Презентация книги о Геннадии Матюхине состоялась в зале Дворца детского творчества Фото: Евгений ЕГОРОВ

30 мая 2023 года в Самаре состоялась презентация книги: «Геннадий Матюхин: сростки судьбы». Средства на ее издание помогали собирать в Дагестане. Рассказываем, кто такой Геннадий Матюхин, чем прославился, биографию.

Мечтал о небе и театре

Мероприятие прошло во дворце детского и юношеского творчества, где Геннадий Дмитриевич работал под конец жизни, параллельно работая преподавателем в Самарском государственном институте культуры. Неудивительно, что презентация книги превратилась в музыкально-литературно-публицистический вечер, и ведущими, певцами и актерами в этом действе были выпускники и студенты этого вуза.

Всего же мест работы и приложения деятельности неугомонной натуры у Геннадия Матюхина было не счесть.

Родился он в Бугуруслане, где было летное училище, из которого его отец ушел на войну. Увидеть отца ему было не суждено — Геннадий родился через несколько месяцев после гибели отца в августе 1945-го. В двухлетнем возрасте несчастный случай оставил его и без матери. Так что Матюхин рос у деда и бабки в деревеньке Чекалино Сергиевского района.

Хотел быть летчиком, как отец, но подвело зрение. А вот другой мечтой стал театр, и эта мечта сбылась. Восьмиклассник из сельской глубинки не постеснялся написать письмо известному актеру Игорю Ильинскому, получил ответ и вскоре подался в студию при Куйбышевском драмтеатре.

Вынос гроба за 70 копеек и баня с Булдаковым

Студентом Матюхин участвовал в театральных массовках — 70 копеек за выход. Будучи одетым в балдахин, закрывающий лицо, был среди тех, кто в постановке выносил на сцену гроб, - и потом, выйдя на улицу, ловил взгляды прохожих, пытаясь понять, знаменит ли уже, узнают ли его зрители.

Полноценно выходил на сцену уже в Павлодарском театре, где несколько лет выступал перед теми, кто осваивал целину. Там познакомился с известным впоследствии актером Алексем Булдаковым (генерал из «Особенностей национальной охоты»), учившимся тогда в студии при театре.

В составе тесной компании Матюхин ходил в баньку к родителям Булдакова, и та компания обеспечила следующий поворот его судьбы. Когда Геннадия призвали в армию и хотели отправить в Среднеазиатский округ, помог дельным советом отец одного из друзей, служивший в правоохранительной структуре. Матюхин, следуя полученному совету, вернулся в Куйбышев и стал служить в Приволжском округе, будучи в ансамбле песни и пляски диктором, ведущим, конферансье, артистом разговорного жанра.

В этой роли он задержался на несколько лет и по окончании срока службы. И затем на протяжении жизни был не раз востребован в качества диктора на военных парадах и праздничных мероприятиях на площади Куйбышева и не только.

Диктор из подземелья

Эпизод, связанный с этой сферой деятельности, вспомнил на презентации режиссер Александр Золотухин, ставивший к 400-летию Куйбышева уникальное представление. Действо разыгрывалось на Волге на нескольких кораблях, в нем принимало участие около полутора тысяч человек.

- Геннадию Дмитриевичу как диктору нужно было читать в определенные моменты постановки четверостишия. Артист его таланта и профессионализма мог легко выучить нужный текст за несколько минут. Но он присутствовал на всех репетициях в течение восьми месяцев! - вспоминал Александр Тимофеевич.

По словам режиссера, он только потом понял, зачем Матюхину нужно было так подробно изучить каждую деталь действия. Потому что он понимал, что самого представления не увидит — дикторская располагалась в подземелье в спорткомплексе «Спартак» на набережной. И Геннадий Петрович создавал своим голосом нужную атмосферу, понимая по памяти в каждый момент, что происходит на кораблях.

Благодарность от Дагестана

А в трудовой книжке Матюхина появлялись все новые и новые записи. Директор Сызранского театра драмы, заместитель директора Куйбышевского драмтеатра… В том же 1986-м, когда он вел представление из подземелья на всю набережную, за плечами у него было две поездки вместе с популярнейшим тогда ВИА «Синяя птица» в Афганистан, где было, мягко говоря, небезопасно.

- Как только Геннадий Дмитриевич заканчивал одно дело, он на следующее утро уже загорался чем-то новым, - вспоминали участники презентации.

Так благодаря порывам души Геннадия Матюхина появился в Самарской области литературный центр Василия Шукшина, так он завязал контакты с Дагестаном, изучая и прославляя творчество Расула Гамзатова.

Эта дань памяти любимым писателям обернулась в итоге данью памяти самого Геннадия Петровича. Выход книги о Матюхине стал возможным благодаря финансовой помощи дагестанских общественников. А в названии книги фигурирует слово «сростки», отсылающее к названию малой родины Шукшина.

- Деятельность Геннадия Дмитриевича была настолько разнообразной, что многие знали его с какой-то определенной стороны: как преподавателя, актера, диктора, чтеца и так далее, - размышлял автор книги Владимир Плотников. - Уже работая с материалом, я понял, что книга и нужна была для того, чтобы показать всем этого человека во всей его многогранности.

В зале собралось немало уроженцев Дагестана, живущих в Самаре. Она выразили слова благодарности автору книги.

- Геннадий Дмитриевича, будучи педагогом, привил любовь к творчеству Расула Гамзатова тысячам детей, - отметил руководитель Всероссийского интернет-сообщества Расула Рамзатова Магомед Саидов. - И когда после смерти Геннадия Матюхина активисты обратились к уроженцам Дагестана с просьбой помочь в издании книги, мы, конечно, не могли отказать, не могли остаться в стороне. Поэтому когда нас спрашивают - почему уроженцы другого региона собрали 112 тысяч рублей для издания книги про самарского артиста, мы можем ответить словами самого Расула Гамзатова - "Без дружбы погиб бы мой малый народ, великий лишь тем, что любовью живет. Нам верная дружба и песни о ней нужнее, чем воздух и хлеба нужней".