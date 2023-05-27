Обереги для бойцов, эксклюзивные книги и фотовыставка: как в Самаре прошел День прессы

Фестиваль посетил губернатор Дмитрий Азаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 27 мая в Самаре местом притяжения жителей и гостей города стал Струковский сад. Волжан объединил 28-й фестиваль журналистики «Пресса-2023». По всей территории парка развернулись тематические площадки крупных СМИ региона. Участником традиционного ежегодного праздника стала и «Комсомольская правда». Уголок «Комсомолки» подготовил для самарцев интересную программу.

Программа мероприятия была насыщенной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выставки и мастер-классы

В этом году День прессы приурочен 105-летию образования областного отделения Союза журналистов России. Главная тема фестиваля «Пресса» в 2023 году - «Мы вместе!». Площадка «Комсомольской правды» расположилась прямо на входе в летний театр. Гостей «КП-Самара» встречала выставка рисунков учеников школы №29. Как известно, образовательное учреждение взяло шефство над школой города Снежное в ДНР.

В программе фестиваля - выступления творческих коллективов и мастер-классы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-У нас детки очень активные. Мы всегда участвуем во всевозможных конкурсах. Тут тоже не смогли пройти мимо. Ребята принесли свои работы чуть ли не на следующий день, - поделилась с журналистом «КП-Самара» учитель русского языка и литературы Юлия Ятманова. - Мы дистанционно занимаемся с детьми из города Снежное, тоже они у нас активные и творческие детишки.

Сами рисунки — Самарская область глазами детей. Вот, например, семиклассница Карина Викторова решила изобразить Самарскую луку в виде контурной карты.

-Как по мне, это главный символ Самарской области. Вот я и решила его изобразить. Очень здорово, что моя работу выставили здесь, я очень рада, - говорит школьница.

Также волжане познакомились с фотографиями с акций в поддержку Донбасса, которые «Комсомолка» проводила по всей стране.

- «Комсомольская правда» запустила проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» в память о погибших детях Донбасса 1 июня 2022 года. Их истории собрали на отдельном сайте. Завершением проекта стала акция по высадке деревьев в память о безвинно погибших. Она прошла в Москве и в 10 крупных городах России. На фотовыставке можно было увидеть, как это было, - рассказала главный редактор «КП»-Самара» Ольга Новикова.

Мероприятие оказалось интересным как для взрослых, так и для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей территории парка развернулись тематические площадки крупных СМИ региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поддержка бойцов СВО

На площадке «Комсомолки» жители Самары увидели образцы военного снаряжения необходимые бойцам, которые сейчас служат в зоне СВО. Коллекционер и волонтер Андрей Болдырев продемонстрировал дроны, антидроновые ружья, прицелы и бронежилеты.

-Здесь военная техника, которую мы постоянно привозим на фронт. Именно в них большая потребность сейчас. Необходимое снаряжение нашим бойцам предоставляется волонтерами, - пояснил Андрей.

Сам Андрей Болдырев на постоянной основе навещает самарских ребят, привозит им гуманитарную помощь и снаряжение. Если у вас есть желание поучаствовать в сборе такой помощи, то вы можете обратиться к Андрею.

На площадке работало несколько выставок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот специалисты МБУ ДО ЦДТ Металлург, директором которого является Маргарита Анохина провели мастер-класс по изготовлению оберегов-ангелочков и голубей мира.

-За основу народных кукол обязательно берется натуральная ткань. Также главный символ оберега — крест. Делать его тоже нужно по особенному, три мотка в одну сторону и три в другую. Кроме того, завязывать крест нужно тремя узлами, - объяснила мастерица Светлана Хонина.

В этом году фестиваль прошел в 28-й раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голубки и ангелочки «Комсомольская правда» передаст нашим самарским бойцам СВО.

Завершило работу площадки «Комсомолки» выступление прекрасной певицы, педагога дополнительного образования Елены Халаим.

-День прессы, как и всегда, проходит весело, шумно и активно, что, конечно, не может не радовать! «Комсомольская правда» традиционно радует гостей и жителей города выездом медиастудией. Наши радиоведущие вещали в прямом эфире прямо с площадки. У нас в гостях побывали первые лица. Пусть так будет всегда. И не только в День прессы, - говорит директор филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Самары.

Площадку «Комсомольской правды» посетил губернатор Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» организовала прямой эфир прямо на площадке

Гостями 28-го фестиваля журналистики стали и первые лица Самары и региона. Площадку «Комсомольской правды» посетил губернатор Самарской области.

-День прессы стал уже давно всенародным праздником. Здесь собралось огромное количество жителей и гостей нашей областной столицы. Этот фестиваль не только про возможность показать себя и других посмотреть, но еще это единение и консолидация людей, что сегодня, конечно, очень важно. Пусть этот праздник продолжается, - отметил в радиоэфире «КП-Самара» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Спикером радиоэфира «Комсомолки» стала и мэр Самары Елена Лапушкина.

-Я искренне поздравляю всех причастных к этому замечательному празднику. Вы — люди, которые рассказывают о новостях, о достижениях, проблемах жителям губернии. Вы — люди, которые несут информацию и именно вы знаете, наверное, как никто, какой силой обладает слово. Слово может окрылить, вдохновить и подтолкнуть на первый шаг, а может и остановить, когда это необходимо, а еще слово может ранить. Сейчас в современном мире информации к слову нужно относиться наиболее бережно. Дорогие журналисты и представители средств массовой информации, за ваши профессионализм и трепетное отношение к профессии, - выступила с поздравительным словом мэр Самары Елена Лапушкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.