Самарские предприниматели рассказали о большом успехе в малом и микробизнесе

44% россиян в возрасте от 18 до 64 лет считают, что открытие своего дела – это хорошая идея. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня почти половина отечественных предпринимателей отмечает, что вы-ручка компании в марте 2023 года осталась такой же, как и три месяца назад. Весной 2023 года самыми необходимыми мерами поддержки бизнеса остаются специальные налоговые режимы, льготное кредитование и налоговые льготы. К таким выводам пришли аналитики Сбера в партнёрстве с Минэкономразвития и Институтом фонда «Общественное мнение» в новом выпуске проекта ПРИМ — исследовании проблем малого бизнеса и самозанятых, их настроений, ожиданий и планов на будущее.

Предпринимательский потенциал

По данным опубликованного исследования, престиж предпринимательства среди населения весьма высок: 44% россиян в возрасте от 18 до 64 лет считают, что открытие своего дела – это хорошая идея. При этом, среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют сделать это снова. А из тех, кто не имеет никакого предпринимательского опыта (две трети населения) 20% планируют открыть свое дело в ближайшие 3 года.

В Самарской области у «начинающего» регионального малого и микробизнеса, который обращается за поддержкой в Сбербанк, наибольшей популярностью пользуется рассчетно-кассовый пакет «Лёгкий старт», который включает набор услуг, необходимый для ведения бизнеса без дополнительных затрат.

По информации Самарского отделения Сбербанка, начиная с января 2023 года в банк для открытия расчётного счета обратилось порядка 2 тыс. региональных бизнес-«малышей», 77% из которых сделали выбор в пользу «Легкого старта», демонстрируя высокий спрос на традиционно оборотные и инвестиционные кредиты, кредитные банковские карты и гарантии.

Начать с нуля

Бизнес-путь к успеху обычно сложный и тернистый. Поэтому у тех, кто его прошёл, есть чему поучиться.

Александр Кривоножкин – руководитель общества «Агро-Русь», занимается растениеводством в селе Ломовка. Уже десять лет мужчина возделывает земли области, засеивая их различными культурами. Идея создания бизнеса родилась сама собой. Мужчина родился и вырос в деревне, окончил Сельскохозяйственный институт инженером-механиком. Вся его жизнь проходит на сельской земле.

Так, в 2013 году Александр организовал ООО «Агро-Русь» практически с нуля. Изначально были только старый комбайн «Дон», два «Белоруса» и земля.

Как рассказал предприниматель, всегда трудно начинать новое дело, но его это не смущало: точкой опоры и поддержкой стал кредит в Сбербанке.

Александр Кривоножкин подчеркивает, что сегодня банк предлагает комфортный «климат» для развития агропредприятия, а плотное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Самарской области расширяет возможности для реализации бизнес-идей.

«В бизнесе важно выбирать надежных партнеров. Кредиты от Сбербанка помогают двигаться вперед, наращивать обороты. Сейчас на 90% обновил парк тракторов и комбайнов, купил культиватор, завершил строительство нового ангара и склада. К площади более двух тысяч гектаров земли взял в работу еще 156 гектаров. И это не предел. На достигнутом останавливаться не собираюсь, будем развиваться дальше», – констатировал предприниматель.

Свою историю как поднять и сохранить крепкое крестьянско-фермерское хозяйство рассказал также Николай Ефимов из села Утевка. Более 20 лет назад предприниматель начал возделывать пашню в Нефтегорском районе Самарской области, выращивая зерновые культуры на нескольких гектарах.

Сегодня он увеличил площадь посевных почти в 4 раза, укрепил хозяйства и готовится к отправке продукции на экспорт. Всё это стало возможным благодаря льготному кредитованию.

По мнению фермера, земля — это огромное поле для экспериментов, правда на них нужно время, и, если что-то не выходит, автоматически теряешь целый год. Поэтому эксперименты у фермера предварительно изучены со всех сторон. И если получается, то хозяйство получает хорошую прибыль.

«Развитие фермерского хозяйства – это не просто времяпрепровождение на природе. Это ответственный и тяжелый труд, сопряженный со множеством непростых решений. Именно поэтому, обращаясь в банк надо быть уверенным в том, что проект поддержат. Так, в 2019 году с вопросом льготного кредитования я обратился в Сбербанк. Все оформили оперативно, специалисты банка быстро ответили на все мои вопросы, – рассказал Николай Ефимов. – Затем и в 2021 году мне был выдан льготный кредит на оборотные средства 5 млн. рублей. А в 2022 году сумма кредита на развитие фермерского хозяйства составила уже 10 млн. рублей. Всё просто – меня банк уважает и я банк уважаю».

Сейчас Николай запускает линию фасовки для продукции на экспорт. Планы на развитие бизнеса у агропредпринимателя амбициозные.