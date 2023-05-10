Вся площадь хором пела «Катюшу»: что произошло после концерта Светланы Сургановой в Самаре 9 мая 2023 года

Светлана Сурганова выступила в Самаре на площади Куйбышева Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В День Победы на площади Куйбышева выступила Светлана Сурганова. Рок-группа выступала с симфоническим оркестром. Рассказываем, что произошло после ее концерта в Самаре 9 мая 2023.

Певица стала хэдлайнером праздничного концерта в честь Дня Победы. Поэтому пела она не свои композиции, а исполнила в своей аранжировке военные песни, которые любит вся страна. Всенародно любимые «Катюшу», «Смуглянку», «В землянке», «На безымянной высоте» и многие другие хором подпевала вся площадь Куйбышева.

После концерта в интервью местному телеканалу Светлана Сурганова рассказала, что с радостью откликнулась на приглашение спеть в День Победы в нашем городе. Певица назвала Самару по-настоящему прогрессивным и энергетически мощным городом.

Любимым песням подпевала вся площадь Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

На своей официальной страничке в ВК исполнительница тепло поблагодарила самарцев за прием.

- Я хочу пожелать не терять эту витальность, энергетическую силу, умение взаимодействовать друг с другом, любить друг друга, поддерживать друг друга, потому что нет ничего важнее человеческих отношений. Самара, люблю вас! – написала Светлана Сурганова.

Поклонники ответили певице взаимностью.

- Восхитительна, как всегда, - написала самарчанка Елена про концерт Сургановой в официальном телеграм-канале певицы.

Самарцы отметили, что слушали выступление Светланы Сургановой с большим удовольствием.

- Мы очень вас любим! Приезжайте к нам почаще! - написала другая поклонница по имени Елена.