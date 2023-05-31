«Велодорожки решили бы половину проблем»: в Самаре пытаются обезопасить горожан от электросамокатчиков

Самокатам могут запретить ездить по пешеходным зонам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Санкции» против самокатов

В России предложили в очередной раз ограничить езду на электросамокатах. Депутаты Госдуму обратились в Минтранс и МВД России с пакетом новых «санкций» против самокатчиков.

Предлагается запретить езду на электросамокатах и электровелосипедах по пешеходным зонам — это раз. Ограничить скорость кикшеринговых самокатов до 15 километров в час (сейчас предел — 25) — это два. И запретить гонять по улицам на средствах индивидуальной мобильности несовершеннолетним — это три.

Представители кикшеринговых компаний предсказуемо прокомментировали идею без особого энтузиазма. Понятно, что если не давать пользоваться самокатами подросткам до 18 лет и убрать эти средства передвижения с пешеходных и прогулочных зон — это ударит по бизнесу прокатчиков.

Кроме того, по статистике владельцев кикшеринга, 70-80 процентов пользователей берут самокаты в качестве не развлечения, а именно средства передвижения. И если ограничить скорость движения, востребованность самокатов как альтернативы личному или общественному транспорту неминуемо снизится.

Отключать самокаты на перекрестках?

Тем не менее проблема существует, и инициатива депутатов взялась не с пустого места. Люди на самокатах представляют опасность как для пешеходов, так и для самих себя.

Не случайно в самарском ГИБДД на днях созвали межведомственное совещание, куда пригласили представителей кикшеринговых фирм. Поводом были все новые и новые жалобы горожан, уставших уворачиваться от стремительно несущихся людей на самокатах. Но получилось так, что в преддверии этой встречи погиб молодой человек, которого сбил грузовик, когда тот пересекал перекресток, не спешившись с транспортного средства.

Также присутствовавший на этой встрече руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин рассказал «КП-Самара», что звучало предложение на пешеходных переходах дистанционно отключать скорость самокатов.

Само по себе отключение технически возможно, но нет уверенности, что GPS точно сможет определить локацию, сбои в определении геопозиции достаточно часты. И во-вторых, блокироваться в таком случае будут и самокаты, которые едут по правилам по проезжей части.

Пока договорились о том, чтобы расширить перечень участков, где скорость будет ограничена до 15 километров в час. То есть в принципе, действия предпринимаются в том же направлении, что и инициативы депутатов.

«Были бы нормальные велодорожки...»

Что же касается прочих ограничений, то Роман Еремкин считает, что большую роль в решении проблемы может сыграть развитие инфраструктуры и просветительская работа.

- Если б в городе была нормальная сеть велодорожек, проблем было бы вполовину меньше. И, конечно же, напряженности и опасности будет меньше, если люди на самокатах и велосипедах будут знать и соблюдать правила дорожного движения, - полагает эксперт.

В частности, водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны спешиваться, если из движение создает помеху пешеходам. Разумеется, при движении по прогулочным и пешеходным зонам эти помехи возникают постоянно, поэтому предложение парламентариев запретить там движение СИМ не лишено логики, считает директор «ВелоСамары».