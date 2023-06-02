Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров открыли смену в самарском патриотическом лагере. пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В Самарскую область с рабочим визитом прибыла Валентина Матвиенко в четверг, 1 июня 2023 года. Председатель Совета Федерации РФ совместно с губернатором Дмитрием Азаровым приняла участие в открытии первой смены центра «Авангард-Самара». Помимо этого, Валентина Матвиенко оценила развитие и положительные изменения Самарской области и поблагодарила Дмитрия Азарова за проделанную работу.

Валентина Матвиенко отметила изменения Самарской области. Фото: пресс-служба Совета Федерации.

- Очень рада была побывать в Самарской области, спустя почти 10 лет. Такой контраст для меня. Как изменилась Самара, как похорошела. Город строится, благоустраивается, развивается, появилось столько новых объектов. Это разительные перемены. Я говорю об этом искренне и хочу вас с этим поздравить, - отметила Валентина Матвиенко.

Еще одной радостной новостью в областной столице стало открытие вестибюля №2 станции метро «Алабинская». На территории провели комплексный ремонт. Пассажиры смогут использовать все сходы, которые расположены на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко.

Специалисты модернизировали вестибюль. Фото: мэрия

Специалисты установили в вестибюле новые интроскопы, металлодетекторы, комплекс видеонаблюдения и турникеты отечественного производителя.

К сожалению, в регионе не обошлось без пугающих новостей. В преддверии Дня защиты детей загорелся экскурсионный автобус с учащимися четвертого класса. Детей успели эвакуировать. Происшествие случилось в поселке Новый городок в Красноярском районе. В момент возгорания в салоне находилось 28 человек. Погибших и пострадавших нет.

Автобус загорелся как спичка. Фото: СУ СК России по Самарской области

Возгорание зафиксировали и в областной столице. Вечером сотрудникам ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о задымлении в больнице им. Середавина – вспыхнула электропроводка. Из здания эвакуировали 65 человек. Специалисты успели приехать вовремя и смогли ликвидировать пожар. К счастью, от огня никто не пострадал.