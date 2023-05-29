Космическая усталость и местный каравай: что произошло после концерта Димы Билана в Самаре 28 мая 2023 года

Дима Билан перед концертом пожаловался на усталость, но на выступлении это никак не сказалось. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

28 мая Дима Билан дал большой концерт в «МТЛ Арене». В этом году он отмечает творческий юбилей - 25 лет на сцене. Рассказываем, что произошло после концерта Димы Билана в Самаре 28 мая 2023 года.

Сразу после прилета в Самару Билан написал у себя в соцсетях, что очень устал.

- Редко это могу себе позволить, но скажу: «Усталость уровня космос», - написал он.

Однако на концерте исполнитель выложился на все 100%. Артист появился перед слушателями в белоснежном костюме с глубоким декольте. Известно, что послушать Билана приехали фанаты из соседних регионов.

Певец активно общался с публикой. Поклонники в первых рядах зала принесли с собой бумажные сердечки на палочках и поднимали их вверх при исполнении медленных композиций.

После одной из песен к сцене подошли две девушки в кокошниках и преподнесли звезде настоящий каравай. Билан отведал хлеб прямо на сцене и поблагодарил за него поклонниц.

После концерта восхищенные поклонники творчества певца бурно делились впечатлениями в соцсетях.

- Это было восхитительно! Бешеная энергетика, отличное чувство юмора, самоирония, мегапозитив, отличные музыканты и супервокал! Половина зала встала уже на первой песне и пошла на танцпол! Дима - великолепный артист! Приезжайте почаще, Самара Вас очень любит! - написала поклонница Алена.

- Концерт Димы Билана в Самаре был потрясающий, зал пел все песни вместе с артистом, море цветов, удивительная атмосфера, - написала поклонница артиста Юлия.