В Новокуйбышевске прошла спартакиада нефтепроводчиков

На спартакиаду съехались более 100 спортсменов из трех нефтепроводных предприятий. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

На V летнюю региональную спартакиаду съехались сильнейшие спортсмены из трех дочерних обществ «Транснефти»: самарцы принимали коллег из других регионов страны. Чтобы попасть во второй этап, производственники показали лучшие результаты на своих предприятиях, а чтобы пройти в третий, необходима победа в Новокуйбышевске. Два дня команды выясняли, кто сильнее, в восьми видах спорта на стадионе «Нефтяник». Уже скоро, в июне, лидеры сразятся в финале, и тогда станут известны имена абсолютных чемпионов.

Два дня на адреналине и позитиве

Спортивный праздник на свежем воздухе пролетел незаметно - в азартных баталиях при поддержке многочисленных болельщиков. Нефтепроводчики состязались в баскетболе, волейболе, шахматах, плавании, мини-футболе, настольном теннисе, русском бильярде и легкой атлетике. Одно соревнование сменялось другим, эмоциональные качели раскачивались - от ожидания до восторга, от разочарования до ликования.

Открыли спартакиаду представительницы прекрасной половины команд. Спринтерской скорости девушек на стометровках позавидовали бы и гепарды.

- Я занималась легкой атлетикой с детства, - рассказала победительница стометрового забега во II возрастной группе, инженер отдела материально-технического обеспечения «Транснефти - Урал» Валентина Клековкина. - Сейчас на первом месте работа, но я все равно поддерживаю спортивную форму и ответственно готовлюсь к турнирам с командой и тренером. Отличный праздник получился!

В футбольных баталиях победу одержали хозяева спартакиады. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Хозяева соревнований не скрывали гордости за успех своей команды по мини-футболу: как ни крути, а этот зрелищный вид спорта - король любой спартакиады, и золото в нем действительно на вес золота. Капитан команды - слесарь РТУ Максим Корчашкин - рассказал, в чем секрет победы.

- Конечно, мы серьезно готовились, в частности, на 10-дневных сборах с любимым тренером Владимиром Замятиным. Эти тренировки и немного везения нам и помогли победить, - говорит спортсмен.

Товарный оператор из приволжского предприятия Линар Гафуров уверен, что первое место его команды по волейболу - чисто спортивное достижение, и удача здесь ни при чем.

- В региональных соревнованиях мы выигрываем уже в третий раз, - посчитал Линар. - А вот в финале золото завоевать пока не получалось. Надеюсь, в этом году удастся подняться на верхнюю ступень пьедестала.

В волейболе «золото» завоевали самарские нефтепроводчики. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Спорт - лучший помощник

Корпоративная спартакиада нефтепроводчиков проводится с 2012 года, и с тех пор все больше сотрудников вовлекаются в спорт и здоровый образ жизни.

- В нашем коллективе многие увлечены спортом, что идет только на пользу компании, - отметил генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. - Это подтверждается высокими профессиональными и спортивными достижениями, которые мы показываем каждый год.

Бег — классическая дисциплина спартакиады. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Финал спартакиады пройдет в июне в Казани. Первый месяц лета станет праздничным не только для спортсменов: «Транснефть - Приволга» отметит свой 70-летний юбилей. И это не единственная круглая дата в 2023 году: компания «Транснефть» отметит свое 30-летие в августе.