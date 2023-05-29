В Самаре прошел ЕГЭ по русскому языку 29 мая 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В понедельник 29 мая 2023 в Самарской области состоялся Единый государственный экзамен по русскому языку. Для его проведения на территории губернии организовали 80 пунктов. В этом году итоговое испытание прошли 12 750 школьников. Журналист «КП- Самара» побывала в школе № 63 и выяснила подробности.

1161 аудитория и 12 750 школьников

На прошлой недели для молодых парней и девчонок прозвенел последний звонок, а уже сегодня выпускники школ проходят свое первое серьезное испытание — сдачу ЕГЭ. Бантики, ленточки и слезы радости сменились серьезностью во взгляде.

В Самарской области сдачу экзамена прошли 12 750 школьников Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Так, в понедельник 29 мая в 63 регионе, как и по всей стране, состоялся экзамен по русскому языку. Только в Самарской области 12 750 школьников сдали один из двух основных экзаменов.

-Для проведения ЕГЭ были организованы 80 пунктов на территории губернии, это 1161 аудитория. Также к контролю и проведению экзамена привлекались около 5300 сотрудников, - объяснил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

На решение тестовых заданий и написание сочинения школьникам давалось 3 часа и 55 минут. Результаты итогового испытания будут известны примерно через 2 недели.

Для многих выпускников русский язык стал уже вторым по очереди экзаменом. Ведь старт основному периоду ЕГЭ был дан еще на прошлой неделе. Как известно, 26 мая 2023 школьники сдавали географию, литературу и химию.

Металлоискатель и камеры видеонаблюдения

Правила проведения Единого государственного экзамены остаются прежними. Корреспондент «КП-Самара» прошлась с ребятами от крыльца школы до кабинета. Сначала выпускники проходят строгий контроль на входе в здание: досмотр металлоискателем и проверка паспортов. В воздухе чувствуется напряжение. В саму аудиторию школьнику разрешается взять с собой лишь ручку, бутылку воды (обязательно без этикеток) и перекус (шоколад или батончик). Конечно, при необходимости ребята могут передать дежурному врачу свои ю лекарства.

На входе в школу выпускники прошли через металлоискатель Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Естественно, под строжайшим запретом любые гаджеты. Смартфоны и умные часы выпускники обязаны оставить за пределами своей аудитории, где они на время экзамена находятся под присмотром.

Каждый класс, где проходит ЕГЭ, оснащен камерами видеонаблюдения. Всюду по школе расставлены заглушки для мобильного интернета. Поэтому воспользоваться благами современности точно не получится!

Новшества, конечно, есть, но они касаются организации передачи бланков ответов школьников на проверку.

-В этом году впервые экзаменационные материалы сканируются прямо на месте проведения ЕГЭ и отправляются в электронном виде в Федеральный центр тестирования. Это делается для того, чтобы быстрее приступить к обработке результатов, к проверке работ, - говорит министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Выпускники прошли строгую проверку Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Результаты и проходные баллы

Кстати, о результатах. Узнать их можно не только в своих образовательных учреждениях, но и онлайн. Для этого необходимо лишь зайти на сайт Единого государственного экзамена и ввести свои личные данные. Так узнать итоги своей работы получится даже быстрее.

Для многих выпускников русский язык стал уже вторым по очереди экзаменом Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Уже 1 июня школьникам предстоит написать экзамен по базовой и профильной математике, после чего выпускники сдадут предметы по желанию, которые необходимы им для поступления в вузы. Так, ЕГЭ по истории и физике назначен на 5 июня, по обществознанию на 8 июня, по биологии и письменной части по иностранным языкам на 13 июня, устная часть по иностранным языкам на 16 и 17 июня, а по информатике на 19 и 20 июня.