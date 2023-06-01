«За окном море, но снится родной город»: коренная жительница Самары рассказала, по чему скучает в Италии

Женщина из Самары рассказала, как она переехала в Италию и по чему скучает больше всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямо у балкона на ветках растут лимоны и апельсины, за окном радуют глаз соленое море и горы. Только вот сны Ольге все снятся о Самаре. Всю свою жизнь она прожила в городе на реке. Здесь женщина вышла замуж, здесь же подарила волжской земле двоих сыновей. Но любовь — штука непредсказуемая. После ухода на заслуженную пенсию сердце Ольги завоевал иностранец. Мужчина сделал самарской красавице предложение руки и сердца. Отказаться она не смогла. Волжанка последовала за супругом на его родину — в солнечную Италию. Ольга призналась: дом мужа она, конечно, приняла и на свою жизнь не жалуется, но душа тянет к родным местам. Ольга рассказала журналисту «КП-Самара», по чему она скучает за границей.

«Договорились о встрече, но началась пандемия»

Любовь свалилась на женщину совершенно неожиданно. Своего мужа итальянца Ольга встретила в отпуске. А было это еще три года назад, когда современный мир и не знал, что такое пандемия.

-В 2019 году я приехала отдыхать на один из островов, что находится в Италии. Было это зимой, поэтому отель, в котором мне повезло разместиться, был почти пуст, - поделилась с журналистом «КП-Самара» самарчанка. - Зато там жила прекрасная итальянская семья. Оказалось, что это хозяева отеля. Так получилось, что каждый вечер мы проводили вместе за интересными беседами.

Владельцы гостиницы, где тогда остановилась Ольга, люди преклонного возраста. У пары двое взрослых сыновей, один из которых на тот момент был холост.

Волжанка познакомилась с мужем в Италии в отпуске в 2019 году. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- Когда мой отпуск подошел к концу, мои итальянские друзья пригласили меня к себе погостить, как друга семьи, но тут появился коронавирус, - говорит Ольга.

Тогда же между самарчанкой и итальянцем уже появились чувства. Они стали переписываться. И даже несколько раз встречались.

- Мы планировали встретиться в Праге, но в ночь, когда я ехала туда на поезде, границу закрыли. Было много препятствий, но нам все же удалось воссоединиться. Осенью 2020 мы увиделись в Белграде, а в 2021 — в Афинах. Только после мне удалось добраться до Италии, где я прожила почти месяц.

«Здесь я ради мужа»

Там же итальянец и сделал Ольге предложение, от которого она не смогла отказаться.

- Я девушкой была свободной, да и дети у меня уже давно самостоятельные, поэтому, конечно, согласилась, - улыбается Ольга. - Кстати, обычно итальянцы жениться не любят, мужчины могут десятилетиями жить со своей женщиной вне брака, а у нас как-то быстро все получилось. Ну, мы люди взрослые, столько думать у нас нет времени.

Ольга переехала из Самары в Италию в 2022 году. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Весной 2022 года пара официально расписалась. Ольга попрощалась с работой, родным городом и переехала в дом мужа.

- Теперь я замужем. Конечно, если бы не мой мужчина и наши душевные отношения, то я бы не поехала сюда жить. Здесь я ради семьи, ради мужа. Все-таки близкого человека найти, особенно в таком возрасте, очень сложно. Да, хотелось бы объединить всех моих близких: родителей, сыновей и друзей, но им хорошо в Самаре.

«Хочется выпить чаю и поговорить»

Хоть и живет Ольга в Италии, но сердце ее принадлежит Самаре и родным традициям. Волжанка призналась: больше всего она скучает по чайным посиделкам.

- Конечно, в Италии есть чай, но они его не пьют, как это делаем мы. Вот хочется иногда сесть и выпить чая под приятный разговор, а они тут со своим кофе, - сетует Ольга. - И разговоры здесь не те! Есть и у меня подруги, но беседы наши лишь о помадах, очках и погоде. Мы же с русскими подружками часами можем говорить на «свои» темы.

Все сводится к тому, что Ольга скучает по людям, которые остались в родной Самаре.

- Хоть за окном пейзаж с картинки, но снится мне Самара. Скучаю я по людям: бывшим коллегам и близким. Постоянно. Благодарна, что технические прогресс помогает преодолеть расстояние. Хотя живое общение ничем не заменишь. А вообще мы волжане — люди открытые, легко идем на контакт, а у итальянцев такого нет, это очень чувствуется, хоть они и дружелюбный народ.

Ольге не хватает чайных посиделок и душевных разговоров. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Иногда волжанка представляет, как гуляет по старому городу. Любимое место.

- Прошлась бы сейчас по родной улице Куйбышева и обязательно заглянула бы в какое-нибудь приличное заведение.

«Солю арбузы и готовлю оливье»

Может соседки от чаепития и отказываются, а вот у мужа Ольги выбора нет. От привычек русской жены никуда не деться.

- Составляет мне компанию, часто вместе пьем чай. А что насчет еды… Куриный суп ему, конечно, совсем не понравился, нет в Италии культуры супов. Зато оливье (или зимний салат) зашел на ура, супруг съедает по три порции подряд, - смеется самарчанка.

Приучила Ольга любимого мужчину и завтракать, и лечиться марганцовкой.

- Он называет раствор марганцовки коктейлем, очевидно, из-за цвета. Бывает, делаю такие коктейли и его друзьям, сами просят.

В итальянском доме появились даже соленья. Кстати, у Ольги это первый опыт. Видимо, русские привычки попросились наружу.

- Фрукты и овощи продаются здесь в свежем виде, поэтому они не варят варенье и не солят соленья. А мне жалко продукты, пропадают же!

Так Ольга на зиму приготовила джем из апельсинов и засолила арбуз.

- Муж недавно привез неспелый арбуз. Думал, сладкий будет, но нет. Сказал, чтобы я выпросила. В смысле выбросить? Я взяла и засолила. Рецепт у друзей взяла, кстати.

Как ни странно, но еще скучает Ольга по госуслугам. Да-да! Женщина призналась: люди в Италии никогда никуда не торопятся, а потому и очереди, и на изготовление даже самого простого документа уходит уйма времени.

- Здесь все очень медленно. Конечно, замечаю это не я одна. Другие русские тоже делают на этом акцент. У нас в России в МФЦ все быстренько сделают и отпускают. Скучаю по этому!