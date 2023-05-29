Шоу мыльных пузырей и арии Шаляпина: День защиты детей 2023 в Самаре, программа, как пройдет, куда сходить

Парк Гагарина станет главной площадкой для празднования Дня защиты детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
1 июня в России празднуют День защиты детей. В этот день в Самаре запланированы несколько крупных мероприятий не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. Рассказываем про День защиты детей 2023 в Самаре – программа, как пройдет, куда сходить.
Парк Гагарина
Парк Гагарина станет главной площадкой для празднования Дня защиты детей. В 12.00 на главной сцене со стороны Московского шоссе начнется семейный праздник с конкурсами, мастер-классами, концертом и шоу мыльных пузырей.
Также в парке устроят дегустацию мороженого, детских йогуртов и выпечки от самарских производителей.
Одним из организаторов этого мероприятия стала «КП-Самара».
Струковский сад
С 10 до 17 часов в Струковском саду будет работать интерактивная площадка «Пространство детских открытий». Она познакомит читателей от 7 до 14 лет с достопримечательностями Самарской области. В программе также литературная игра на их знание.
На площадке пройдут интерактивные выставки — «Самарский край — сердце России» - о достопримечательностях региона, «Мое Экочудо» - о волжской природе, а также выставка, посвященная патриотическому воспитанию.
Площадь Славы
В 20.00 на амфитеатре склона площади Славы выступят Ильдар Абдразаков (бас) и оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. Концерт «Посвящение Федору Шаляпину» (0+) пройдет в рамках Музыкального фестиваля Башмета. В репертуаре выступления - романсы, арии из опер, песни Федора Шаляпина и другие произведения.
Детский забег на стадионе «Орбита»
1 июня 2023 года в 18.00 на стадионе «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70А) пройдет бесплатный благотворительный забег. Зарегистрироваться на него можно до конца сегодняшнего дня, 29 мая по телефону: 8917-141-17-41.