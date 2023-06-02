После всех бед снова сказали «мама»: судьба обошлась с мальчиками жестоко, но новая семья стала спасением

Четверо мальчиков из Самарской области обрели семью. Фото: БФ «ЕВИТА»

Еще недавно десятилетний Артем, восьмилетний Сережа и пятилетний Ванечка (все имена героев публикации изменены - Прим.ред.) жили в любящей и полной семье - играли, учились, ссорились и мирились, строили планы на будущее, в которых непременно фигурировали мама Лена и отчим Володя, который растил мальчиков как родных. Но череда несчастий уже подстерегала ничего не подозревающих мальчишек.

«Мамы больше нет»

В считанные месяцы все трагически изменилось. Володя уехал служить на СВО. Оставшаяся дома Лена не смогла уберечь свое здоровье и заболела ковидом. Женщину положили в больницу, а мальчики на время отправились в детдом - из родных у них оставалась только старенькая и больная бабушка, которая физически не могла взять на себя заботу о шустрых мальчуганах. Через несколько недель маму Лену выписали, и она сразу же забрала деток домой. Казалось, все скоро наладится, но незадолго до нового года женщине снова стало хуже. Врачи вновь отправили ее в больницу, а мальчики уехали в приют. Там их и застала страшная весть - мамы больше нет.

- Для мальчиков, которые обожали маму, это известие стало шоком, - вспоминают воспитатели. - Они отказывались нам верить, отказывались понимать, что произошло - просто не могли принять ее смерть.

Оставалась одна надежда - Володя вернется и заберет пацанов. Но в марте 2023 стало понятно, что и этим надеждами не суждено осуществиться. Во время выполнения воинского долга мужчина героически погиб.

«Спокойные и ласковые»

Мальчики остались круглыми сиротам. Шансов найти новую семью было немного - по закону братьев разлучит нельзя, а брать сразу троих готовы далеко не все. Тем не менее, волонтеры БФ «ЕВИТА» не теряли надежды. История мальчуганов облетела соцсети и вызвала живой отклик в сердцах многих.

- Дети хорошие, спокойные, ласковые, неизбалованные. Семья была в целом благополучная, в центре «Семья» на учете не стояла, - рассказали БФ «ЕВИТА» в детском учреждении. - Старший братик любит школу, туда мальчик охотно ходит за новыми знаниями, между делом старший брат интересуется рисованием и лепкой. Сережа отдает предпочтение спортивным играм и актерскому мастерству. Самому младшему Ванечке нравится конструктор.

Сразу сказала – «мои!»

Неизвестно, как сложилась бы судьба мальчишек, если бы пост о них не попался на глаза жительницы одного из южных регионов России Марины. Она прочитала сообщение о них на странице директора фонда «ЕВИТА» Ольги Шелест.

Марина не поленились приехать за тысячи километров в Самару, чтобы лично познакомиться с мальчиками. А едва увидела их, сразу сказала: «Мои!», - рассказали в фонде.

Сказали слово «мама»

Но чтобы завоевать детские сердца, Марине пришлось потрудиться. Поначалу ребята отнеслись к незнакомой женщине настороженно. Но Марина твердо решила не сдаваться.

- Уеду только с ними, - решительно заявила она.

Сняла неподалеку от приюта жилье и каждый день приходила в гости. И постепенно мальчишки начали встречать ее улыбкой.

- Обе региональных опеки сработали оперативно, и вот уже братья отправились в новую семью, - рассказали в фонде.

Причем в новый дом отправились не три, а сразу четыре брата. Так получилось, что в это время в приют попал еще один мальчик - восьмилетний Слава, который тоже остался без родителей. Сердце Марины не сумело остаться равнодушным к его беде. Женщина твердо решила: его оставлять нельзя. В итоге в новую семью сразу четверо самарских мальчиков!

Большой уютный дом гостеприимно встретил настрадавшихся ребятишек. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы освоиться на новом месте. А главной наградой для Марины стало заветное слово «мама», которое спустя много месяцев наконец-то вновь прозвучало из уст мальчуганов, которым она подарила новую любящую семью.