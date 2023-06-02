«Люди плакали от переизбытка чувств»: в Самаре прошел концерт «Посвящение Федору Шаляпину» рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета

Концерт прошел 1 июня на склоне площади Славы. Фото: правительство Самарской области.

Алый закат, шикарный вид на Волгу и классическая музыка. В Самаре состоялся концерт к 150-летию Федора Шаляпина. Вечером 1 июня сотни самарцев собрались в амфитеатре на склоне площади Славы на «Посвящение Федору Шаляпину», которое прошло в рамках Музыкального фестиваля Юрия Башмета.

Приглашенным солистом в этом году стал Ильдар Абдразаков, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми». Также в мероприятии приняли участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер оркестра - Юрий Башмет, а также хор Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, главный хормейстер - Максим Пожидаев.

Люди плакали

Весь склон площади славы был заполнен задолго до начала концерта. Люди с воодушевлением ждали выступления. Несмотря на большое количество зрителей, не было никакой давки и все пришедшие самарцы уважительно относились друг другу.

- Вокальные композиции выбирал Ильдар, я же – симфонические: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский и так далее. Главное, что фестиваль продолжается. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – мой большой мой друг, он любит искусство и музыку. Я думаю, у нас получится и дальше расширять фестиваль, - считает Юрий Башмет.

Фестиваль Юрия Башмета побывал уже во многих городах России, и с каждым годом зрителей становится все больше. Наблюдая за людьми во время концерта, можно было заметить, как у некоторых наворачивались слезы на глазах, но не от грусти, а от душевной теплоты, рожденной от прослушивания классической музыки.

Народный артист СССР посещает самарский край довольно часто, так как здесь работает музыкальная школа его имени, которой он помогает. В этот раз Юрию Башмету особенно приглянулось место, где проходил концерт.

- Очень хорошо и важно, что мы сегодня в такой естественной декорации, на склоне Волги, это очень красиво и необычно, - отметил дирижер.

Фестиваль проходит в Самаре второй год подряд. Фото: правительство Самарской области.

Собрались совсем разные люди

Среди зрителей можно было встретить абсолютно разных людей – пожилых и молодых, люди приходили с друзьями и целыми семьями. Всем хотелось вкусить искусства.

- Здорово, что в Самарском регионе второй год подряд проходит фестиваль Юрия Башмета. Не каждый регион может этим похвалиться. И у нас, у жителей, и гостей региона есть прекрасная возможность насладиться настоящим искусством, - отметила Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов.

Зрители долго не отпускали музыкантов со склона площади Славы. Например, Ильдар Абдразаков выступил на бис с композицией «Синяя вечность» Муслима Магомаева.

Казалось, будто в этот вечер музыка затронула душу каждого, кто пришел на фестиваль. Однако это был еще не конец: вечером зрителей ждал сюрприз – красивейший фейерверк со стороны Волги.