпившая 32-летняя женщина. И по дороге назад она не справилась с управлением, машина слетела с дороги, в результате женщина-водитель и сидевший рядом пассажир погибли на месте, а еще один пассажир позже скончался в больнице.

- Как видите, сразу три жертвы из-за управления машиной в нетрезвом состоянии. Люди отдыхали, расслаблялись, явно не хотели уходить на тот свет, но это произошло из-за допущенной безответственности. И еще трое, кстати, сейчас до сих пор в больнице, в том числе с серьезными телесными повреждениями, - прокомментировал происшествие Юрий Некрасов.

«Контроль трезвости»

ГИБДД в целях профилактики несчастных случаев на дорогах проводит регулярные рейды с усилением перед выходными и праздниками.

Результат: только с 1 по 3 мая задержано 100 пьяных водителей, из них шестеро — за повторное нарушение.

- В числе профилактических мероприятий проводятся рейды «Контроль трезвости». Когда мы какое-то время на определенном участке дороги останавливаем все транспортные средства и даже не спрашиваем документов, а оцениваем состояние водителей. Если они адекватны, то желаем счастливого пути, - рассказал Юрий Некрасов.

В сельских населенных пунктов к работе по выявлению нетрезвых водителей привлекаются местные участковые уполномоченные.

Не остаться равнодушными — спасти чьи-то жизни

Глава регионального УГИБДД акцентирует внимание на том, что в Самарской области зарегистрировано около миллиона транспортных средств плюс авто из других регионов, и проконтролировать каждого водителя физически невозможно. Поэтому в ведомстве призывают к сознательности граждан.

- Если вы видите, что ваш родной человек или знакомый пытается сесть за руль после употребления спиртного, нужно сделать все, чтобы пресечь это. Если же вы видите незнакомого человека, садящегося за руль с признаками алкогольного опьянения, немедленно сообщайте об этом по телефону 112. Эта информация будет оперативно передана в ГИБДД для моментального принятия мер, пресечения нарушения и предотвращения несчастных случаев. Ведь от действий пьяного водителя могут пострадать совершенно невиновные люди. Поэтому просьба не оставаться равнодушными в таких ситуациях, - призывает Юрий Некрасов.

КОНКРЕТНО

Какую информацию нужно передать на номер 112?

Если вы видите, как пьяный человек садится за руль, передайте на номер 112:

- адрес, где это происходит;

- марку и госномер автомобиля, его цвет или хотя бы описание;

- направление движения автомобиля.

Этих данных будет достаточно для оперативного принятия мер.