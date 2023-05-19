Стало известно, какая погода будет в Самаре в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Яндекс.Погода подготовил для жителей Самары прогноз погоды на выходные дни 20-21 мая 2023 года. По данным Яндекс. Погоды, предстоящие выходные в Самаре порадуют горожан теплом и солнцем. Рассказываем подробно, какая будет погода в Самаре 20-21 мая 2023 года.

20 мая в Самаре будет облачно с прояснениями. Рано утром будет прохладно: +11 градусов. Однако днем «раскочегарится» до +21 градуса. Скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 1,9 м/с.

В воскресенье, 21 мая, обещает быть облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов, а вечером опустится до +18 градусов.