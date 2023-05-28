«Крылья Советов» проиграли «Факелу» в предпоследнем туре РПЛ

«Крылья» были близки к тому, чтобы отыграться, но сделать это не смогли. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в Воронеже уступили «Факелу» 1:2 в матче 29 тура Российской премьер-лиги и пропустили воронежцев вперед в турнирной таблице. Рассказываем, как прошла игра.

Обеим командам в этом матче нужна была победа, чтобы избежать стыковых игр. И по первым минутам встречи казалось, что «Факелу» три очка были нужнее. По крайней мере, хозяева начали агрессивнее и быстро забили. На 12 минуте Андрей Мендель завершил изящную комбинацию «Факела» – 1:0.

На 18 минуте у «Крыльев» был отличный шанс сравнять счет, однако после удара Бейла со штрафного мяч задел игрока «Факела» и пролетел мимо ворот.

Хозяева делали все, чтобы не подпустить самарцев к своей штрафной, и чуть что – сразу фолили. Иногда из-за этих фолов страдали и сами игроки «Факела». Например, автор забитого мяча Мендель после стыка с Цыпченко пару минут провел на газоне и покинул поле в сопровождении медиков. В итоге чуть позже Менделя пришлось заменить, игру он не смог продолжить.

А исполнять штрафной снова подошел Гленн Бейл, но футбольный снаряд пролетел выше ворот, коснувшись сетки с внешней стороны.

На 34 минуте «Факелу» пришлось делать вторую вынужденную замену. Георгий Гонгадзе из-за травмы, также как и Мендель, покинул поле. Вместо него вышел Евгений Марков.

«Крылья» постепенно перехватили инициативу и начали прижимать «Факел» к своим воротам. Самарцы, очевидно, рассчитывали на гол в раздевалку и даже многочисленные стыки и игроки на газоне не могли сбить пыл волжан. Впрочем, до гола так и не дошло, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Факела».

Во втором тайме вязкая и жесткая игра продолжилась. «Крылья» пытались изменить сценарий встречи, но самарцам никак не удавалось выкарабкаться из того тягучего футбола, который им навязали хозяева.

Зато «Факел» при таком раскладе чувствовал себя прекрасно. Доказательством этому стал еще один забитый мяч. На 57 минуте Роман Акбашев выиграл верховое единоборство и кивком головы переправил мяч в ворота «КС» - 2:0.

Самарцы рванули отыгрываться, но игроки «Факела» буквально бросались под каждый удар. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин попытался изменить ход встречи заменами, но и вышедшие на поле футболисты увязали и терялись.

Вырваться из этой паутины «Факела» удалось только Николаю Рассказову. После подачи Бенхамина Гарре игрок «Крыльев» опередил защитника хозяев и отправил мяч в угол ворот «Факела» - на 76 минуте счет стал 2:1.

Почти сразу после пропущенного мяча Хызыр Аппаев мог снова восстановить преимущество хозяев в два мяча, но из убойной позиции нападающий «Факела» отправил мяч сильно выше ворот «Крыльев Советов».

Самарцы были близки к тому, чтобы отыграться, но «Факел» стеной встал у своих ворот и не дал «Крыльям» забить. 2:1 – Воронеж обходит Самару в турнирной таблице РПЛ, однако в борьбе за то, чтобы не попасть в стыки, еще не все решено. В последнем туре «Крылья Советов» примут в Самаре «Спартак», «Факел» в Петербурге сыграет с «Зенитом», а еще один кандидат на стыковые матчи «Пари Нижний Новгород» примет дома вылетевшие «Химки». Все матчи пройдут 3 июня.