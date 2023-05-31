«Искатели нового и авантюристы»: Николай Ренц рассказал, чем тольяттинцы отличаются от самарцев

Николай Ренц стал главой Тольятти в 2021 году. Фото: администрация Тольятти.

Глава Тольятти Николай Ренц дал эксклюзивное интервью на радио «КП-Самара». В нем он рассказал о том, что приносит самое большое удовольствие на посту градоначальника, о строительстве новой набережной и о том, чем тольяттиинцы отличаются от самарцев.

- С момента, когда вы стали главой Тольятти, вы ни разу не спрашивали у себя «Зачем я в это ввязался?».

- Скажу прямо – этот вопрос у меня возникает достаточно часто, но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Это во-первых. Во-вторых, если губернатор меня попросил, я должен делать свою работу. В-третьих, в этой работе есть очень много кайфового, очень много того, что приносит настоящее эмоциональное удовольствие. Наверное, ради этих вещей в том числе я себе говорю, что можно еще потерпеть и поработать.

- Когда вы в последний раз и от чего испытывали удовольствие?

- Расскажу одну недавнюю историю. Мы предположили, что можем не успеть с восстановлением уникального памятника архитектуры, истории, искусства в Тольятти – стелы «Радость труда». Это мозаичное панно пять метров высотой, три метра в торце и 50 метров в длину. Этот прекрасный параллелепипед сделал народный художник СССР Юрий Королев будучи тогда директором Третьяковки. За стелу он тогда получил государственную премию. На этом мозаичном панно – вся история Советского Союза.

Панно было серьезно разрушено. Мы решили его восстановить – создали лабораторию, собирали советскую смальту по всей стране. И когда я увидел, что у нас получается, для меня это было так радостно.

Тольятти же молодой город, у нас не так много исторических объектов. Хоть мы и пишем, что Тольятти 286 лет, первый дом на территории города появился в 1953 году – дом сапожника Старикова перенесли с нынешнего дна Жигулевского моря на территорию современного Тольятти. С этого и начался город.

В Тольятти нет ничего исторического, как в Самаре: идешь по городу - здесь прекрасные дома, там интересная архитектура, все связано с событиями и людьми.

- А какие вещи вам не нравятся? Есть те, которые приводят вас в негодование?

- Есть и такие вещи. В последний раз это было, когда на новой набережной я зашел в туалет. Мы только-только открыли туалеты, а внутри их измазали дерьмом так, будто человек специально принес ведро и все вымазал. Не было ни одного чистого сантиметра.

Я тогда думал, как бы я поймал этого человека и задницу бы его разорвал.

- Давайте сменим тему. Чем тольяттинец отличается от самарца? Существует это отличие?

- Мне часто задают этот вопрос, и я, наверное, не смогу на него ответить. Мне кажется, если я начну отвечать на него, ответ будет субъективным и надуманным.

В Самаре более толстый культурный слой, более фундаментальный, с корнями. А в Тольятти люди приехали, как на целину, искатели нового, люди, которых ничего не держало в старых местах.

Тольятти всегда был авантюрным городом, оппозиционным, свободомыслящим. Если где-то голосуют не за власть, то это в Тольятти.

Это связано с тем, что город в одно время почувствовал себя автомобильной столицей, а горожане стали чувствовать себя столичными жителями и начали требовать к себе отношение, как к столичным жителям.

Это случилось в 80-е годы, когда за многие запчасти для машин можно было получить очень много благ. Когда машина на рынке стоила в разы больше, чем ее реальная стоимость, обладатель этой машины становился богатым.

Я лично знаю человека, который получил с завода машину – «девятку» с длинным крылом – и обменял ее на новую «четверку» и однокомнатную квартиру. Такие были расценки.

- Каким вы видите будущее Тольятти?

- Тольятти – чрезвычайно урбанизированный город. Он будет развиваться, это несомненно. Он и сейчас развивается: самый большой объем промышленного развития новых производств в Самарской области – в Тольятти. 36% объема промышленной продукции региона – это Тольятти. Это при том, что у нас живет всего лишь 20% населения области.

Тольятти развивается не только как объект промышленности, крупнейшие заводы имеют и очень хорошую рыночную перспективу. У нас превосходная химия, у продукции высокий спрос в России и за рубежом. За будущее с точки зрения экономики и возможности людей получать зарплату я спокоен.

Чувствую, что у людей в Тольятти все больше и больше потребность в культурных вещах. Проходит все больше фестивалей и выставок, туда приходит все больше людей, а купить билеты становится все сложнее. Предприниматели вкладывают деньги в такие вещи, в которые вчера точно не вкладывали бы.

Тольятти вырос и начал осознавать себя. Несмотря на то, что это очень молодой город, люди хотят здесь жить и развивать свою родину. Я это чувствую.

- У вас, как у главы города, нет претензий к нынешней думе?

