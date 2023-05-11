«Полгода мучилась от невыносимой боли»: врачи за 10 минут вернули пациентке возможность нормально ходить

Самарские врачи провели уникальную операцию пациентке с деформацией тейлора
Фото: Анастасия ЗУБКОВА
Самарские врачи провели уникальную операцию пациентке с редким заболеванием в мае 2023. Еще в декабре прошлого года 31-летнюю Анну Конорову стали беспокоить боли в стопах. Первое время волжанку выручали обезболивающее препараты, но вскоре из-за мучительных симптомов девушка вовсе перестала ходить на работу. Тогда пациентка решила обратиться к медикам. Специалисты обозначили сразу: необходима операция. Журналист «КП-Самара» посетила клиники СамГМУ, пообщалась с пациенткой, врачами и выяснила подробности.
«Думала, пройдет само»
31-летняя самарчанка Анна Конорова трудится инженером производственно-технического отдела. Пациентка призналась: хоть ее работа не слишком подвижная, но по кабинетам бегать приходится. В декабре 2022 волжанку стали беспокоить боли в стопах, но обращаться за помощью к врачам она не торопилась.
Операция не потребовала разрезов
Фото: Анастасия ЗУБКОВА
-Честно говоря, я была уверена, что все пройдет само. Шишки на стопах были у меня всегда, но беспокоить начали недавно. Первое время спасалась обезболивающим, но становилось только хуже, - поделилась с журналистами девушка.
Анна призналась: боли стали просто невыносимыми. Жительница Самары не могла ходить и надевать обувь. Из-за этого ей приходилось постоянно отпрашиваться с работы.
-Неприятные симптомы не оставляли в покое ни на минуту. Тогда я решила обратиться к медикам. Я побывала на приеме у хирурга в поликлинике, где прикреплена. Врач сразу сказал, что мне необходима срочная операция. Оказалось, у меня редкое заболевание — деформация тейлора.
Операция не требовала разрезов
Пациентку направили в клиники СамГМУ. В конце марта девушка пришла на прием. Ее опасения подтвердились.
-Мне дали направление на операцию. Конечно, я очень переживала, ведь это моя первая операция. Однако врачи меня поддержали и успокоили. Честно говоря, думала, что ждать операцию придется долго, но нет, все произошло очень оперативно.
11 мая 2022 Анне провели малоинвазивную (чрескожную) операцию по исправлению деформации стопы. Ее особенность в том, что операция проходит без разрезов, через небольшие проколы.
-Конечно, для меня в первую очередь — здоровье. Я думала лишь о том, чтобы избавиться от боли. Красота это уже второстепенно, но все равно приятно, что почти никаких следов не останется после операции.
В медицинское учреждение было закуплено специальное оборудование. Фото: предоставлено «КП-Самара»
По словам врачей, подобные операции имеют большой ряд плюсов.
-Это отсутствие необходимости перевязок, отсутствие швов и металлофиксаторов. Пациент может полноценно передвигаться уже на следующий день, - объяснил травматолог-ортопед клиник СамГМУ Дмитрий Распутин. - Кроме того, в классическом варианте операция только на одну стопу занимает около 40-50 минут, а малоинвазивная (чрескожную) операция занимает около 10 минут на две ноги.
«Мы — первые в регионе»
Для Самарской области это новый метод лечения. Врачи клиник СамГМУ прошли специальное обучение в 2018 и 2023. Пока это лишь третье вмешательство по счету.
-Это новое направление в ортопедической хирургии. В России такие операции выполняют фактически в учреждениях федерального уровня, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы — первые в регионе, - отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач травматолог-ортопед клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев.
Такая возможность появилась благодаря тому, что в медицинское учреждение было закуплено специальное оборудование.
-Это силовое оборудование предназначено специально для проведения малоинвазивных (чрескожных) реконструкций костей. В его состав входит силовой блок и различные насадки. Важно, что это оборудование предусматривает интраоперационное охлаждение той зоны, которая подвергается операции. Тем самым мы уменьшаем травматизацию.