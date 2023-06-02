«И борщ сварим, и Windows переустановим»: самые большие ухищрения мастеров с сайтов объявлений, чтобы заполучить клиентов

Рынок ремонтно-клининговых работ настолько перенасыщен, что мастерам приходится идти на совсем уж нетипичные ухищрения Фото: Личный архив героя публикации

«На заказ выезжаем только мы, русские мужчины, многие с высшим образованием». «Женская ремонтная бригада – работаем только для женщин», «Вежливый сантехник – поддержу разговор на любую тему и избавлю от неловкого молчания». Все это - объявления с реальных сайтов предложения услуг. Видимо, рынок ремонтно-клининговых работ настолько перенасыщен, что мастерам приходится идти на совсем уж нетипичные ухищрения. Полистали сайты объявлений и пообщались с теми, кто их дал. Мастера откровенно рассказали, работает ли креатив в объявлениях и чего жаждет современный клиент.

«Избавлю клиента от неловкого молчания»

Список услуг у всех одинаковый, так что надо заманивать клиента богатым внутренним миром. Видимо, так рассуждает вежливый сантехник Дмитрий из Красноярска. Мужчина лаконично обещает отремонтировать буквально ВСЕ, но подробным описанием услуг себя не утруждает. Вместо этого мастер делает ставку на личные качества. То, что в итоге получилось, больше похоже на анкету сайта знакомств.

-Пунктуальный, вежливый, чистоплотный, трудолюбивый, аккуратный, опрятный, не пьющий и не курящий, - расхваливает себя Дмитрий. – Могу поддержать любой разговор и избавить клиента от неловкого молчания!

Его коллега Валерий из Москвы готов поработать и сантехником, и электриком, и маляром – лишь бы деньги платили. Вместо типичного объявления – настоящая притча: «Плотник, у которого я учился, говорит, что «те, кто все знают, на деле ничего не умеют, надо уметь делать что-то одно, но очень хорошо». Маляр, у которого я учился, все сетовал: «вот каменщики уложат кирпичи вкривь и говорят, придет штукатур и все выровняет, штукатур — придет маляр и все выровняет». Оба они были правы. Лучше один мастер будет отвечать за все, чем каждый грешить на ошибки других».

- Клиент нынче избалованный пошел, да и мастеров развелось видимо-невидимо, - признается Валерий журналисту «Комсомолки». – Пришлось думать – в чем я могу быть лучше? Пофилософствовать я люблю, да и кучу баек рассказать могу. Клиентам нравится. Кстати, как только поменял объявление на небанальное, они через одного стали мне предлагать чай попить и за жизнь поболтать. А все почему? Потому что людям нравится, когда ты к ним не формально, а с душой подходишь.

«И борщ сварим, и windows переустановим»

В объявлении столичной женской ремонтной бригады WomanLabour (в переводе с английского — женский труд) сразу обозначены границы: мужчины — мимо. Девушки, умеющие работать руками, выезжают на вызов только к представительницам слабого пола, которых именуют не иначе как «сестры». Труженицы вантуза и отвертки обещают подключить стиральную машинку, установить смеситель в ванной комнате или на кухне, прочистить засоры, повесить полочку, покрасить стены и т.п. и т.д.

- Борщ и переустановка windows нам тоже под силу, - обещают девушки.

Мастерицы признаются: они сразу сделали ставку на женскую аудиторию и не прогадали.

- Сейчас многие женщины живут одни и пускать в дом незнакомого мужчину, даже если нужна какая-то бытовая помощь, опасаются. Мало ли кто приедет! А с мастерами-дамами спокойнее и уютнее, - рассказали девушки. – Да и вообще, женщины любую работу выполняют аккуратнее. Иногда нам звонят клиенты-мужчины, хотят заказать нашу бригаду – наверное, какие-то романтические мысли у них в голове. Но мы твердо и решительно отвечаем «нет».

Русские мужчины с высшим образованием

А вот в Санкт-Петербурге весьма популярной оказалась услуга мойки окон русскими мужчинами с высшим образованием. Неудивительно – все ж таки культурная столица!

- «На заказ выезжаем мы, русские мужчины, многие с высшим образованием» - я сразу решил зайти с козырей и начать объявление этой фразой, - рассказывает журналисту «Комсомолки» один из руководителей бригады мойщиков - Игорь. - И эта уловка прекрасно работает, некоторые потом даже дальше не читают и сразу звонят! Славянская внешность и высшее образование людей подкупает. Многие заказчики не слишком доверяют приезжим мальчишкам и девчонкам. Я уже привык, что клиенты начинают свой звонок с недоверчивого вопроса – мол, а точно русские? А точно с образованием? Обычно верят на слово, но несколько раз приходилось даже возить с собой дипломы.

Кстати, 90% всех клиентов высокообразованных мойщиков – женщины. Игорь уверяет – добиться лояльности заказчиц несложно, если знать некоторые секреты.

- Каждый год я поздравляю дам с 8 марта. Это мой коронный рабочий лайфхак. Причем только с этим праздником. Все-таки день рождения или новый год - более личные события, - рассказывает Игорь. – Кроме того, март — это месяц перед началом сезона, надо «засветиться» и вызвать положительные эмоции. Список тех, кого обязательно нужно поздравить, я составляю заранее. В первую очередь добрые слова и пожелания шлю клиенткам, у которых мы «накосячили» в прошлом году. А еще нужно быть готовым к тому, что с тобой начнут торговаться. Женщины, в отличие от мужчин, любят это делать, пытаются сбить цену. Выставляю прайс чуть выше, потом немного уступаю – и вуаля, клиентка довольна!