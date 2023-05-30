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Общество30 мая 2023 14:00

Забрать нельзя оставить: жители Самары назвали эвакуацию автомобилей справедливым наказанием

Жители Самары назвали эвакуацию автомобилей справедливым наказанием
Анастасия ЗУБКОВА
Самарцы рассказали, почему они считают эвакуацию автомобиля справедливым наказанием

Самарцы рассказали, почему они считают эвакуацию автомобиля справедливым наказанием

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В мае 2023 в Государственной Думе предложили запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Согласно идее, отправлять на спецстоянку стоит только те машины, которые мешают проезду. В другом случае водители отделаются лишь штрафом. Хоть и не совсем маленьким. Кроме того, в парламенте предлагают перед эвакуацией оповещать водителя о том, что он нарушил правила дорожного движения через СМС-уведомление. И эвакуировать транспортное средство только в том случае, если его владелец не объявится в течение 10 минут. Журналисты «КП-Самара» решили выяснить, что на этот счет думают самарцы и считают ли они эту идею разумной. Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицу и поговорили с горожанами.

«В следующий раз он вновь плюнет на правила»

Выяснилось, что мнения самарцев разделились. Одни волжане уверены: менять уже существующую систему наказания не стоит. Мол, эвакуировать машины точно надо.

-Пусть увозят, у меня вот был уже такой опыт, когда около моего дома прямо на тротуаре припарковался автомобиль. Конечно, здесь даже коляска не пройдет. И что? Водитель теперь только штрафом отделается? А в следующий раз он вновь плюнет на правила.

-Мы нуждаемся в существующей системе. Штрафовать и увозить машины на специальную стоянку — правильно. Нарушители должны быть наказаны.

«Сначала нужно организовать парковочные места»

Другие же считают, что автолюбителей иногда стоит прощать и не прибегать к таким серьезным мерам, как эвакуация.

-Действительно, есть ситуации, когда незачем забирать. Например, если машина не создает никаких препятствий.

На пути в редакцию нам встретилась гостья Самары. Женщина уверена: во всем виновато отсутствие парковок.

-Прежде чем убирать машины нужно организовать парковочные места. Тогда водителям будет куда поставить свои автомобили. Проблема решена!

«Экстренные ситуации не в счет»

А вот автомобилисты нам попались очень законопослушные.

-Я лично стараюсь никогда не нарушать правила дорожного движения. И это не потому что я боюсь штрафов, а просто стараюсь по-человечески относится к другим людям, к обществу, - говорит самарец. - И все же, есть случаи, когда люди вынуждены бросить машину в неположенном месте. За это, я считают, штрафовать и эвакуировать нельзя. Нужно сначала разобраться в ситуации, а потом уже решать что-то и принимать какие-то меры.

Второй мужчина товарища поддержал. Между ними завязался бурный диалог. Нам даже на мгновение показалось, что мы лишние.

-Экстренные ситуации не в счет. Если, например, близкому человеку плохо стало? Кто будет о машине думать? Надо оставаться людьми и иногда закрывать глаза на существующие правила.

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