Тольяттинский изготовитель запчастей к импортному промышленному оборудованию повысит производительность

Увеличение производительности идет за счет внутренних ресурсов предприятия.

Будет рост

В национальный проект «Производительность труда», который в Самарской области реализуется с 2018 года, пришел 150-ый участник - тольяттинское ПАО «Азотреммаш». Это единственное в России многопрофильное предприятие по изготовлению запасных частей к импортному оборудованию: крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, а также для предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики. Профиль предприятия более чем актуальный, учитывая задачи импортозамещения и технологического суверенитета стоящие перед российской экономикой. С помощью нацпроекта «Азотреммаш» будет внедрятьсовременные методики бережливого производства, оптимизировать производственные и бизнес-процессы, сокращать издержки и повышать экономическую эффективность, как этого добились его предшественники.

Помогать предприятию внедрять новые компетенции и технологии будет оператор нацпроекта в Самарской области - Региональный центр компетенций (РЦК). Пилотный проект, как правило, длится около 6 месяцев, а всего принципы бережливого производства в рамках нацпроекта внедряют в течение 3 лет.

- Сильное сокращение зарубежных поставок, активное импортозамещение, движение в сторону технологического суверенитета требуют от предприятий мобилизации всех имеющихся ресурсов, и в первую очередь – ресурсов внутренних, связанных с эффективностью и производительностью труда. Мы рассчитываем на еще большее вовлечение числа предприятий в национальный проект. Команда РЦК имеет серьезный опыт работы, в полной мере владеет инструментами в сфере бережливого производства и всегда готова к диалогу, — поделился планами руководитель РЦК Константин Серов.

Важный момент: улучшение параметров производства происходит без привлечения дополнительного финансирования, только за счет внутренних резервов компании. Вилка эффективности, по словам Константина Серова, составляет от +10% выработки на одного сотрудника до четырехкратного увеличения производительности, причем с теми же сотрудниками, на том же оборудовании и без дополнительных затрат.

В числе участников нацпроекта — крупные производственные предприятия региона.

Важно для экономики региона

Среди компаний, успешно внедривших инструменты бережливого производства в Самарской области - предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные предприятия. Реализованные мероприятия не только повысили общую производительность труда, но и повлияли на конкурентоспособность региона.

Губернатор Дмитрий Азаров считает повышение производительности предприятий ключевым фактором в экономическом развитии области. Именно поэтому реализации национального проекта «Производительность труда» уделяется большое внимание.

- Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников, — отмечает заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин. – Так, на сегодня в Самарской области 150 компаний с суммарной выручкой 292 млрд рублей – участники нацпроекта. Обучено «бережливому» производству более 2,2 тысяч сотрудников. А инвестиционный налоговый вычет получили 18 компаний на сумму 1,4 млрд рублей.

Участники национального проекта «Производительность труда» играют важную роль в обеспечении экономического развития своих регионов. Они выступают в роли амбассадоров, которые достойно представляют свои сферы не только в России, но и за рубежом.

Так, в апреле этого года региональный производитель сельхозтехники «Пегас-Агро» успешно представлял Самарскую область на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». А завод «Электрощит Самара» продолжает укреплять и наращивать партнерские отношения с предприятиями Беларуси.