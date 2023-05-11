Смерть с косой и огурцы-звездочки: самые странные товары для дачи на сайте объявлений

Подборка странных товаров для сада. Фото: Авито

Дачный сезон в Самаре в самом разгаре. Самые заядлые садоводы-огородники уже привели свои приусадебные участки в порядок. И пока любители «своих, натуральных, с грядочки» овощей думают о том, как обезопасить урожай от птиц и насекомых, эстеты ломают голову над ландшафтным дизайном. Но какую бы цель не преследовали дачники, сегодня их выручают онлайн-магазины и интернет-сервисы. Там можно найти все что угодно. Журналист «КП-Самара» изучила популярный сайт объявлений. Рассказываем и показываем, какие самые странные товары и необычные услуги предлагают самарцы и продавцы из других городов.

Огурцы-звездочки и декоративная тыква

Открывает подборку чудаковатых товаров для дачи форма для выращивания фигурных овощей и фруктов. По словам продавца, простая пластмассовая форма удивит вас и ваших близких оригинальными овощами. Помидор в виде сердца, огурцы-звездочки и квадратные яблоки…Легко! А цена этого чудо-приспособления всего 150 рублей. Даешь креатив на каждой ветке!

Форма для выращивания фигурных овощей. Фото: Авито

А вот Светлана из Самары предлагает волжанам приобрести декоративные семена тыквы. Сразу видно — городской человек! Какая-нибудь тетя Зина сейчас вскрикнула от ужаса. Зачем это растить тыкву для красоты? Если можно приготовить из нее кисель, рагу, оладьи, котлеты…Но из семян, что предлагает Светлана, вырастут овощи небольшого размера…Тем более! Какой от них толк?

На сайте объявлений можно найти семена декоративной тыквы. Фото: Авито

-Ими можно украшать интерьер и использовать в различных дизайнерских композициях, - объясняет девушка.

Кстати, 5 семян такой тыковки обойдутся в 60 рублей. Будут ли любители стильного сада сажать семена, выращивать несколько месяцев тыкву, чтобы после любоваться ей осенью до первых заморозков? Вопрос спорный. Оставим нашим читателям для раздумья.

Пугало поможет избавиться не только от птиц, но и любопытных соседей. Фото: Авито

Смерть с косой и крик в капюшоне

Идеи для сада и дачи — вопрос индивидуальный. Особенно если речь идет о декоре. Но если ваша цель — удивить гостей, то обратитесь к продавцу Денису. Забудьте о скандинавских гномах, зайчиках и милых лягушках и украсьте свой участок… смертью с косой. Поверьте, ваш креатив не останется незамеченным! Садовую фигуру можно смело считать многофункциональной. Например, она может быть пугалом от любопытных соседей. Главное самим не забывать, что это лишь украшение. За такой декор продавец просит 5000 рублей.

Еще один вариант пугало. Фото: Авито

Эдуард тоже предлагает пугало. Правда, чуть дешевле — за 4000 рублей. Чье страшнее судите сами.

И деревья подстригут, и от сорняков избавят

Ленивые огородники и пенсионеры надут на сайтах объявлений подходящих специалистов. Самарские мастера предлагают за вас почистить территорию огорода, спилить пару лишних деревьев и посадить на их место новые. За услугу — 900 рублей. Другие рукастые мужчины предлагают покосить траву за 200 рублей (за сотку), а вы в это время можете вздремнуть в гамаке. А вот волжанин Леонид прополет ваши грядки от сорняков. Цена его работы 350 рублей в час. Вот такие примерно в Самаре цены.