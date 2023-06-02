Закопали тело и продали квартиру: в Самаре нашли труп мужчины, который исчез после пьянки с черными риелторами

Тело было найдено в районе Сызрани. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи поставили точку в загадочной истории, которая произошла в Самаре 10 лет назад. Тогда бесследно исчез местный житель – мужчина внезапно переехал в Сызрань и попал. Позднее выяснилось, что к делу могут быть причастны черные риелторы. А недавно оперативникам удалось найти останки пропавшего самарца.

Умер после большого количества алкоголя

63-летний житель Самары пропал в 2013 году. Оказалось, что в загадочном исчезновении замешаны участники группы черных риелторов. Они действовали в регионе с 2010 по 2014 год. Схема простая: искали владельцев недвижимости, ведущих аморальный образ жизни, и делали все, чтобы те переоформили на них имущество.

На удочку риелторов попался и пропавший самарец. Мужчина владел квартирой на улице Спортивной, которую внезапно покинул: переехал в Сызрань, где проживал некоторое время. Как выяснится позднее, переезд не обошелся без участия мошенников.

– По версии следствия, в 2013 году «черные риэлторы» вывезли погибшего в город Сызрань. Там они несколько дней пили с ним алкогольные напитки. В какой-то день мужчина не проснулся после большого количества выпитого алкоголя, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Риелторы вывезли тело самарца в безлюдный отдаленный район и закопали. Квартиру самарца они переоформили, после чего продали. С того момента местонахождение мужчины оставалось загадкой – вплоть до недавнего времени.

Расследование затянулось на несколько лет. Фото: СУ СК по Самарской области

Установили личность по ДНК

Расследование заняло несколько лет. Недавно следователям удалось найти зацепку. Они разыскали свидетелей преступления и установили место, где может быть закопано тело пропавшего самарца.

– С помощью криминалистической техники криминалисты установили более точное место, где было закопано тело потерпевшего. Его извлекли из земли. По результатам генетической экспертизы были сопоставлены ДНК-профили погибшего и его сына, который сейчас живет за границей, – пояснили в региональном СУ СК.

Следователям удалось найти свидетелей. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», назначены судебные экспертизы. Отмечается, что сами черные риелторы уже успели отбыть наказание за мошенничество. Расследование гибели самарца продолжается.