Президент БК «Самара»: «Команда Анзуловича была единым целым, нам не удалось этого достичь»

Камо Погосян на радио «КП-Самара». Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Баскетбольная «Самара» в завершившемся сезоне дебютировала в Единой лиге ВТБ. У команды были шансы попасть в плей-офф, но «Самара» забуксовала и осталась без матчей на вылет.

В программе «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда» - президент БК «Самара» Камо Погосян. Подвели итоги сезона, поговорили о смене тренера, комплектовании команды, ближайшем резерве, женской «Самаре» и о многом другом.

«Мы заработали больше 15 миллионов на билетах»

Успели все осмыслить по окончании Единой Лиги ВТБ? Взвесить?

- Мы подвели итоги сезона. 24 мая у нас прошло заседание совета Лиги в Москве. Было приятно, что нас отметили, что первый сезон мы прошли достаточно уверенно. У нас были хорошие матчи, хорошая организация, мы одержали за сезон 13 побед. Если взять хронологию дебюта других команд, то наш результат вполне достойный. Помимо спортивного, шел еще чемпионат маркетинговый. Могу сказать, что мы были одним из примеров, заняли в нем третье место. Оценивалась организация домашних матчей, работа медицинской службы, проданные билеты, процент заполняемости арены и экологическая программа. По экологической программе мы заняли даже второе место.

Это очень серьезный результат, ведь многие команды в лиге уже давно, знают, что делать…

- Более того, каждый год считают, сколько штрафов заплатила та или иная команда за невыполнение требований регламента. У нас был самый минимальный штраф, всего лишь 200 тысяч рублей, когда только повесили новое табло и были небольшие шероховатости, несоответствие требованиям. Мы заплатили штрафов меньше всех.

Третье место в маркетинговом чемпионате - это достаточно высокий результат. Но есть и моменты, которые огорчают. В первую очередь то, что нам не удалось попасть в плей-офф, хотя мы собрали неплохой состав.

После сезона мы провели встречу с болельщиками, и у наших поклонников была возможность напрямую спросить главного тренера: «Что же не получилось?». В начале мы стартовали в общем-то неплохо, шли на четвертом месте после восьми игр, но потом что-то резко поменялось, было семь поражений подряд, травмы игроков. На вопрос болельщиков тренер честно ответил: «Задача не была выполнена, хотя в дебютный сезон попасть в плей-офф - это амбициозная и завышенная задача». Но с тем составом, который мы собрали, с тем ресурсом, который у нас был, в принципе, было по силам попасть в шестерку, это видели все. Но не получилось, ничего страшного, делаем выводы и двигаемся дальше.

Непопадание в плей-офф для вас лично - главное разочарование сезона?

- Безусловно, я человек амбициозный. Можно было сразу сказать: «Мы дебютируем в лиге ВТБ и наша задача попасть в десятку». Думаю, и болельщики это поняли. Тем более, задачу мы начали ставить еще когда нас только приняли в лигу, а комплектование завершили в начале сентября, когда подъехали все остальные игроки, в том числе и легионеры.

Но лучше поставить задачу высокую и признать, если что-то не получилось, чем ставить заранее заниженную планку. У меня такая позиция. Сейчас говорят, что МБА - открытие сезона. Но давайте учитывать другой момент - МБА играли без легионеров, они собрали свой состав прямо в начале августа. Они провели полноценный тренировочный процесс. Надо отдать должное тренеру Карасеву, который из ребят выжал не 100, а 150 процентов. У них была хорошая мотивация: «Вот, пожалуйста, ребята - перед вами легионеры». И они были с максимальной мотивацией.

Вы знаете, что сейчас существует очень серьезная проблема с российскими игроками - их нет в том количестве, того уровня, который необходим в лиге ВТБ. Стоимость контрактов российских игроков возрастает в разы. Не на, а в разы. Тем более после последних совещаний лиги ВТБ добавились еще две команды - «Уралмаш» и «Руна», которые будут искать российских игроков, которых должна быть половина команды. Поэтому я уверен, что «Уралмаш» процентов на 70 сохранит состав, который был в Суперлиге. «Руна», может быть, поменьше - процентов на 50-60. Тем не менее, это будет интересно.

В целом же я оцениваю наше участие в лиге ВТБ позитивно. Мы наконец-то за долгие годы вышли в главную баскетбольную лигу страны. Было очень отрадно, что средняя посещаемость у нас доходила почти до трех тысяч. Это хороший результат, плюс это продажа билетов. Мы за этот сезон на билетах заработали больше 15 миллионов рублей. Это хороший результат. Баскетбол в Самаре любят, думаю, количество болельщиков в новом сезоне еще прибавится. В межсезонье мы будем думать, что еще организовать, чтобы нашим болельщикам было интересно. Но, конечно, они от нашей команды ждут побед, поэтому мы готовимся очень тщательно и постараемся наших болельщиков порадовать в новом сезоне.

