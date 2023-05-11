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11 мая 2023 9:50

«Он опасен для остальных»: агрессивному первокласснику, которому класс объявил бойкот, рекомендовали учиться на дому

В Самаре комиссия рекомендовала агрессивному первокласснику обучение на дому
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Мальчику рекомендовали учиться дома, но родители не верят, что это будет выполнено

Мальчику рекомендовали учиться дома, но родители не верят, что это будет выполнено

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре поставили точку в истории противостояния агрессивного первоклассника Игоря (имя изменено - прим.ред.) и родителей остальных учеников. Конфликт начался в классе почти сразу, как Игоря в него перевели. До этого мальчик уже успел побывать в двух других классах, однако нормальных отношений с одноклассниками у него там не сложилось. Та же история, увы, повторилась в третьем по счету за год классе. Игорь проявлял открытую агрессию по отношению к одноклассникам - дети жаловались родителям, что Игорек мог сильно ударить, начать душить, порвать чужую тетрадь, изрисовать маркерами чужую одежду. Доставалось и взрослым - первоклассник до крови искусал уборщицу, которая сделала ему замечание, и стулом разбил губу охраннице. Родители первоклашек попытались было поговорить с мамой хулигана, однако та на контакт идти не захотела, заявив, что с ее ребенком все в порядке - он просто гиперактивный. И вообще дети сами его травят, а он защищается. В результате родители класса написали заявление директору с просьбой перевести их детей на дистант - мол, боимся за детей и не пустим их в школу, пока там находится агрессивный мальчик.

В начале мая 2023 года в школе была собрана комиссия, на которой присутствовала мама Игоря, дирекция школы, педсостав и ПДН. Журналист «КП-Самара» узнала подробности напряженного диалога представителей власти с мамой Игоря.

Директор – не авторитет

Еще перед майскими праздниками директор школы лично встретилась с встревоженными родителями одноклассников Игоря. Мамочки принялись наперебой жаловаться на агрессивного первоклашку.

- Его нужно изолировать, он опасен для остальных! Мы боимся за своих детей, - чуть ли не в истерике говорили мамы на встрече с директором.

Директор школы попыталась призвать взволнованных женщин к пониманию. Ведь Игорек – это маленький мальчик, которому просто не хватает любви и внимания, а все проблемы в его поведении начались после развода родителей. Но родители были непреклонны – да, мальчика искренне жаль, но они опасаются за здоровье и даже жизнь своих детей.

- Я сама приду на занятия в первый класс и посмотрю лично на поведение мальчика, - сказала директор.

Свое обещание директриса выполнила и действительно приходила на уроки к первоклашкам. Только вот за неделю Игорь приходил в школу всего один раз. Впрочем, этого дня хватило, чтобы директор своими глазами увидела, как он ведет себя на уроках и сделала выводы, которые позднее были озвучены на Психолого-медико-педагогической комиссии.

- Мой сын рассказал, когда директор была на уроке, Игорь просто встал и начал ходить по кабинету между рядами. Он не обращал внимание на замечания учителя и самой директрисы. Когда директор попросила мальчика выйти из класса, чтобы не мешать другим, Игорь со всей силы хлопнул дверью так, что задрожали стекла. После этого директор сделала какие-то пометки в своем блокноте, - рассказала мама одного из учащихся.

Поставили на учет

Комиссия состоялась 5 мая в здании школы, заседание продолжалось два часа. «Комсомолке» из собственных источников стало известно, к каким решениям пришли заседатели комиссии.

- Семью поставили на учет по школе, а также на учет в отделении по делам несовершеннолетних. Теперь ситуация будет находится на особом контроле, - рассказал наш источник.

Кроме того, комиссия сделала выводы о целесообразности перевода мальчика на индивидуальное обучение на дому. Однако эти выводы носят рекомендательный характер: заставить мать забрать ребенка из школы никто не имеет права.

- Мама мальчика согласилась со всеми решениями и рекомендациями. До конца учебного года Игорь не будет посещать занятия в школе вместе с остальными учениками, - такой вывод был сделан по итогам собрания ПМПК.

В июне будет собрана повторная комиссия по делам несовершеннолетних, где обсудят дальнейшую судьбу первоклассника. До этого времени Игорь будет продолжать работать со школьным психологом, либо с психологом, которого могут предложить в Центре опеки и попечительства. Администрация школы в свою очередь готова в дальнейшем оказать содействие семье, чтобы оформить документы для домашнего обучения мальчика. Также в скором времени должна состояться комиссия ПДН. Их рекомендации будут обязательными для выполнения.

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