«Нашли в завязанном мешке»: самарцы ищут дом брошенным животным через сайт объявлений

Самарцы пытаются пристроить брошенных животных. Фото: Авито

«Отдам в добрые руки», «ищем лапочке новую семью», «породистый пес даром»: самарский сайт объявлений просто кишит подобными предложениями. Вроде ничего необычного: кто-то вдруг обнаружил у своего ребенка аллергию, другие же в скором будущем планируют переезд. Люди пытаются пристроить своих четвероногих (и не только) друзей в новую семью. Но в разделе «бесплатно» встречаются и по-настоящему душераздирающие истории. Настоящая драма, по-другому не скажешь. Неравнодушные волжане ищут дом животным, которых просто выбросили умирать. Журналист «КП-Самара» изучила популярный сайт объявлений. Рассказываем и показываем, какие животные оказались на улице из-за безответственных хозяев.

Едва не попала под колеса

Оказывается, на улицу выбрасывают не только кошек и собак, которые хоть как-то способны адаптироваться к новым условиям, но еще и экзотических животных. Необычную находку на дороге обнаружили жители Тольятти. Живая красноухая черепаха бродила по просторам Автограда в поисках спасения. Вероятно, вот так просто горе-хозяева решили избавиться от животного. Малышке повезло остаться несъеденной хищниками и нераздавленной машиной. Неравнодушные люди забрали черепашку к себе и теперь ищут ей семью.

Черепашка чудом осталась жива. Фото: Авито

- Добрая и милая черепашка не теряет надежды обрести свой дом и верных друзей. Как раз для тех, кто любит тишину, спокойствие и умиротворение. Черепашка обладает спокойным благодушным характером. Кушает мало, чистенькая и не пахнет, не шумит и не пищит. С благодарностью принимает заботу и корм (не чаще 2 раз в неделю), - пишет Наталья на сайте объявлений.

Если вдруг вы хотите обрести себе милую, но медленную подружку, то можете обратиться к Наталье — объявление здесь.

Выбросили, как мусор

Если черепашку еще можно было заметить, то вот у кролика из Самары шансы были невелики. Бессердечные оставили ушастика на улице, словно мусор, в завязанном пакете. Местная жительница Анастасия наткнулась на «живой» мешок по пути домой. Животное напугано.

- Сейчас крольчиха при близком контакте испытывает страх, но потихоньку проявляет любопытство. Возможно, над ней издевались дети. Девочка декоративная, может быть, даже ангора, - рассказала девушка.

Кролика выкинули на улицу, как мусор. Фото: Авито

Судя по фото, на время крольчихе обустроили жилище. Пока у малышки есть все необходимое, кроме настоящей любящей семьи. Ссылка на объявление с кроликом здесь.

«Оставили на время и забыли»

Историй о брошенных собаках, конечно, очень много, но от каждой сердце рвется на куски. Невозможно без слез взглянуть в эти глаза-пуговки, в которых отчетливо видно боль от предательства. Девочке Бони один год. Малышка - помесь терьера. По словам автора объявления, собаку отдали на время другим людям, а после забыли про нее. Теперь Светлана пытается найти хвостику новый дом.

Хозяева отдали собаку на время и забыли о ней. Фото: Авито

- Прелестная собака! К выгулу приучена, знает поводок, кушает все, ориентирована на человека, знает команды. Верю, что найдется добрый человек и приютит Боню, - написала Светлана в объявлении.

Если вдруг вы хотите обрести четвероногого друга, то объявление с Бони здесь.