«Он опасен для остальных»: агрессивному первокласснику, которому класс объявил бойкот, рекомендовали учиться на дому

Мальчику рекомендовали учиться дома, но родители не верят, что это будет выполнено Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре поставили точку в истории противостояния агрессивного первоклассника Игоря (имя изменено - прим.ред.) и родителей остальных учеников. Конфликт начался в классе почти сразу, как Игоря в него перевели. До этого мальчик уже успел побывать в двух других классах, однако нормальных отношений с одноклассниками у него там не сложилось. Та же история, увы, повторилась в третьем по счету за год классе. Игорь проявлял открытую агрессию по отношению к одноклассникам - дети жаловались родителям, что Игорек мог сильно ударить, начать душить, порвать чужую тетрадь, изрисовать маркерами чужую одежду. Доставалось и взрослым - первоклассник до крови искусал уборщицу, которая сделала ему замечание, и стулом разбил губу охраннице. Родители первоклашек попытались было поговорить с мамой хулигана, однако та на контакт идти не захотела, заявив, что с ее ребенком все в порядке - он просто гиперактивный. И вообще дети сами его травят, а он защищается. В результате родители класса написали заявление директору с просьбой перевести их детей на дистант - мол, боимся за детей и не пустим их в школу, пока там находится агрессивный мальчик.

В начале мая 2023 года в школе была собрана комиссия, на которой присутствовала мама Игоря, дирекция школы, педсостав и ПДН. Журналист «КП-Самара» узнала подробности напряженного диалога представителей власти с мамой Игоря.

Директор – не авторитет

Еще перед майскими праздниками директор школы лично встретилась с встревоженными родителями одноклассников Игоря. Мамочки принялись наперебой жаловаться на агрессивного первоклашку.

- Его нужно изолировать, он опасен для остальных! Мы боимся за своих детей, - чуть ли не в истерике говорили мамы на встрече с директором.

Директор школы попыталась призвать взволнованных женщин к пониманию. Ведь Игорек – это маленький мальчик, которому просто не хватает любви и внимания, а все проблемы в его поведении начались после развода родителей. Но родители были непреклонны – да, мальчика искренне жаль, но они опасаются за здоровье и даже жизнь своих детей.

- Я сама приду на занятия в первый класс и посмотрю лично на поведение мальчика, - сказала директор.

Свое обещание директриса выполнила и действительно приходила на уроки к первоклашкам. Только вот за неделю Игорь приходил в школу всего один раз. Впрочем, этого дня хватило, чтобы директор своими глазами увидела, как он ведет себя на уроках и сделала выводы, которые позднее были озвучены на Психолого-медико-педагогической комиссии.

- Мой сын рассказал, когда директор была на уроке, Игорь просто встал и начал ходить по кабинету между рядами. Он не обращал внимание на замечания учителя и самой директрисы. Когда директор попросила мальчика выйти из класса, чтобы не мешать другим, Игорь со всей силы хлопнул дверью так, что задрожали стекла. После этого директор сделала какие-то пометки в своем блокноте, - рассказала мама одного из учащихся.

Поставили на учет

Комиссия состоялась 5 мая в здании школы, заседание продолжалось два часа. «Комсомолке» из собственных источников стало известно, к каким решениям пришли заседатели комиссии.

- Семью поставили на учет по школе, а также на учет в отделении по делам несовершеннолетних. Теперь ситуация будет находится на особом контроле, - рассказал наш источник.

Кроме того, комиссия сделала выводы о целесообразности перевода мальчика на индивидуальное обучение на дому. Однако эти выводы носят рекомендательный характер: заставить мать забрать ребенка из школы никто не имеет права.

- Мама мальчика согласилась со всеми решениями и рекомендациями. До конца учебного года Игорь не будет посещать занятия в школе вместе с остальными учениками, - такой вывод был сделан по итогам собрания ПМПК.

В июне будет собрана повторная комиссия по делам несовершеннолетних, где обсудят дальнейшую судьбу первоклассника. До этого времени Игорь будет продолжать работать со школьным психологом, либо с психологом, которого могут предложить в Центре опеки и попечительства. Администрация школы в свою очередь готова в дальнейшем оказать содействие семье, чтобы оформить документы для домашнего обучения мальчика. Также в скором времени должна состояться комиссия ПДН. Их рекомендации будут обязательными для выполнения.

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