Температурные качели и дожди: погода на неделю до 14 мая 2023 года в Самаре

Самарцев ждет неустойчивая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы уже порядком устали от холодов, которые подпортили майские каникулы. Расскажем, какая погода будет на неделе 10 по 14 мая 2023 года в Самаре и ждать ли нам тепла.

Какая будет погода на неделю до 14 мая 2023 года в Самаре

Данные предоставлены сервисом Gismeteo.ru.

Начало недели все-таки порадует небольшим потеплением. Сегодня, 10 мая 2023 года, днем до +18 градусов, ясно. Ночью до +10 градусов.

В следующие два дня, четверг и пятницу, синоптики прогнозируют дождь и снова похолодание. 11 мая днем +14...+17 градусов, дождь. Ночью до +6 градусов. 12 мая днем сильный дождь, +9...+13 градусов.

Погода на выходные 13 и 14 мая 2023 в Самаре

В выходные дни, 13 и 14 мая, вновь потеплеет. В субботу днем уже +18...+20 градусов, переменная облачность. В ночь на 14 мая +8 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов, пасмурно, небольшой дождь.

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