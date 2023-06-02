Для паспорта нового образца необходимо подать заявление в МФЦ, в территориальном органе МВД или через Госуслуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МВД России по Самарской области сегодня сообщило, что стало вновь возможным оформить биометрический загранпаспорт, который действует 10 лет. Рассказываем, где и как получить биометрический загранпаспорт в Самаре в 2023 году.

Как получить биометрический загранпаспорт в Самаре в 2023 году

Чтобы получить заграничный паспорт нового образца, необходимо подать заявление. Это можно сделать тремя способами:

- непосредственно в территориальном органе МВД России (адреса см. ниже);

- через МФЦ;

- через портал Госуслуг.

Через портал Госуслуг заявление подается в электронном виде, не выходя из дома. Позже нужно будет посетить территориальное подразделение МВД для предоставления оригиналов документов, цифрового фотографирования и снятия отпечатков пальцев

В случае подачи заявления по месту прописки срок выдачи паспорта должен составлять не более одного месяца. Если же вы хотите получить документ по месту пребывания или фактического проживания, то срок оформления не должен превышать три месяца.

Где в Самаре можно оформить биометрический загранпаспорт в 2023 году

В Самаре оформить биометрический загранпаспорт в 2023 году можно в пяти пунктах:

- УВМ ГУ МВД России по Самарской области, ул. Гагарина, д. 66А;

- ОВМ ОП по Промышленному району, ул. Калинина, 13;

- ОВМ ОП по Советскому району, ул. Аэродромная, 98;

- ОВМ ОП по Куйбышевскому району, ул. Пугачевский тракт, 57;

- ОВМ ОП по Красноглинскому району, ул. Ногина, 13.

В скором времени станет возможным получить загранпаспорт нового образца и в ОВМ ОП по Кировском району Самары по адресу: пр. Кирова, 231.