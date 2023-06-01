Фестиваль пройдет 13-18 июня на 1-й очереди набережной Волги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Седьмой по счету «Волгафест» пройдет в Самаре с 13 по 18 июня 2023 года на 1-й очереди набережной Волги. Темой этого года станет Любовь. Рассказываем, когда и где в Самаре пройдет Волгафест 2023 в Самаре и публикуем расписание мероприятий

Волгафест 2023 в Самаре: когда пройдет, расписание

Набережная Волга превратится 13-18 июня в один большой арт-объект. До конца лета там выставят три проекта преобразования пляжной инфраструктуры в Самаре. Они были выбраны в результате конкурса.

Также на 1-й очереди набережной установят много надувных, мягких, высоких и низких, интерактивных арт-объектов. К примеру, архитектурное бюро «Дружба» создаст большой объект под названием «Волжский слон», который позволит в игровой форме взаимодействовать с Волгой и песком.

Одним из нововведений этого года станет площадка под названием «Скажи ДА!» — место в конце пляжа, где будет построена свадебная арка, которая станет главной фотозоной для влюбленных.

Театральные представления на Волгафесте 2023 в Самаре

В рамках театральной программы состоятся специальные показы для детей на траве под тенью деревьев.

Каждый вечер на закате будет проходить сайт-специфик спектакль: постановка будет состоять из пяти новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. Будет построена специальная сцена, максимально интегрированная в лес. Музыку для постановки написала и исполнит на фестивале композитор Кира Вайнштейн — номинант «Золотой маски» и премии им. Сергея Курехина.

Музыкальная программа на Волгафесте 2023 в Самаре

На набережной выступят различные музыкальные коллективы. Полный список групп организаторы не сообщают, но известно, что приедут махачкалинская банда «Нееет, ты что», коллектив африканских ритмов «Либерии», инди-поп группа «Наадя».

Музейный городок на Волгафесте 2023 в Самаре

Музей Алабина создаст Алабинскую оранжерею, Самарский художественный музей расскажет о Доме с атлантами, Третьяковка в Самаре поделится необычным ракурсом на шедевры национального искусства.

Галерея «Виктория» на главной сцене фестиваля проведет аукцион молодого contemporary art. Внутри музейного городка организуют локацию, где состоятся лекции и мастер-классы для всей семьи.

Чем заняться на Волгафесте 2023 в Самаре

Еще одним важным проектом станет «Замок для чудовищ», коллаборация с творческими командами из Перми и Томска — в розовом павильоне ожидаются психологические и художественные практики. Там будут говорить о том, что любовь лечит — c ее помощью можно справиться с проблемами и многолетними страхами. В этом «замке» можно будет победить своих внутренних монстров.

Наши любимые маркеты представят традиционную программу: еда, сувениры, мерч, дизайнерские украшения, свопы, танцы.

Нововведением года станет параллельная программа. «Волгафеста» в этом году впервые пройдет на набережных других городов нашего региона. 17 июня набережные Тольятти, Сызрани и Октябрьска ожидают гостей в формате семейного пикника с музыкальной и перформативной программами.

По будням фестиваль в Самаре будет работать с 16:00. 17 и 18 июня - с 12:00.