Что лично вас больше всего порадовало в минувшем сезоне?

- То, что мы одни из немногих из второй шестерки очень ровно и хорошо сыграли с лидерами. «Униксу» на выезде проиграли всего три очка. Достойно бились и с ЦСКА, и с «Зенитом». Достаточно хорошо сыграли с «Локомотивом», обыграли Нижний на выезде с очень крупным счетом. Много было очень интересных игр. Считаю, что мы порадовали ими наших болельщиков.

Были и игры, которые нас, к сожалению, огорчали. После первого этапа мы занимали общее седьмое место, а во втором не выиграли ни у одного нашего конкурента, кто бился за место в плей-офф. Вот это, пожалуй, самое большое огорчение. Проиграли чуть-чуть там, чуть-чуть там и в итоге задачу по попаданию в восьмерку не выполнили. Это единственное огорчение. Во всех остальных моментах, считаю, что мы для первого года очень даже неплохо себя проявили в лиге ВТБ. Я общался с коллегами из баскетбольной среды и были только позитивные отзывы по поводу БК «Самара». А главное - мы показали неплохой продукт. Но еще есть куда двигаться, будем стараться.

«Наши желания с Анзуловичем совпали»

Почему решили сменить Сергея Базаревича?

- Мы с ним заключали контракт на два года, я был уверен, что у нас все получится. В течение всего сезона я видел, что происходило, и ближе к декабрю, когда у нас было семь поражений подряд, уже тогда можно было ставить вопрос об его отставке. Но команду комплектовал он, и с тренера, который пришел бы на его место, что спрашивать? Ведь команду собирал не он. Я все-таки верил, что мы попадем в плей-офф. К сожалению, этого не случилось.

Новым главным тренером БК «Самара» стал хорват Дражен Анзулович, который прекрасно знаком с Россией и реалиями Единой лиги ВТБ. Камо Сергеевич, почему выбрали именно его?

- Агент Анзуловича, с которым мы тесно общаемся, вышел на меня и сказал - «Камо Сергеевич, знаете, Анзуловичу очень нравится ваш проект. Он готов рассмотреть предложение по работе у вас, если вам такая ситуация допустима». У нас в это время еще шел сезон, я предложил дождаться его окончания, а потом что-то обсуждать. Во-первых, желание специалиста работать у нас - это уже определенный плюс. Во-вторых, Анзулович хорошо знает наш российский менталитет, он работал и в «Урал-Грейте», последние четыре сезона отработал в Красноярске. Конечно, я ему задал вопрос, почему после стольких лет в Красноярске решил к нам? «Камо Сергеевич, я хочу решать большие задачи, бороться в плей-офф», - сказал он. Здесь наши желания совпадают. Плюс я видел его работу непосредственно в лиге ВТБ. Мы дважды с ними играли на первом этапе, и дважды на втором. На первом обыграли их только в овертайме и проиграли на выезде, походу проигрывая очень много. На втором этапе мы обе игры проиграли - и дома, и на выезде. Мне понравилось, что у него всего три легионера, а весь остальной состав российский. И у него вся команда, вся скамейка были как единое целое. Вот вам наглядный пример - зарубежный специалисты, но команду создать смог. Дух команды, командную химию - чего нам не удалось сделать в нашей команде с нашим российским тренером, к сожалению. Эти аргументы и повлияли на выбор. Сейчас мы уже готовимся к новому сезону, я вижу, какой у него подход к подбору игроков, все вполне устраивает, думаю, что наши болельщики не разочаруются.

Договорились быстро, переговоры шли легко?

- С этим человеком невозможно долго договариваться. Желание у него было, я задал ряд вопросов, которые меня интересовали, и понял, что концепция создания команды у нас одинаковые. Плюс - о нем очень хорошие отзывы как о специалисте и человеке, который умеет найти подход к каждому игроку.

Комплектование команды уже началось?

- Безусловно. Я читаю наши соцсети и вижу, что болельщики обижаются, что мы не выкладываем информацию. Повторю, что у нас у большинства игроков заканчиваются контракты 31 мая и есть финансовые обязательства по ним. Только эта причина не позволяла нам что-то говорить, хотя селекционную работу мы вели. Прошу за это прощения у болельщиков, мы будем все доносить в наших соцсетях. А информация, которая выскакивала через неофициальных блогеров, пускай будет на их совести. Это всего лишь информация, которая не всегда соответствует действительности. Сейчас мы уже будем официально давать данные о том, как мы комплектуемся к новому сезону и все наши болельщики будут в курсе, мы будем вести с ними открытый диалог. Для нас очень важно, чтобы наши поступательные действия разделялись нашими болельщиками, которые одни из лучших в нашей стране.

