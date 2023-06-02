«Грустит один в закрытой комнате»: мать одинокого первоклашки из Тольятти не пустила его к психологам

Мальчику нужна любовь и забота Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История первоклассника Владика из Тольятти до сих пор не закончилась. К сожалению, хороших новостей на данный момент нет. У мальчика есть дом и мама, только вот заботы Владик не получает, поэтому он приходит в местный магазинчик и просит продавщиц с ним поиграть. Родная мать одинокого мальчика не считает, что она не исполняет свои родительские обязанности, но волонтеры уверены – Владику нужна помощь. Соседи рассказывают: недолюбленный мальчик продолжает грустить один в запертой комнате в общежитии, пока его родная мама вместе с новым мужем и общим малышом жарят сосиски во дворе. Волонтеры общественной организации «Право на счастье» рассказали, что происходит в семье, где ребенок ходит по улицам в поисках любви и ласки от посторонних.

"Гуляет в одиночестве"

Елена (имя изменено - прим. ред.) вместе с новым мужем и их общим ребенком живет в общежитии в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти. Там же живет и маленький семилетний Владик, но не вместе с мамой, а в соседней комнате. Соседи судачат - мол, у родной матери после появления еще одного ребенка от нового мужчины совсем не осталось времени и заботы для старшего сына. Дескать, поэтому Владику остается только бродить в одиночестве по улицам, пытаясь найти того, кто его приласкает вместо мамы.

Волонтеры общественной организации узнали про Владика еще в ноябре прошлого года, когда продавщица одного из местных магазинов написала пост в социальных сетях, где рассказала про одинокого недолюбленного мальчика.

- Ребенок не всегда бывает одет по погоде и выглядит порой неопрятно, но он очень добрый и ласковый. Мальчик приходит в магазин и просит с ним поиграть, поговорить. Мы даем ребенку карандаши, раскраски, а Владик в знак благодарности искренне нас обнимает и целует, - рассказала продавщица мини-маркета «Рябинушка».

Дочь живет отдельно

Общественники смогли выяснить, что мама Влада вышла замуж уже в третий раз и от каждого брака у нее есть ребенок. Владик средний сын, а на старшую дочь ее несколько лет назад лишили прав. Как оказалось, мать сама отказалась от ребенка, когда вышла замуж во второй раз и забеременела. Дочь сейчас проживает с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Сызрани, мать ее не навещает.

- Владика женщина родила от другого мужчины. Знакомые семьи утверждают, что мальчика якобы дважды за год забирали в детский дом. Однако этот факт не вызвал озабоченности у органов опеки, - говорят волонтеры общественной организации «Право на счастье».

Волонтеры попросили провести судебно-психологическую экспертизу, чтобы оценить состояние мальчика. Но заместитель руководителя Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти Максим Клейман сразу предупредил: без согласия законного представителя несовершеннолетнего, а именно его матери, эту процедуру провести невозможно.

- В случае с первой дочерью судебно-психологическая экспертиза выявила, что мать наносила девочке непоправимые психологические травмы. В результате Елена была лишена родительских прав. Сейчас девочка в безопасности, - утверждают общественники.

Экспертизу не провели

Сама мать не соглашается на проведении экспертиз. Волонтеры считают, что одной из причин такого упорства могут быть пособия, которые женщина получает на сына. Неравнодушные активисты не стали останавливаться и написали ходатайство в Следственный комитет о проведении менее сложной экспертизы, чем судебно-психологическая, но не менее важной, она называется «Зеленая комната», и в апреле его удовлетворили.

Волонтеры ждали результатов «Зеленой комнаты», однако время шло, а информации от следователей все не было. А в конце мая стало известно - в «Зеленую комнату» Владика так и не сводили.

- Экспертизу не провели по причине того, что мать оказалась категорически против. Нам сообщили, что когда она узнала о том, что психолог будет разговаривать с Владом без ее присутствия, у нее началась чуть ли не истерика, ее никто не мог успокоить. В результае выявить, оказывала ли мать на малыша какое-то психологическое и физическое давление, не удалось, - возмущены члены общественной организации.

"Проверки не прекратим"

Волонтеры снова пошли в Комплексный центр социального обслуживания населения Комсомольского района города Тольятти с просьбой повлиять на решение матери. Там их заверили, что проверки данной семьи не прекращались и прекращаться не будут.

- Мы очень волнуемся за мальчика. Соседи рассказывают, что он сидит в комнате один и вообще оттуда не выходит, хотя мать, ее новый муж и их ребенок частенько гуляют во дворе, жарят сосиски, отдыхают. Сейчас лето, жара. В школе предлагали отправить ребятишек в лагерь, но Владик туда не поехал. Нам кажется, что это неправильно, ведь своих детей нужно любить и ценить, - считают волонтеры.

Как рассказали неравнодушные активисты, несмотря на то, что следователи не смогли уговорить мать пройти психологическую экспертизу в «Зеленой комнате», для Влада все же собираются в скором времени провести повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, которая сможет определить наличие диагнозов у первоклассника, а также возможность или невозможность обучения его в общеобразовательной школе.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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