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Звезды29 мая 2023 6:38

Космическая усталость и местный каравай: что произошло после концерта Димы Билана в Самаре 28 мая 2023 года

Рассказываем, что произошло после концерта Димы Билана в Самаре 28 мая 2023 года
Светлана НАЗАРОВА
Дима Билан перед концертом пожаловался на усталость, но на выступлении это никак не сказалось.

Дима Билан перед концертом пожаловался на усталость, но на выступлении это никак не сказалось.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

28 мая Дима Билан дал большой концерт в «МТЛ Арене». В этом году он отмечает творческий юбилей - 25 лет на сцене. Рассказываем, что произошло после концерта Димы Билана в Самаре 28 мая 2023 года.

Сразу после прилета в Самару Билан написал у себя в соцсетях, что очень устал.

- Редко это могу себе позволить, но скажу: «Усталость уровня космос», - написал он.

Однако на концерте исполнитель выложился на все 100%. Артист появился перед слушателями в белоснежном костюме с глубоким декольте. Известно, что послушать Билана приехали фанаты из соседних регионов.

Певец активно общался с публикой. Поклонники в первых рядах зала принесли с собой бумажные сердечки на палочках и поднимали их вверх при исполнении медленных композиций.

После одной из песен к сцене подошли две девушки в кокошниках и преподнесли звезде настоящий каравай. Билан отведал хлеб прямо на сцене и поблагодарил за него поклонниц.

После концерта восхищенные поклонники творчества певца бурно делились впечатлениями в соцсетях.

- Это было восхитительно! Бешеная энергетика, отличное чувство юмора, самоирония, мегапозитив, отличные музыканты и супервокал! Половина зала встала уже на первой песне и пошла на танцпол! Дима - великолепный артист! Приезжайте почаще, Самара Вас очень любит! - написала поклонница Алена.

- Концерт Димы Билана в Самаре был потрясающий, зал пел все песни вместе с артистом, море цветов, удивительная атмосфера, - написала поклонница артиста Юлия.

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