Список игроков уже есть?

- Есть. И мы уже с сегодняшнего дня начнем эту информацию нашим болельщикам выдавать. Могу сказать, что уже есть договоренность с восемью игроками, плюс Умрихин, которые имеет контракт еще на один сезон. Анзулович считает, что у парня перспектива есть, тем более сейчас молодые российские игроки на вес золота. Естественно, терять такого парня, который неплохо себя проявил, привлекался в сборную России, мы не собираемся. Так что, сейчас мы приведем наши контрактные дела в порядок и начнем давать официальную информацию.

Из этих девяти игроков - все россияне?

- Нет. Уже есть договоренность с тремя легионерами. Фамилии этих игроков наши болельщики знают. Думаю, что теперь мы увидим обратную связь и мнение наших болельщиков по поводу приобретений, которые мы уже практически сделали.

Количество легионеров будет увеличиваться или пока рано об этом?

- Мы с Анзуловичем на эту тему говорили. Максимальное количество легионеров обусловлено только тем, что не хватает российских игроков. Большинство из них уже подписаны в тех клубах, которые доминируют в лиге ВТБ. Лучшие все там. Естественно, сейчас очень важно грамотно отработать на российском рынке в первую очередь. С легионерами будет не легко, но гораздо проще. Скажу еще, что мотивация российских игрок выше, чем зарубежных. Не все легионеры сюда едут, поэтому здесь приходится находить и договариваться. Но и без усиления американскими баскетболистами в наших условиях будет очень сложно. Нужно несколько лет, чтобы мы вырастили поколение именно российских игроков хорошего уровня, и в этом направлении всему нашему баскетболу нужно двигаться.

Мы знаем, что у «Самары» курс на своих игроков. Как обстоят дела с фарм-клубом?

- Первый шаг по молодежной команде ВТБ мы уже сделали. Этот сезон был у нас не очень удачный, в том числе потому что мы омолодили команду. В этом сезоне мы ее еще более омолодим. У нас есть такие игроки, например, как Егор Амосов. Он недавно представлял наш регион на российско-китайских играх и стал там одним из лучших, а еще он стал самым молодым игроком, выходившим в Единой лиге ВТБ. Мы таких ребятам привлекаем к основе. У нас есть и Касьянов, и ряд других игроков. Сейчас мы подписали местных ребят с хорошим ростом - 2006, 2008 годов рождения. Это хорошие игроки, нужно их грамотно довести до этого уровня. Сейчас они пройдут большой чемпионат молодежной лиги ВТБ, получат определенный опыт, а потом будем смотреть. Может быть, даже будет необходимость создания большой команды мужской, потому что из молодежной команды попасть сразу в лигу ВТБ сложно. Как из восьмого класса сразу не попадешь в 11-й. Игрок должен пройти первый этап мужского баскетбола и тогда он еще больше приблизится к лиге ВТБ. Резервы есть, надо их до этого уровня довести. Это уже задачи наших тренеров.

Игорь Грачев покидает «Самару»

Женская «Самара» заняла пятое место в Премьер-лиге. Это успех или команда могла быть выше?

- Можно было подняться на ступеньку выше, но мы еще не совсем к этому готовы. Мы и так сделали большой прорыв: это был второй сезон команды в Премьер-лиге, в дебютный сезон мы заняли девятое место, а во второй сезон – пятое место.

В этом сезоне в женском баскетболе дебютировал Игорь Грачев, который возглавлял «Самару». Я хочу поблагодарить его за работу. Его назначение на должность главного тренера «Самары» - это был риск и для меня, и дня него, но Игорь достойно справился с поставленной перед ним задачей и занял с командой пятое место. Да, это не медали, но это большой успех для команды, которая играет в Премьер-лиге всего лишь второй сезон.

Игорь Грачев, к сожалению, покидает пост главного тренера женской «Самары». Мне не удалось убедить его не уходить. Я благодарен Игорю, он много сделал для БК «Самара». За 12 лет, которые он проработал в клубе, у него серебро Суперлиги, две победы в Кубке России, две победы в Суперлиге и пятое место в женской Премьер-лиге. Считаю, что это очень высокие результаты. Игорь – один из самых авторитетных тренеров российского баскетбола. Желаю ему удачи!

Кто заменит Игоря Грачева на посту главного тренера женской команды?

