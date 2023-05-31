Вне зоны доступа: жители Самары рассказали, что думают о запрете гаджетов в школах

Мнения самарцев разделились Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Совсем скоро все школьники России могут оказаться вне зоны доступа. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Парламентарий отметила согласие многих российских экспертов и педагогов с данным предложением. Специалисты утверждают - телефоны мешают усвоению учебного материала. Интересно, поддержат ли жители губернии такую идею? Журналисты «КП-Самара» спросили горожан, стоит ли запрещать гаджеты в школах.

«Если бы не интернет - я бы школу не закончил»

Конец учебного года и начало сезона сдачи Единого Государственного Экзамена наталкивает на мысли об улучшении системы образования в России. Российские педагоги утверждают, главная проблема современного образовательного процесса - гаджеты, точнее использование их в стенах общеобразовательных учреждений. А что об этом думают самарцы?

- Я против запрета гаджетов – ведь большинство образовательных платформ сегодня находятся в телефонах, - делится мнением молодой парень, еще недавно сам сидевший за партой.

Молодой человек признался, дескать, если бы не интернет, то с трудом закончил бы школу.

- Если идти на крайние меры, то максимум можно забирать телефоны во время занятий. На перерывах, думаю, телефоны должны оставаться у детей, потому что мало ли, что может случиться, например, дома, - прокомментировала молодая девушка.

«В школах должны быть учеба и книжки»

Мнение молодежи учли, а что же скажет более взрослое поколение? Например, те, кто уже сам является родителем.

- Для младших классов я ЗА то, чтобы убирать гаджеты. Сама являюсь мамой двоих младшеклассников. Я считаю, что они пока сами не способны ориентироваться в данном вопросе. А вот старшие, на мой взгляд, более сознательные, так что им все-таки нужно предоставить выбор, - рассказала самарчанка.

- Я согласна с тем, что нужно вводить запрет, потому что телефоны отвлекают детей. Звонки и любопытство что-то где-то подсмотреть. Пусть используют гаджеты вне школы: дома, на улице, в парке, а в школах пусть будут книжки и учеба, - поделилась мнением женщина.

А вы как считаете - нужно ли изымать телефоны у детей в школах или стоит оставить все как есть? Делитесь своим мнением в группе «Комсомолки» Вконтакте.