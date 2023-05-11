«Пусть рожают»: самарцы отреагировали на предложение запретить аборты по ОМС

Мнения самарцев о запрете абортов разделились Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Депутат Виталий Милонов предложил исключить аборт из видов медпомощи за счет ОМС. Милонов уверен, что прерывание беременности может считаться обществом самой крайней мерой и поддержка абортов противоречит главной цели нации – планомерному увеличению рождаемости.

Журналисты «КП-Самара» не оставили без внимания этот вопрос и узнали у горожан, что они думают по этому поводу.

«Рожать нужно»

Тема достаточно щепетильная, почему необходимо было опросить, как мужчин, так и женщин разных возрастных категорий. Первой опрошенной стала милая женщина солидного возраста.

- Очень согласна! Наши девушки рожают мало, может хоть таким образом мы демографию повысим, - поделилась своим мнением самарчанка.

Выслушав взрослого человека, хотелось узнать, как же на предложенный законопроект отреагируют мужчины. На удивление, все мужчины в возрасте сегодня яро отнекивались от темы про аборты.

- Времени у меня нет, но скажу только, что рожать надо, - убегая, крикнул нам очень занятой мужчина.

«Зачем портить кому-то жизнь»

А вот молодые самарцы шли на контакт более охотно и даже дискуссировали друг с другом.

- Если родители готовы обеспечить будущее своему ребенку, тогда рожайте, если нет - пусть женщина делает аборт и все. Зачем портить чью-то жизнь? - высказался молодой парень.

- Я думаю, что запрет абортов по ОМС - неправильно: бывают разные жизненные ситуации. Зачем плодить нищету? - рассуждала девушка.

- Думаю, что нужно создавать специальные условия для повышения демографии, а не запреты. Надо, чтобы люди сами хотели рожать детей, - поделился мнением мужчина.

Таким образом, самарцы разделились на два лагеря. Пока молодежь придерживается позиции «сначала карьера и возможность обеспечить будущее себе и ребенку», представители старшего поколения переживают за падание рождаемости и надеются, что новые законопроекты помогут повысить демографию в стране.