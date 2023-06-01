«Находили в еде мертвых насекомых»: в Самаре отменили мягкий приговор виновникам отравления почти сотни ульяновских курсантов

В прошлом году виновных в отравлении курсантов освободили от наказания Фото: Марина ДОЛГОВА

Вот уже четыре года ищут виновных в отравлении ульяновских курсантов. В 2019 году по официальным данным у 74 молодых суворовцев был обнаружен эхинококкоз, а позже диагноз подтвердился еще у двух десятков парней. На скамью подсудимых попали инженер-технолог училища Марина Кондюрина и заведующая производством фирмы ООО «Торговый дом СПП», обеспечивающей питанием суворовцев, Татьяна Сучкова, но ульяновский суд освободил их от наказания из-за истекшего срока давности. 31 мая 2023 года Шестой кассационный суд в Самаре вновь отправил дело на пересмотр. «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Четыре года не могут наказать виновных

Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. Характеризуется поражением печени, легких, и других органов человека. Влечет за собой крайне тяжелые осложнения, способные привести к инвалидности и смерти.

Массовое заражение этим опасным заболеванием произошло в начале 2019 года в Ульяновском гвардейском суворовском училище. В результате планового медицинского осмотра эхинококкоз был выявлен почти у сотни курсантов. Версий о причинах массового заражения было несколько: немытые фрукты и овощи, умышленное заражение пищи в столовой, недостаточная термическая обработка мяса, а также контакт курсантов с инфицированными бездомными собаками.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако позже его переквалифицировали на более мягкую статью – часть 3 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Подсудимые не признавали вину

Фигурантами дела стали инженер-технолог училища Марина Кондюрина и заведующая производством фирмы ООО «Торговый дом СПП», обеспечивающей питанием суворовцев, Татьяна Сучкова. Обвиняемые не признавали свою вину, рассказывая на суде, что курсанты могли отравиться вне учебного заведения.

- Курсанты приносили из города насвай (вид некурительного табачного изделия – прим. ред.), который и мог послужить причиной массового отравления, - утверждали на суде сотрудники училища.

В свою очередь свидетели из числа самих курсантов утверждали, что в еде из столовой учебного заведения они частенько находили волосы и даже мертвых насекомых. Из заседания в заседание ситуация накалялась. Только за 2022 год в Ульяновске прошло более сорока судебных баталий по этому громкому делу.

За массовое отравление фактически никого не наказали

22 июля 2022 года судья Ленинского районного суда Ульяновска вынес приговор, который шокировал многих. Марине Кондрюриной назначили ограничение свободы на срок 10 месяцев, Татьяне Сучковой – 11. Однако из-за истекшего срока давности виновных... от наказания освободили. Таким образом, за массовое отравление более 90 суворовцев фактически не ответил никто.

Адвокаты и гособвинение обжаловали решение суда, но апелляционный суд Ульяновска оставил вердикт без изменений. Тогда пострадавшие наплавили исковое заявление в Шестой кассационный суд в Самаре, где 31 мая этого года было решено снова пересмотреть дело в Ульяновском областном суде и по всей строгости закона наказать виновных в массовом отравлении суворовцев.

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