Забрать нельзя оставить: жители Самары назвали эвакуацию автомобилей справедливым наказанием

Самарцы рассказали, почему они считают эвакуацию автомобиля справедливым наказанием Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В мае 2023 в Государственной Думе предложили запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Согласно идее, отправлять на спецстоянку стоит только те машины, которые мешают проезду. В другом случае водители отделаются лишь штрафом. Хоть и не совсем маленьким. Кроме того, в парламенте предлагают перед эвакуацией оповещать водителя о том, что он нарушил правила дорожного движения через СМС-уведомление. И эвакуировать транспортное средство только в том случае, если его владелец не объявится в течение 10 минут. Журналисты «КП-Самара» решили выяснить, что на этот счет думают самарцы и считают ли они эту идею разумной. Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицу и поговорили с горожанами.

«В следующий раз он вновь плюнет на правила»

Выяснилось, что мнения самарцев разделились. Одни волжане уверены: менять уже существующую систему наказания не стоит. Мол, эвакуировать машины точно надо.

-Пусть увозят, у меня вот был уже такой опыт, когда около моего дома прямо на тротуаре припарковался автомобиль. Конечно, здесь даже коляска не пройдет. И что? Водитель теперь только штрафом отделается? А в следующий раз он вновь плюнет на правила.

-Мы нуждаемся в существующей системе. Штрафовать и увозить машины на специальную стоянку — правильно. Нарушители должны быть наказаны.

«Сначала нужно организовать парковочные места»

Другие же считают, что автолюбителей иногда стоит прощать и не прибегать к таким серьезным мерам, как эвакуация.

-Действительно, есть ситуации, когда незачем забирать. Например, если машина не создает никаких препятствий.

На пути в редакцию нам встретилась гостья Самары. Женщина уверена: во всем виновато отсутствие парковок.

-Прежде чем убирать машины нужно организовать парковочные места. Тогда водителям будет куда поставить свои автомобили. Проблема решена!

«Экстренные ситуации не в счет»

А вот автомобилисты нам попались очень законопослушные.

-Я лично стараюсь никогда не нарушать правила дорожного движения. И это не потому что я боюсь штрафов, а просто стараюсь по-человечески относится к другим людям, к обществу, - говорит самарец. - И все же, есть случаи, когда люди вынуждены бросить машину в неположенном месте. За это, я считают, штрафовать и эвакуировать нельзя. Нужно сначала разобраться в ситуации, а потом уже решать что-то и принимать какие-то меры.

Второй мужчина товарища поддержал. Между ними завязался бурный диалог. Нам даже на мгновение показалось, что мы лишние.

-Экстренные ситуации не в счет. Если, например, близкому человеку плохо стало? Кто будет о машине думать? Надо оставаться людьми и иногда закрывать глаза на существующие правила.