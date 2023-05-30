В Самаре в 2023 году научились выявлять рак кишечника в начальной стадии

В СГБ №6 делают скрининг колоректального рака по-новому. Фото: СГБ №6.

Чем раньше, тем лучше

Медики называют рак кишечника болезнью образа жизни. Доказано что его развитию способствует неправильное питание с обилием жирной и соленой пищи, полуфабрикатов, фаст-фуда, а также гиподинамия, стрессы, алкоголь и курение, наследственный фактор. К сожалению, сейчас колоректальный рак вышел на первое место по распространенности во всем мире, и Россия, и Самарская область – не исключение.

Еще недавно медики нашего региона выявляли эту болезнь чаще всегона достаточно запущенной 3-4 стадии, когда появляются симптомы. Это боль в животе, нарушение пищеварения, чередование запоров с диареей, выделение крови и слизи, слабость и температура. Именно при появлении симптомов большинство пациентов обращаются к врачу. Но рак кишечника гораздо проще пролечить на начальной стадии, и именно к этому стремятся медики – обнаружить его как можно раньше.

Базовый скрининговый анализ, с помощью которого выявляют колоректальный рак – кал на скрытую кровь – делают раз в несколько лет пациентам от 39 до 75 лет в рамках бесплатной диспансеризации, а также при наличии жалоб. Хорошая новость: с начала 2023 года в Самарской области этот вид анализа стали выполнять на новом оборудовании, где одновременно определяются не один, а сразу три онкомаркера желудочно-кишечного тракта: фекальный гемоглобин, трансферрин и кальпротектин.Это совершенно изменило диагностику злокачественных опухолей кишечника.

Предотвратить рак реально

- На базе ГБУЗ СО «СГБ №6» в конце 2022 года запущен в работу современный высокочувствительный анализатор кала на скрытую кровь, на котором уже проведено более 14500исследований.Наш опыт применения этого анализатора более чем 4 месяца показывает: новый анализ гораздо более специфичный и достоверный, чем методика, применявшаяся ранее, - рассказала «КП» заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) СГБ №6 Анастасия Майер. - Анализ предыдущего поколения давал довольно большой процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов и порой не помогал распознать рак кишечника на ранней стадии. Благодаря высокой чувствительности нового анализатора возможно обнаружить так называемый «нулевой» рак, когда клетки только начинают аномально делиться, и даже полипы, из которых может развиться опухоль через 1-2 года. Раньше такую «находку» можно было сделать только инструментарным методом, проводя колоноскопию, но ее не назначают без показаний, потому что довольно агрессивная методика. А сейчас в нашем ЦАОПе ежемесячно регистрируется 2-3 случая рака кишечника в самой начальной стадии благодаря высокой чувствительности анализатора. Это значительно увеличивает шансы пациентов на выздоровление.

Анастасия Майер советует пациентам регулярно проходить обследование. Фото: СГБ №6.

Кроме того, анализ помогает сразу уточнить, в каком отделе ЖКТ зреет опухоль. И тогда врач направляет пациента прицельно на дополнительное визуальное обследование - фиброколоноскопию или фибогастраскопию. Провести визуальную диагностику и удалить образование до 1 см можно за одну процедуру. А затем пациента ждет реабилитация и диспансерное наблюдение.

Очень важно, чтобы пациент пришел к доктору, чтобы уточнить состояние своего здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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