- 99% решений, с которыми мы выходили, дума приняла. Где-то решение принимали единогласно, где-то – большинством голосов. Да, в некоторых моментах надо было договариваться, но у нас никогда не было торга. Никто никогда не говорил: «Николай Альфредович, мы сейчас проголосуем, а ты нам за это вот это сделаешь». Я на такое точно не пойду. Если вы хотите что-то сделать в интересах избирателей – я только за, но тогда мы будем решать, где найдем на это деньги, что сделаем, а что-то ради этого не сделаем или сделаем позже. Я – сторонник того, чтобы договариваться.

- А какой закон, принятый Госдумой, был бы на пользу всем жителям Тольятти?

- Невозможно принять закон, который был бы на пользу только жителям Тольятти. Система государства выстроена так, что есть органы местного самоуправления, есть органы государственной власти и федеральной власти. Есть регионы богаты и бедные. У богатых средства собирают и распределяют так, чтобы бедные не чувствовали себя бедными.

Если говорить о том, чего бы я хотел, то это принять невозможно. Например, в рамках бюджетного кодекса было принято решение, что большая доля налогов, которые собирают на территории местного самоуправления, оставалась бы в распоряжении местного самоуправления. Для городов вроде Тольятти, крупных промышленных городов, это было бы благо, но тогда к общему распределению у государства осталось бы меньше средств.

Это я рассуждаю с позиции главы Тольятти, а был бы я на другом месте, то говорил бы другое.

При этом я считаю, что для развития бизнеса приняты правильные законы. В Тольятти созданы замечательные условия для предпринимателей. Технопарк «Жигулевская долина» - лучший региональный оператор «Сколково». Особая экономическая зона «Тольятти» делит первое место с ОЭЗ Татарстана. В Тольятти безработица 0,46%. У нас есть проблема в людях, а не в рабочих местах.

- А какие проблемы в людях? Я слышал, что население Тольятти стареет…

- Действительно, демографическая ситуация меняется, и она должна меняться. Город раньше был молодым не потому что там в один момент родилось гигантское количество малышей, а потому что приехало много молодых людей 20-30 лет. Какое-то время из-за этого и рождаемость в Тольятти была очень высокая.

Сейчас если в Самаре средний возраст жителя 41,5 года, то в Тольятти – 41 год. Мы выровнялись и по этому показателю будем как вся Россия. Это нормально, переживать из-за этого не надо.

Единственный путь – повышение производительности труда, автоматизация, роботизация. Людей больше не будет, нужно повышать производительность труда. Это, кстати, успешно делают многие предприятия, например, АвтоВАЗ.

- Когда закончится строительство новой набережной?

- Думаю, вторую очередь набережной мы закончим в сентябре этого года. Эта очередь набережной будет более открытой, там будет гавань. Но набережная – это же не только то, что мы видим, в набережной 4 млрд под водой. Спасибо Дмитрию Игоревичу [Азарову] за такой уникальный проект. В чем его уникальность? Первоначально предполагали сделать все на 1 млрд рублей: немного поменять канализацию, провести воду, сделать дорожки, свет и т.д. Когда начали все делать, оказалось, что система гидросооружений, которые делали 50 лет назад, пришла в негодность. При старом проекте через 5-6 лет все это разрушилось бы.

Сейчас мы делаем больше, чем делалось в советское время. Работы проводят колоссальные. Мы делаем продукт, который прослужит еще сотню лет.

Как только мы сдадим набережную, она изменит отношение многих тольяттинцев к себе. И у многих людей, которые не живут в Тольятти, изменится отношение к нашему городу. Все потому, что такую набережную надо будет где-то еще поискать.

Набережная в Тольятти другая, чем в Самаре. Это как кому-то нравятся блондинки, а кому-то брюнетки. И здесь так: одна – блондинка, другая – брюнетка.

- Будут ли восстанавливать завод «Феррони» после крупного пожара?

- С руководством завода мы планируем этот вопрос обсуждать. Руководство мне говорило, что оно намерено восстанавливать завод. Есть производственный корпус, который хотят купить, находится он на улице Северной.

Кроме того, у завода развивается производство в особой экономической зоне.

Есть один очень важный момент – делать в Йошкар-Оле то же самое, значит платить очень высокие налоги за зарплату. Отчисления в фонды за 2400 работников, которые в Тольятти получали зарплату, были не 30%, а 7%. Это колоссальная экономия при таком количестве работников и их уровне зарплаты.

Так что все слухи об якобы переносе завода в Йошкар-Олу - это просто слухи, предприятию выгодно восстанавливать завод в Тольятти. Думаю, что собственники примут решение остаться у нас.

Более того, был разговор, чтобы из Йошкар-Олы перевозить производство в Тольятти, но он был до пожара.

- «Акрон» в этом сезоне пошумел в Кубке России. Ждать ли выхода команды в РПЛ?

- У руководства есть такие амбиции, но это пока дорого и для этого нет инфраструктуры. Есть вариант играть на «Солидарность Самара Арене», но в клубе хотят играть на своем стадионе. Есть несколько вариантов, которые сейчас обсуждаются.