«От их действий страдают наши дети»: жители Шведской слободы в Самаре уверены, что у них орудуют живодеры

Местные жители уверены – собак специально травят ядом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Самары тема бездомных собак больная. То и дело в новостях мелькают новости то о нападении животных на прохожих, то о жестокости людей по отношению к собакам.

В редакцию «КП-Самара» обратились жители микрорайона Шведская слобода, причем дважды. Первое письмо - крик о помощи: местные уже полгода не могут спокойно выходить из дома и выпускать своих детей поиграть на детскую площадку. Всему виной собаки.

Второе письмо тоже просьба помочь, но уже собаками. Якобы объявились живодеры, которые устроили охоту на бездомных животных. Журналист «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

«Собак отравили!»

Зоозащитники уверяют - самосуд над животными в Шведской слободе начался еще в 2014 году. Рядом с телами животных на снегу находили розовые следы. Местные жители предполагали, что это яд.

- Еще одна громкая история была в 2019 году, - вспоминает зоозащитница Ольга. - К нам прибилась беременная собака. Девочка была очень доброй и мирной. Когда собака ощетинилась, то пропала, оставив детей. Щенки плакали без мамки на морозе, а мы пытались понять, что же с ней случилось. Стали находить розовые пятна на снегу. На кровь не было похоже, но нам объяснили, что подобный след оставляет яд. Детей этой бедняжки мы забрали и отдали в приют.

Зоозащитники уверены – такое истребление животных вредит и местным жителям.

- Был еще случай, как в нашем ЖК отравили несколько собак. От той травли пострадали две хозяйские собаки, которые в итоге погибли, - рассказывает Ольга.

«Трупы собак находили рядом с детским садом»

Рост популяции бездомных собак – проблема для горожан. Люди боятся за своих детей, и их можно понять. Те, кто поддерживают догхантеров, аргументируют свою позицию именно заботой о детях. Однако все происходит наоборот.

На другом конце Самары – в поселке Сухая Самарка – жертвами самосуда стали домашние питомцы местной жительницы.

- Я щенками подобрала двух собак, выходила их, вырастила, заботилась о них. Степа и Дружок жили в специально утепленном, обустроенном доме. Я их привила, на них были бирки и ошейники с номерами телефонов, все знали, что это мои собаки. В одну из ночей их просто застрелили. Утром, когда я вышла к своим любимцам, то обнаружила Степу уже мертвого, а Дружка - еще борющегося за жизнь. Максимально быстро мы доставили малыша в ветклинику, но, к сожалению, он не выжил. Я пыталась найти виновников, но все тщетно, - рассказала жительница Сухой Самарки Ирина, пострадавшая от рук догхантеров.

Страдают от живодеров и жители Шведской слободы. Люди жалуются, что на дороге то и дело лежат трупы собак.

- Как-то был найден расстрелянный щенок рядом с детским садом. Мои дети постоянно рассказывают, что видят мертвых животных с ранами. Разве это нормально? Это уже бесчеловечное отношение, которое переходит все границы. Животных жалко, и дети не должны видеть это насилие, - негодует жительница Шведской слободы Мария Издковская.

По словам горожан, происходили и более дикие случаи.

- Когда-то люди пытались заживо сжечь щенков. Обугленные останки нашли дети, только-только закончившие шестой класс. Вы представляете какой это стресс для них видеть подобный ужас? – восклицает Мария.

Психологические травмы – не самое страшное, что может случиться с детьми. Малышам, по словам Марии, грозит серьезная опасность:

- Случаи самосуда над собаками доходят до абсурда: в прошлом году рядом с детской площадкой и вдоль бульвара Якушева какая-то женщина раскидала крысиный яд. Отраву она кидала на сугробы. Это уже вообще все границы переходит, все же знают, что дети лазают по сугробам, снег липнет к варежкам, а варежки кто-то тянет потом в рот.

«Везде камеры, но никто ничего не знает»

Жители самарских микрорайонов разделились на два лагеря, которые уже много лет противостоят друг другу.

- Жители Шведской слободы писали, что нет никак отравленных собак, что это все фейк. Мол у нас нет подтверждения отравления. Все пытались спихнуть на какой-то вирус. На каждом доме в Шведской слободе висят камеры, и я в жизни не поверю, что никто ничего не видел. Когда забегает какая-то собачка - они сразу выкладывают фото со всех ракурсов, с разных этажей и зданий, но когда мы просим доказательства для подтверждения убийства - никто ничего не знает, - комментирует зоозащитница.

Люди признают, что с бездомными животными надо что-то делать, но точно не травить. Ситуация в Шведской слободе остается напряженной. «КП-Самара» следит за развитием событий.