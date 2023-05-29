«Писем мужу не пишу»: жена военного откровенно рассказала, что помогает ей ждать любимого с СВО

Марина и ее дети ждут с СВО любимого мужа и отца Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Фуражка, куртка, начищенные до блеска армейские берцы. Проведя вечер в семейной обстановке, ранним утром муж уезжает отдавать долг Родине. Жена провожает, вглядываясь в каждую деталь на его лице, украдкой смахивает предательскую слезу. Надолго ли придется разлучиться в этот раз - одному Богу известно. Статус офицерской жены – непростая ноша, которую женщины с гордостью и достоинством несут во имя любви. Что помогает женам военных справляться с трудностями гарнизонной жизни и оставаться надежным тылом для своих мужчин, рассказала участница проекта «Жены Героев» Марина А.

«Вечно букетно-конфетный период»

Я всегда росла среди военных: мой папа - офицер, а это, наверное, накладывает отпечаток. Отец для меня всегда был примером настоящего мужчины. На маму я тоже, безусловно, старалась равняться, мне хотелось перенять ее мужество, терпение и научиться любить так же, как она. В детстве, смотря на родителей, понимала, что хочу быть такой же. Я верю, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, точно так же, как и в обратную сторону.

С мужем Ваней мы познакомились в Кемеровской области. В то время я работала в финансовой службе, мы ставили на довольствие прибывшее пополнение молодых лейтенантов.

- Девчонки новое пополнение прибыло - выбирайте, - как-то пошутил начальник финансово службы.

Вот я и выбрала. Выбрала молодого, интеллигентного и мужественного лейтенанта. Когда я первый раз увидела мужа - сразу обратила на него внимание, потому что он единственный раздвинул толпу из 25 человек и пробился первым к нам, чтобы документы сдать. Позже вечером мы уже лучше познакомились, когда оказались в одной компании моих друзей. Потом стали общаться и как-то сами не заметили, что все дошло до женитьбы.

Как таковой свадьбы, в общепринятом понятии, у нас не было. Мы расписались в понедельник, когда он приехал из командировки. Муж договорился с начальником ЗАГСа, чтобы все организовать день в день, а на следующий день он опять уехал на работу. В то время начался период Чечни, почему нам уж точно было не до свадебной лихорадки. У нас достаточно стремительно развивались отношения и как таковых ухаживаний, и начального романтичного этапа не было. В силу нашей занятости и из-за того, что я его редко вижу, спустя столько лет брака могу сказать, что у нас всегда букетно-конфетный период.

Марина признается: неважно, где проводить время в минуты отпуска любимого мужа, главное- вместе.. Фото: личный архив

«Неважно – где, главное – вместе»

Сейчас вместе с мужем мы уже 24 года, у нас двое детей: старшему 20 лет, а младшему 9. Побыть вчетвером нам удается не так часто, как хотелось бы, но в эти редкие минуты, мы просто любим быть вместе. Наилучшим совместным отдыхом для нас являются совместные поездки за город или прогулки по городу. Если честно, не особо важно занятие, главное - вместе!

До Самары мы успели сменить восемь городов. Когда-то мы жили на Урале, так там частенько в горы и в поездки на озера катались. В Самаре мы живем около трех лет и надеюсь, что останемся здесь насовсем, так как город мне очень нравится и люди, живущие здесь. Волжские просторы тоже потихоньку покоряем.

«Привыкла к переездам»

Из-за того, что я росла в семье военных, я с самого детства привыкла к переездам. Мне всегда было это интересно, потому что я заводила много новых знакомств и узнавала новых мест. В детстве не было сложно со всем этим только благодаря маме, которая уберегала нас от всех забот. Впоследствии, когда я вышла замуж, для меня переезды не были чем-то странным и сложным.

Когда ты жена военного, нужно уметь быстро адаптироваться к новым условиям, быть готовой начинать все с чистого листа и, конечно, уметь ждать. Самое главное условие гарнизонной жизни - ты учишься справляться со всеми трудностями в одиночку, самостоятельно. Как-то мы с подругой шутили, мол, вот, выйдем на пенсию и обязательно напишем книгу «Путеводитель для жены офицера или как быстро адаптироваться на новом месте». Думаю, она стала бы хорошим пособием для новоиспеченных жен.

Если честно, все минусы жизни жены военного - частые переезды, постоянная смена жилья и школ для детей, круга общения – я давно научилась превращать в плюсы. Практически в любом городе России ты всегда найдешь своего человека! Переезды не означают разрыв связи с былыми товарищами, у меня лично много друзей по всей стране. Главное - высокая адаптивность к любым условиям и обстоятельствам.

Единственное, что ничем не заменить и что, действительно, является самым большим минусом - отсутствие рядом родителей. Мне жаль, что у моих детей нет возможности быть рядом с бабушками и дедушками. В силу возраста, сейчас приходит время, когда и ты должен проявить заботу о родителях, но они, к сожалению, далеко.

«Жду звонков и просто верю»

На вопрос, как я жду супруга всегда отвечаю - работаю, много работаю. Для меня все началось с проекта «Жены героев», который придумала и реализовала Екатерина Колотовкина. Она объединила всех нас, жен. Многие из нас подключились к работе фонда «Звезда и Лира», а теперь еще и Комитета семей воинов Отечества Самарской области. Вместе мы делаем огромную общественную и социально-значимую работу. Помогаем ребятам и их семьям, в том числе оказываем поддержку семьям павших воинов.

Когда люди узнают, что я жена военного, то обязательно спрашивают, пишу ли я письму мужу. Отвечаю - сейчас письма не пишу, но раньше, во время Чеченской компании, мы все писали, ведь, тогда не было сотовых телефонов, а полевая почта работала хорошо. Сегодня нам остается ждать редких звонков и просто верить в наших мужчин.

Уже более 20 лет я работаю в области муниципального управления и в связи с частыми переездами сменила много сфер деятельности. В свое время я была экономистом, занималась торговлей, коммунальным хозяйством и даже строительством. В данный период жизни работаю в фонде «Звезда и Лира», а в свободное время люблю фотографировать.

Я всегда советую девочкам не зацикливаться на том, что муж в командировке: нужно продолжать жить своей жизнью! Заниматься детьми, побольше внимания уделять им. От того, что ты будешь переживать, ситуация не измениться. Поэтому оставайся спокойной – это важно и тебе, и твоему мужчине.

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