Думаю, это будет приятная новость для всех любителей баскетбола в Самаре. К нам вернулся Дмитрий Пивцайкин, который долго работал с юношескими командами «Самары» и добирался до медалей, несколько лет этот специалист проработал с нашей командой в Единой молодежной лиге ВТБ и тоже завоевал там медали, после этого Дмитрий два года отработал в системе московской «Руны» и два года работал в женской Суперлиге, где в регулярке занял седьмое место, а в плей-офф – пятое. Это, на мой взгляд, хороший результат.

Этот специалист востребован и в сборной России: недавно вместе с командой U-16 он съездил на российско-китайские игры, где наши ребята стали победителями.

«Самара» всегда старается дать шанс своим воспитанникам. Я поговорил с Дмитрием, он охотно принял это приглашение. На уровне Премьер-лиги Дмитрий не работал, так что для него это будет новый опыт.

Мы уже привыкли рисковать: Игорь Грачев попробовал – у него все хорошо получилось, теперь хотим дать шанс Дмитрию Пивцайкину. Думаю, и у него все получится.

Кто будет играть за женскую команду?

- Перед следующим сезоном мы сохранили весь костяк команды, которая заняла пятое место. Ни одна баскетболистка из команды уходить не хотела, однако мы хотим, чтобы «Самара» развивалась, поэтому планируем точечно усилиться.

Еще отмечу, что в этом сезоне наша вторая команда дебютировала в Высшей лиге. Там играли девчонки 2005 года рождения и младше, в команде только две девочки были чуть старше. Это очень хороший опыт для наших молодых баскетболисток. Им по 16-17 лет, а они уже играют во взрослом чемпионате. Думаю, что мы готовим качественный резерв, через пару лет мы увидим этих девчат в главной команде. Некоторые из второй команды уже в этом сезоне будут подключаться к работе с главной командой.

Может быть, через сезон вторая команда поднимется из Высшей лиги в Суперлигу. Это нужно, чтобы девочки росли, ведь уровень в Суперлиге выше.

До эфира вы говорили, что следите за всеми возрастами в системе «Самары» и очень гордитесь выступлениями совсем еще юных баскетболистов. Расскажите об их достижениях.

- Мы сейчас говорили о командах мастеров, о ближайшем резерве, но надо обязательно сказать и о детях, которые участвуют в первенстве России. В прошлом году 11 наших команд попали в главные финалы чемпионата, а команда 2008 года рождения стала чемпионом страны, а девочки заняли второе место на Спартакиаде. В этом году тенденция почти сохранилась – все 10 команд (5 возрастов мальчиков и 5 возрастов девочек) попали в главные финалы первенства России, у нас есть одно четвертое место и четыре шестых. Единственное – в этом году нам не удалось завоевать медали, но то, что наш регион входит в баскетбольную элиту страны, это очень большое достижение. Хочу поблагодарить всех детских тренеров, которые работают у нас.

Эти дети – будущие игроки «Самары», через 5-6 лет, надеюсь, мы увидим этих парней и девушек в наших командах.

Есть ощущение, что баскетбол 3х3 развивается в Самаре очень быстро. Или мне только кажется?

- Да, баскетбол 3х3 развивается. Мы запустили Лигу губернатора Самарской области, в этом году будет уже третий сезон. Четыре года назад «Самара» дебютировала в баскетболе 3х3, за это время мы начали доминировать в этом виде спорта. Наши девушки досрочно стали победительницами регулярного чемпионата. Они – двукратные обладательницы Кубка России, выигрывали Суперкубок, осталось только выиграть чемпионат. Это будет большим подарком для всех самарских любителей баскетбола.

Ну а парни если раньше подбирались к лидирующей пятерке, то сейчас они идут на втором месте. Мужская команда «Самары» по баскетболу 3х3 сделала серьезный прорыв и находится на самом верху, однако впереди еще последний тандем и финал. Давайте дождемся их и уже будем подводить итоги.

То, что баскетбол 3х3 в Самаре вышел на очень приличный уровень, что мы в этом виде спорта – один из лидеров в стране, не может не радовать. Хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который четыре года назад поставил задачу развивать баскетбол 3х3. Мы, считаю, не ударили в грязь лицом.

Есть еще один позитивный момент. Те ребята, у которых не все получается в баскетболе 5х5, могу проявить себя в баскетболе 3х3. Например, Витя Кашин перешел из баскетбола 5х5 и сейчас является лидером команды 3х3.

Данила Чикарев, который выступал в Единой лиге ВТБ, тоже подключился к команде 3х3, с его приходом команда стала еще сильнее.

В женском баскетболе ситуация такая же. Все девочки, которые играют за команду 3х3 – выходцы из баскетбола 5х5. Система работает, мы делаем все, чтобы хорошие игроки оставались в баскетболе и чтобы Самарская область была всегда в числе лучших.