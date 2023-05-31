Угрожал охраннику газовым пистолетом: в Самаре инженер завода подался в разбойники и обчистил ювелирный магазин

Полицейские раскрыли дерзкое преступление и задержали разбойника за четыре дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские раскрыли дерзкое нападение на ювелирный магазин на улице Полевой. Разбойник с газовым пистолетом и молотком похитил оттуда украшения с бриллиантами. Ущерб составил более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Разбил витрину молотком

Все случилось в один из ноябрьских вечеров 2022 года. В ювелирный салон на улице Полевой зашел посетитель. Сначала он вел себя нормально, а потом выхватил газовый пистолет. Молодой человек направил его на сотрудника службы безопасности магазина. Угрожая оружием, разбойник достал молоток и разбил им витрину. Оттуда он забрал украшения с бриллиантами.

Когда преступник отправился на выход, охранник попытался остановить его. Мужчина удерживал наружную дверь. Но это не помогло. Разбойник вновь направил на него пистолет, разбил молотком стекло входной двери и сбежал.

Нашли и задержали за четыре дня

Чтобы найти нападавшего и задержать его, у полицейских ушло четыре дня. Пришлось устраивать засаду и привлекать сотрудников спецподразделений. Правоохранители явились в гости к подозреваемому под покровом темноты. На громогласный стук в дверь парень не отреагировал. Тогда настойчивые визитеры сами вскрыли дверь. Дальше хозяина квартиры — 24-летнего инженера одного из заводов — заковали в наручники и устроили в его жилище обыск.

При обыске в доме у парня нашли похищенные бриллианты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители нашли у молодого человека аэрозольный пистолет, металлический молоток, подставки под ювелирные изделия и пломбы от них, а также 15 бриллиантов на сумму 38 тысяч рублей. Как выяснилось, остальную часть похищенного разбойник успел сдать в ломбард в Казани. За краденные украшения он выручил 290 тысяч рублей.

Разбойника ждет суд

Тогда в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». На время следствия он находился в СИЗО. Недавно расследование было завершено. Дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары. Парню может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

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