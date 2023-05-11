«Полгода мучилась от невыносимой боли»: врачи за 10 минут вернули пациентке возможность нормально ходить

Самарские врачи провели уникальную операцию пациентке с деформацией тейлора Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Самарские врачи провели уникальную операцию пациентке с редким заболеванием в мае 2023. Еще в декабре прошлого года 31-летнюю Анну Конорову стали беспокоить боли в стопах. Первое время волжанку выручали обезболивающее препараты, но вскоре из-за мучительных симптомов девушка вовсе перестала ходить на работу. Тогда пациентка решила обратиться к медикам. Специалисты обозначили сразу: необходима операция. Журналист «КП-Самара» посетила клиники СамГМУ, пообщалась с пациенткой, врачами и выяснила подробности.

«Думала, пройдет само»

31-летняя самарчанка Анна Конорова трудится инженером производственно-технического отдела. Пациентка призналась: хоть ее работа не слишком подвижная, но по кабинетам бегать приходится. В декабре 2022 волжанку стали беспокоить боли в стопах, но обращаться за помощью к врачам она не торопилась.

Операция не потребовала разрезов Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Честно говоря, я была уверена, что все пройдет само. Шишки на стопах были у меня всегда, но беспокоить начали недавно. Первое время спасалась обезболивающим, но становилось только хуже, - поделилась с журналистами девушка.

Анна призналась: боли стали просто невыносимыми. Жительница Самары не могла ходить и надевать обувь. Из-за этого ей приходилось постоянно отпрашиваться с работы.

-Неприятные симптомы не оставляли в покое ни на минуту. Тогда я решила обратиться к медикам. Я побывала на приеме у хирурга в поликлинике, где прикреплена. Врач сразу сказал, что мне необходима срочная операция. Оказалось, у меня редкое заболевание — деформация тейлора.

Операция не требовала разрезов

Пациентку направили в клиники СамГМУ. В конце марта девушка пришла на прием. Ее опасения подтвердились.

-Мне дали направление на операцию. Конечно, я очень переживала, ведь это моя первая операция. Однако врачи меня поддержали и успокоили. Честно говоря, думала, что ждать операцию придется долго, но нет, все произошло очень оперативно.

11 мая 2022 Анне провели малоинвазивную (чрескожную) операцию по исправлению деформации стопы. Ее особенность в том, что операция проходит без разрезов, через небольшие проколы.

-Конечно, для меня в первую очередь — здоровье. Я думала лишь о том, чтобы избавиться от боли. Красота это уже второстепенно, но все равно приятно, что почти никаких следов не останется после операции.

В медицинское учреждение было закуплено специальное оборудование. Фото: предоставлено «КП-Самара»

По словам врачей, подобные операции имеют большой ряд плюсов.

-Это отсутствие необходимости перевязок, отсутствие швов и металлофиксаторов. Пациент может полноценно передвигаться уже на следующий день, - объяснил травматолог-ортопед клиник СамГМУ Дмитрий Распутин. - Кроме того, в классическом варианте операция только на одну стопу занимает около 40-50 минут, а малоинвазивная (чрескожную) операция занимает около 10 минут на две ноги.

«Мы — первые в регионе»

Для Самарской области это новый метод лечения. Врачи клиник СамГМУ прошли специальное обучение в 2018 и 2023. Пока это лишь третье вмешательство по счету.

-Это новое направление в ортопедической хирургии. В России такие операции выполняют фактически в учреждениях федерального уровня, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы — первые в регионе, - отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач травматолог-ортопед клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев.

Такая возможность появилась благодаря тому, что в медицинское учреждение было закуплено специальное оборудование.

-Это силовое оборудование предназначено специально для проведения малоинвазивных (чрескожных) реконструкций костей. В его состав входит силовой блок и различные насадки. Важно, что это оборудование предусматривает интраоперационное охлаждение той зоны, которая подвергается операции. Тем самым мы уменьшаем травматизацию.