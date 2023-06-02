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Происшествия2 июня 2023 14:17

Закопали тело и продали квартиру: в Самаре нашли труп мужчины, который исчез после пьянки с черными риелторами

Кости пропавшего 10 лет назад мужчины нашли на пустыре под Самарой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Тело было найдено в районе Сызрани. Фото: СУ СК по Самарской области

Тело было найдено в районе Сызрани. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи поставили точку в загадочной истории, которая произошла в Самаре 10 лет назад. Тогда бесследно исчез местный житель – мужчина внезапно переехал в Сызрань и попал. Позднее выяснилось, что к делу могут быть причастны черные риелторы. А недавно оперативникам удалось найти останки пропавшего самарца.

Умер после большого количества алкоголя

63-летний житель Самары пропал в 2013 году. Оказалось, что в загадочном исчезновении замешаны участники группы черных риелторов. Они действовали в регионе с 2010 по 2014 год. Схема простая: искали владельцев недвижимости, ведущих аморальный образ жизни, и делали все, чтобы те переоформили на них имущество.

На удочку риелторов попался и пропавший самарец. Мужчина владел квартирой на улице Спортивной, которую внезапно покинул: переехал в Сызрань, где проживал некоторое время. Как выяснится позднее, переезд не обошелся без участия мошенников.

– По версии следствия, в 2013 году «черные риэлторы» вывезли погибшего в город Сызрань. Там они несколько дней пили с ним алкогольные напитки. В какой-то день мужчина не проснулся после большого количества выпитого алкоголя, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Риелторы вывезли тело самарца в безлюдный отдаленный район и закопали. Квартиру самарца они переоформили, после чего продали. С того момента местонахождение мужчины оставалось загадкой – вплоть до недавнего времени.

Расследование затянулось на несколько лет. Фото: СУ СК по Самарской области

Расследование затянулось на несколько лет. Фото: СУ СК по Самарской области

Установили личность по ДНК

Расследование заняло несколько лет. Недавно следователям удалось найти зацепку. Они разыскали свидетелей преступления и установили место, где может быть закопано тело пропавшего самарца.

– С помощью криминалистической техники криминалисты установили более точное место, где было закопано тело потерпевшего. Его извлекли из земли. По результатам генетической экспертизы были сопоставлены ДНК-профили погибшего и его сына, который сейчас живет за границей, – пояснили в региональном СУ СК.

Следователям удалось найти свидетелей. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователям удалось найти свидетелей. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», назначены судебные экспертизы. Отмечается, что сами черные риелторы уже успели отбыть наказание за мошенничество. Расследование гибели самарца продолжается.

КриминалПроисшествия: ЧП