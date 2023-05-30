Самарцам покажут коллекцию ископаемых древностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2 по 4 июня 2023 года в Самарской области пройдет акция Ночь географии. Большинство событий запланировано в музее им. Алабина. Мероприятие также состоится в селах Борское и Заплавное. Тема мероприятия – палеонтология региона. Публикуем подробное расписание мероприятий Ночи географии 2023 в Самаре и области.

Программа Ночи географии в музее им. Алабина в Самаре 3 июня 2023 года

17:00 - 18:00 - палеонтологические игры (6+). Гостей ждут к рупные пазлы-картинки, логические пазлы-викторины, игры-бродилки, палеолабиринт, палеонтологическое лото.

17:00 - 17:30 - показ музейного фильма «Путешествие к плиозавру». Он рассказывает о геологической истории Самарского края от современности к прошлому. Сюжет ведет зрителя от современной природы через мамонтов и носорогов ледниковой эпохи к морской фауне юрского и мелового периодов. В фильме выделены редкие и эндемичные находки древних животных.

17:30 - 18:00 - лекция Ильи Колчина «Палеонтология Самарской области».

18:00 - 18:30 - лекция Михаила и Александра Малышевых «Ископаемые химеры Поволжья». Слушатели узнают, для чего нужна наука палеонтология и как она изучает развитие жизни на Земле. Авторы лекции также расскажут о своих поездках и продемонстрируют свою коллекцию остатков ископаемых химер.

18:30 - 19:10 - показ музейного фильма «В поисках древних лягушек». Лента раскрывает одну из малоизвестных страничек геологической истории Самарского края — триасовый период. Тогда на территории Среднего Поволжья господствовала пустынная суша, а в водоёмах жили древние земноводные – лабиринтодонты.

Программа Ночи географии в селе Борское 2 июня 2023 года

Адрес места проведения: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградска, 47а, Борский межпоселенческий районный дом культуры.

17:00 - 17:30 - лекция Дмитрия Варенова «Бентозух Гусевой и другие древние амфибии». Из лекции гости знают, кто такие бентозухи и как была сделана уникальная находка черепа бентозуха Гусевой, кем он был изучен и почему новый вид получил такое название.

17:30 - 18:00 - творческая встреча с палеонтологом Игорем Новиковым.

18:00 – 19:00 - показ фильма «В поисках древних лягушек».

Программа Ночи географии в селе Заплавное 3 июня 2023 года

Адрес места проведения: Борский район, с. Заплавное, улица Любимовка, 24.

17:00 - 17:30 - показ музейного фильма «Путешествие к плиозавру».

17:30 - 18:00 - творческая встреча с краеведом Людмилой Гусевой. Она расскажет об особенностях природы Борского района и о том, как там проходят научные экспедиции, что находят и какое это имеет значение.

18:00 - 19:00 - показ музейного фильма «В поисках древних лягушек».